Как выбрать мебель для офиса

Офис – лицо компании, которое формирует первое впечатление у пришедшего клиента. Чтобы оно было благожелательным, офисная мебель должна соответствовать общей корпоративной идее, а кроме того – быть прочной, удобной, привлекательной и эргономичной. Она должна помогать создать рабочий настрой у сотрудников фирмы, которые находятся в офисе большую часть времени.

Какой должна быть офисная мебель

Для любого руководителя первоочередной задачей стоит оборудование удобного офиса не только для работников, но и для клиентов. Разместите в приемной комфортные диваны, кресла и стулья. Неплохо поставить журнальный столик и шкафы для одежды. Приятная располагающая обстановка скрасит время ожидания у посетителя.

По современным европейским традициям, офисная мебель должна быть полукруглая или круглая, а также принято оборудовать уютными диванами комнату для отдыха персонала. Все это формирует благоприятные условия для продуктивного рабочего ритма. Мебель должна быть легкой и динамичной, способной содержать документацию в необходимом порядке – с этой задачей помогут справиться шкафы, стеллажи или тумбочки.

Можно приобрести классическую мебель для офиса с минимумом декора из простых материалов – такая обстановка обойдется недорого. Но если вы хотите эффективно использовать рабочее место, то задумайтесь о правильно оборудованном пространстве и покупке прочной, надежной мебели с качественной фурнитурой.

Важность цвета и стиля

Для фирмы, которая много работает с клиентами, важно выдержать единую цветовую гамму помещения и мебели. Для создания классического дизайна остановитесь на темных тонах. Если ваше направление реклама или маркетинг, обратите внимание на хай-тек или минимализм. Лучше будет, если мебель будет олицетворять деятельность компании и подобрана в едином стиле. Она подчеркнет динамичность и эффективность вашей компании.

Что необходимо для продуктивной работы

Руководитель должен заботиться о здоровье своих сотрудников, работающих на процветание фирмы, а значит мебель для офиса должна включать:

хороший стол;

тумбу с ящиками для хранения канцелярских принадлежностей;

стеллаж или полка для хранения документации;

удобный стул или кресло – будет лучше если они будут иметь функцию регулировки спинки и подлокотников.

Все столы должны быть расположены так, чтобы между ними оставалось место для свободного перемещения – нужно хорошо продумать варианты расстановки, особенно если сотрудников много, а площадь помещения невелика.