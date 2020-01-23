Обслуживание автомобилей с ГБО

Без использования автомобилей в наши дни не мыслит своей жизни буквально ни один человек. Автотранспорт играет важнейшую роль как в деле обслуживания граждан (медицинского, коммунального, торгового и пр.), предоставления им коммерческих услуг, так и частной жизни большинства людей.

Качественная и надежная машина имеет для своего обладателя массу плюсов, однако, есть у нее и серьезный минус - высокая стоимость обслуживания. Наиболее ощутимые и постоянные затраты несут автолюбители на покупку топлива. Чтобы его регулярное приобретение не омрачало радости от использования авто, многие грамотные водители решаются на особый шаг. Они заказывают работникам СТО установку в свою машину ГБО - газобаллонного оборудования. С его помощью удается добиться того, что механизмы авто будут работать не на бензине, как раньше, а на газе - пропане или бутане. Это позволит навсегда сделать эксплуатацию машины дешевле минимум в 2 раза, а также - получить еще несколько приятных ”бонусов”, о которых мы поговорим ниже.

Установка ГБО: вся выгода

Все больше и больше водителей в СНГ и по всему миру отдают предпочтение использованию ГБО. Что побуждает их к этому?

снижение трат на необходимое для работы машины топливо;

уменьшение вреда экологии вследствие работы мотора;

продление срока эксплуатации двигателя за счет уменьшения его износа и наладки более мягкой работы.

Несмотря на то, что услуга по установке ГБО на машину требует некоторых затрат, данное мероприятие на самом деле позволяет экономить в течение долгих лет. Окупается переоборудование, как правило, в течение полугода-года в зависимости от степени интенсивности использования авто. Для частных водителей этот срок обычно бывает чуть дольше, чем для тех, кто использует машину в коммерческих целях. Однако, во всех случаях выгода очевидна. Учитывая то, что сейчас инфраструктура, необходимая для пополнения запасов газа и периодического техобслуживания ГБО активно и быстро развивается, решение о переходе на альтернативное топливо становится все более привлекательным для автовладельцев. О популярной современной СТО ГБО в Киеве можно почитать на сайте https://gaz-time.ua/.

Установка и обслуживание ГБО

Современная сеть специализированных СТО Время газа, расположенная в Киеве, выводит услуги для использующих ГБО на новый уровень. Ее сотрудники выполняют все технические работы по установке оборудования и его обслуживанию безупречно, оперативно и с гарантией. Для клиентов предусмотрены развернутые консультации, внимательный сервис и прозрачные схемы оплаты.