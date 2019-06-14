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Атавизмы коммунизма

Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье

Татьяна Ковалева
14 июня 2019 Просмотров: 120  

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Выбор дома для покупки в Запорожье задача серьезная. Располагая полной информацией о районе, где расположено здание, особенностях постройки, нюансах эксплуатации, размере и качестве приусадебного участка можно приобрести надежный дом, способный надолго стать настоящим семейным гнездом для многих поколений.

Дом старой постройки или новый дом

Плюсы старой постройки:

  • старые дома расположены ближе к центру и городской инфраструктуре;
  • нет проблем с общественным транспортом, что позволит не приобретать машину каждому члену семьи;
  • участок зеленый, с взрослыми деревьями и кустарниками;
  • соседние дома также построены давно и вероятность получить стройку за окнами невелика;
  • вы точно знаете, кто живет в соседних домах.

Минусы:

  • капитальный ремонт или перепланировка дома старой постройки обойдется дороже строительства с нуля;
  • менее современные системы канализации и отопления, которые сложно заменить;
  • неоднородная социальная среда.

Площадь дома

Чтобы вычислить необходимую и достаточную площадь будущего дома, нужно представлять, сколько человек будут постоянно в нем жить и их образ жизни.

Ориентировочная площадь:

  • спальня - 15 м;
  • кухня-гостиная 20 м;
  • санузел - 4 м;
  • гардеробная - 6 м;
  • кладовка - 3 м;
  • тамбур - 3 м;
  • котельная 6 м;
  • коридор 6 м.

Итого: 63 метра
 

Количество комнат

Размер и количества дополнительных комнат зависит от предпочтений проживающих. Стоит помнить, что любую лишнюю площадь придется отапливать и убирать. Однако, их отсутствие может доставить огромный дискомфорт.

Кабинет

Потребуется, если хотя бы один их членов семьи работает из дома. Его можно совместить с библиотекой. Кабинет также пригодится в случае болезни одного из супругов.

Ориентировочная площадь 15 метров.

Детская

Если в доме есть или планируются дети - нужна общая детская и спальни по количеству детей.

Ориентировочная площадь 20 метров + 15 метров на каждую дополнительную комнату.

Комната для гостей

Если размеры участка не позволяют построить гостевой домик, в основном строении нужно предусмотреть комнату для гостей с санузлом.

Ориентировочная площадь 15 метров +4 метра санузел.

ВАЖНО: при строительстве 2-3 этажного дома не забывайте о площади лестниц - примерно 8 метров каждая.

Итого: минимальная площадь двухэтажного загородного дома для семьи с 1-2 детьми составит 120-140 метров.

Приусадебный участок

Выбор площади участка дело вкуса хозяев, однако не стоит приобретать слишком маленький. На нем сложно будет уместить парковочное место, минимальные зеленые насаждения и зону отдыха с беседкой.

Нюансы:

  • Участок с перепадом или на склоне холма может выглядеть очень эффектно, но потребует гораздо больших затрат при постройке (ремонте) дома и планировке ландшафта.
  • Проведенные к дому вода, свет и газ значительно облегчат эксплуатацию и сократят финансовые затраты. В ином случае нужно точно узнать возможность и стоимость их подключения, а также глубину залегания грунтовых вод.

Дом, стоящий на земле, должен перетекать в живую природу, соединяться с ней обитаемыми плоскостями террас, мощеными площадками, цветниками.

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