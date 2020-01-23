Обслуживание автомобилей с ГБО

|23 января 2020
|Просмотров: 41
Без использования автомобилей в наши дни не мыслит своей жизни буквально ни один человек. Автотранспорт играет важнейшую роль как в деле обслуживания граждан (медицинского, коммунального, торгового и пр.), предоставления им коммерческих услуг, так и частной жизни большинства людей.
Качественная и надежная машина имеет для своего обладателя массу плюсов, однако, есть у нее и серьезный минус - высокая стоимость обслуживания. Наиболее ощутимые и постоянные затраты несут автолюбители на покупку топлива. Чтобы его регулярное приобретение не омрачало радости от использования авто, многие грамотные водители решаются на особый шаг. Они заказывают работникам СТО установку в свою машину ГБО - газобаллонного оборудования. С его помощью удается добиться того, что механизмы авто будут работать не на бензине, как раньше, а на газе - пропане или бутане. Это позволит навсегда сделать эксплуатацию машины дешевле минимум в 2 раза, а также - получить еще несколько приятных ”бонусов”, о которых мы поговорим ниже.
Все больше и больше водителей в СНГ и по всему миру отдают предпочтение использованию ГБО. Что побуждает их к этому?
Несмотря на то, что услуга по установке ГБО на машину требует некоторых затрат, данное мероприятие на самом деле позволяет экономить в течение долгих лет. Окупается переоборудование, как правило, в течение полугода-года в зависимости от степени интенсивности использования авто. Для частных водителей этот срок обычно бывает чуть дольше, чем для тех, кто использует машину в коммерческих целях. Однако, во всех случаях выгода очевидна. Учитывая то, что сейчас инфраструктура, необходимая для пополнения запасов газа и периодического техобслуживания ГБО активно и быстро развивается, решение о переходе на альтернативное топливо становится все более привлекательным для автовладельцев. О популярной современной СТО ГБО в Киеве можно почитать на сайте https://gaz-time.ua/.
Современная сеть специализированных СТО Время газа, расположенная в Киеве, выводит услуги для использующих ГБО на новый уровень. Ее сотрудники выполняют все технические работы по установке оборудования и его обслуживанию безупречно, оперативно и с гарантией. Для клиентов предусмотрены развернутые консультации, внимательный сервис и прозрачные схемы оплаты.
23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»
• «Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса
• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения
• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
• ПРООН считает Славянск успешным городом
• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
• С марта инсульты будут лечить в клинической больнице
• В государственной стоматологии - новое оборудование
• На каких предприятиях будут отбывать наказание нарушители админкодекса
• Украина выплатила компенсацию Неле Штепе
• На выходных в Славянске произошло убийство
• В многоквартирном доме при пожаре погиб человек
• Огонь унес жизни еще двух славянцев
• Последняя казнь на гильотине
• Гигиена полости рта – эффективные средства
• Обслуживание автомобилей с ГБО
22 января 2020
• «Шахтер» и «Динамо» находятся в Белеке
• Украинский женский квартет покинул корты Мельбурна
• Хет-трики уик-энда: у Иммобиле - долгожданный, у Холанда – дебютный
• Борячук стал партнером Гармаша в «Ризеспоре»
• Ярослава Магучих взяла высоту 2,01 метра
16 января 2020
• Двойной медальный успех Кутелии и Ерещенко
• Полный комплект наград славянских дзюдоистов
• Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема
• Почему возникли проблемы с выплатой субсидий
• Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир
— 23 января 2020 —
День соборности Украины недаром называют первым днем независимости, ведь статус суверенного государства наша страна получила после подписания в январе 1919 года Акта злуки, закрепившего объединение Западноукраинской и Украинской народных республик.
— 23 января 2020 —
«Милитарка» – компания, работающая на рынке Украины с 2009 г. Это сеть интернет-магазинов военной одежды, обуви и экипировки. В ней можно приобрести изделия советских вооруженных сил, украинскую военную форму, новейшие дизайнерские разработки.
— 23 января 2020 —
С 20 января координационный совет программы «Бюджет участия Славянска» начал прием заявок на текущий год. Обращаем внимание, что в 2020-м условия распределения средств между проектами и некоторые другие критерии изменились.
— 23 января 2020 —
Городской властью Славянска разработан перечень коммунальных предприятий, на которых нарушители административного кодекса будут выполнять назначенные судом общественные работы. Документ также содержит список работ, к которым могут привлекать осужденных.
Приветствую, гость! Вход
23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»
• «Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса
• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения
• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
• ПРООН считает Славянск успешным городом
• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
• С марта инсульты будут лечить в клинической больнице
• В государственной стоматологии - новое оборудование
• На каких предприятиях будут отбывать наказание нарушители админкодекса
• Украина выплатила компенсацию Неле Штепе
• На выходных в Славянске произошло убийство
• В многоквартирном доме при пожаре погиб человек
• Огонь унес жизни еще двух славянцев
• Последняя казнь на гильотине
• Гигиена полости рта – эффективные средства
• Обслуживание автомобилей с ГБО
22 января 2020
• «Шахтер» и «Динамо» находятся в Белеке
• Украинский женский квартет покинул корты Мельбурна
• Хет-трики уик-энда: у Иммобиле - долгожданный, у Холанда – дебютный
• Борячук стал партнером Гармаша в «Ризеспоре»
• Ярослава Магучих взяла высоту 2,01 метра
16 января 2020
• Двойной медальный успех Кутелии и Ерещенко
• Полный комплект наград славянских дзюдоистов
• Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема
• Почему возникли проблемы с выплатой субсидий
• Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.