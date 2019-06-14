Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье

|14 июня 2019
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Выбор дома для покупки в Запорожье задача серьезная. Располагая полной информацией о районе, где расположено здание, особенностях постройки, нюансах эксплуатации, размере и качестве приусадебного участка можно приобрести надежный дом, способный надолго стать настоящим семейным гнездом для многих поколений.
Плюсы старой постройки:
Минусы:
Площадь дома
Чтобы вычислить необходимую и достаточную площадь будущего дома, нужно представлять, сколько человек будут постоянно в нем жить и их образ жизни.
Ориентировочная площадь:
Итого: 63 метра
Количество комнат
Размер и количества дополнительных комнат зависит от предпочтений проживающих. Стоит помнить, что любую лишнюю площадь придется отапливать и убирать. Однако, их отсутствие может доставить огромный дискомфорт.
Кабинет
Потребуется, если хотя бы один их членов семьи работает из дома. Его можно совместить с библиотекой. Кабинет также пригодится в случае болезни одного из супругов.
Ориентировочная площадь 15 метров.
Детская
Если в доме есть или планируются дети - нужна общая детская и спальни по количеству детей.
Ориентировочная площадь 20 метров + 15 метров на каждую дополнительную комнату.
Комната для гостей
Если размеры участка не позволяют построить гостевой домик, в основном строении нужно предусмотреть комнату для гостей с санузлом.
Ориентировочная площадь 15 метров +4 метра санузел.
ВАЖНО: при строительстве 2-3 этажного дома не забывайте о площади лестниц - примерно 8 метров каждая.
Итого: минимальная площадь двухэтажного загородного дома для семьи с 1-2 детьми составит 120-140 метров.
Выбор площади участка дело вкуса хозяев, однако не стоит приобретать слишком маленький. На нем сложно будет уместить парковочное место, минимальные зеленые насаждения и зону отдыха с беседкой.
Нюансы:
Дом, стоящий на земле, должен перетекать в живую природу, соединяться с ней обитаемыми плоскостями террас, мощеными площадками, цветниками.
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