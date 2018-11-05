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Сезонное явление

«Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
5 ноября 2018 Просмотров: 140 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Неля Печатникова, член Совета Лиманской городской организации ПП "Основа".

Уважение – одна из базовых общечеловеческих ценностей, которая стоит в одном ряду с такими ценностями как жизнь, свобода и счастье.

Уважение – это ключевой принцип любого развитого общества, без которого не построить крепкого государства. 

Нынешняя власть и ее предшественники отняли уважение и у каждого из нас лично, и у всего украинского народа, и у украинского государства.

Партия «Основа» сформировала и предлагает обществу программу «Уважение – каждому». Уважение каждому гражданину Украины – от Запада до Востока - сможет гарантировать Сергей Тарута, которого партия «Основа» выдвинула в Президенты.

Как партия людей дела и экономического роста Украины «Основа» считает недопустимой бедность работающего человека и основными задачами определяет:

  • вернуть уважение к человеческому труду – через достойные зарплаты; 
  • вернуть уважение к людям пожилого возраста – через достойные пенсии и заботу об их здоровье; 
  • вернуть уважение к тем, кто учится, – обеспечить им достойную работу после учебы, чтобы убедить их оставаться в Украине; 
  • вернуть уважение к простому человеку – к его праву на мнение, на свободу получения информации, на возможность говорить на том языке, который он для себя выбрал. 

Партия «Основа» вернет уважение к украинской семье. Особенно – к молодой семье, которая решилась в непростое время родить ребенка. Необходимо также существенно увеличить помощь родителям при рождении ребенка, впоследствии для семей с детьми должны быть предусмотрены существенные льготы по уплате подоходного налога.     

Без восстановления уважения в нашей стране не реанимировать отечественную экономику, не вернуть мир в Украину, не построить мощного государство, с которым будет считаться все международное сообщество. 

Главные принципы уважения, которые отстаивает партия «Основа»: уважение к честному труду, уважение к украинской семье, уважение к старшему поколению и социально незащищенным слоям общества, уважение прав и свобод каждого гражданина нашей страны.

Человек труда в нашей стране должен достойно зарабатывать и жить. А это может быть только в том случае, если зарплаты в Украине будут соответствовать уровню доходов в странах Восточной Европы. И средняя зарплата в таком случае у нас  должна быть около 20-25 тыс. грн. 

Украинцы даже на минимальную зарплату должны иметь возможность не только удовлетворять свои физиологические потребности по нормам Кабмина и расчетам Минсоцполитики – на 3252 грн. в месяц, но и полноценно жить по скромным европейским стандартам. Чтобы любой работающий украинец мог позволить себе не только поесть сала из «разрешенного» Правительством набора продуктов питания  (так называемой «потребительской корзины»), а и попробовать, например, баранины, чтобы он имел доступ не только к стационарным телефонам местной связи, а и к мобильным сетям передачи голоса и цифровых данных, чтобы человек труда мог позволить себе выпить за год не 60 «министерских» чашечек кофе, а хотя бы 360 в кругу семьи.    

Абсолютно все украинские семьи должны чувствовать себя уверенно и защищенно, имея при этом возможность получить долгосрочный ипотечный кредит на приобретение или строительство собственного жилья под 3-4%. Совокупная стоимость коммунальных услуг не должна превышать 20% доходов семьи, при этом тенденция к росту тарифов на коммунальные услуги должна исчезнуть. 

Люди старшего возраста и социально незащищенные граждане должны ощущать со стороны государства реальную, а не формальную заботу о себе. Среднюю пенсию необходимо увеличить до 10-12 тыс.грн. На повышение пенсионного возраста должен быть наложен мораторий, в последующем он может повышаться только при соответствующем увеличении средней продолжительности жизни украинцев. 

Каждый гражданин должен быть уверен, что государство гарантирует ему личную свободу и защитит его от неправомерных действий правонарушителей, экстремистов и радикалов. Государство должно обеспечивать право граждан на свободу мысли и слова, на свободное использование родного языка национальных меньшинств, на свободу получения информации без цензуры.     

Партия «Основа» выдвинула в Президенты настоящего человека дела – профессионала, промышленника, антикризисного менеджера - Сергея Таруту. Человека с безупречной репутацией, за плечами которого – сотни тысяч созданных рабочих мест, человека, который знает, что такое уважение, который может найти компромисс и обеспечить всестороннее развитие нашей страны.

Уважение – каждому! Страна ЗаРаботает!

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