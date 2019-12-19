Доставка товаров с Амазон

Украинцы давно поняли, что в интернет-магазине мобильный телефон или ноутбук можно купить гораздо дешевле, чем в традиционном супермаркете электроники.

Желание сэкономить заработанные честным трудом деньги абсолютно нормально. Но отечественные интернет-порталы также делают значительные накрутки, и прямая доставка с Amazon намного выгоднее.

Несколько слов о площадке Amazon

Это не просто интернет-магазин, в привычной форме, но огромная торговая площадка, на которой можно найти абсолютно все. Amazon можно сравнить с виртуальным гипермаркетом, в котором находятся тысячи магазинов. Здесь продают товары как простые торговцы, так и всемирно известные бренды, при этом цены гораздо ниже, чем в на отечественных площадках.

Зайдя на Амазон, пользователи могут заказать стильную одежду от мировых модельных домов или последний гаджет с яблоком на тыльной стороне, абсолютно не переплачивая. Почему здесь дешевле? Этому есть несколько причин:

Товар поступает на Amazon без посредников, а непосредственно от производителя, то есть, нет необходимости накручивать цену для возмещения затрат. Ассортимент просто огромен, а значит, конкуренция высока. Каждый старается выставить максимально выгодную для клиента цену, чтобы реализовать именно свое предложение. Amazon – это площадка, на которой многие производители избавляются от фирменного, но не актуального на американском рынке товара. Именно поэтому iPhon, который в Украине стоит 1000 долларов, здесь можно заказать на 20-30% дешевле, просто американцы уже давно присматривают новую модель, а у нас они еще на пике популярности.

Кстати, любители игр могут на Amazon найти ПК или ноутбуки с более новыми процессорами за гораздо меньшую сумму, чем представленные аналогами, с процессорами прошлого поколения в украинских магазинах.

Единственной трудность - доставка с амазона в Украину. Действительно, портал не осуществляет пересылок в Украину, но следует отметить, что проблема может быть решена благодаря работе посредников, которые за небольшую плату решат множество проблем.

Особенности доставки из Америки в Украину

Ввиду отсутствия возможностей прямой поставки работа с посредниками – это наиболее приемлемый вариант, позволяющий не волноваться о необходимости оплаты транспортировки, заполнения документов и т.д.

К примеру, можно рассмотреть работу посредников на примере одной из самых добросовестных компаний, чья работа получила множество положительных отзывов от клиентов в Украине – это USAinUA. Опытные сотрудники точно знают, как выполнить доставку максимально быстро и выгодно для клиента.

Клиенту здесь предоставляется прописка в США для заказа товара. Кроме того, все нюансы, связанные с пересылкой, квалифицированные сотрудники берут на себя. Клиенту остается только дождаться доставки на указанный адрес. При этом, в USAinUA гарантируют:

Предоставление кода для отслеживания. Регистрацию на таможне, согласно законодательству. Возможность упаковки нескольких заказов в одну посылку. Уведомление о доставке на территорию Украины. Возможность доставки прямо на указанный адрес.

Таким образом, заказ на Amazon – это действительно удобно, безопасно и выгодно. Здесь можно купить абсолютно все, а доставка не вызовет проблем благодаря наличию компаний-посредников, профессионально занимающихся доставкой товаров из Америки в Украину. Это очень просто, стоит попробовать один раз и остаться на портале постоянным клиентом. Следует просто нажать «купить» и оставить улаживание всех нюансов сотрудникам компании USAinUA.