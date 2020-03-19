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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20
19 марта 2020 Просмотров: 30  

После выхода смартфоны линейки Galaxy S20 получили от производителя уже второе обновление. Разработчики Samsung потрудились над автофокусом.

Современная мода не оставила без своего внимания и чехлы для смартфона, поэтому купить чехол samsung galaxy s20 не составляет большого труда. Точнее, отдельная мода сформировалась в мире аксессуаров для телефонов. Это не удивительно, ведь качественные и красочные атрибуты помогают сделать гаджет неповторимым.

Чехлы, изготовленные из качественного силикона, придает уверенности в безопасности при использовании гаджета.

Временно обновление недоступно по воздуху, но желающие могут загрузить его самостоятельно через сторонние источники или с помощью Smart Switch. Патч касается приложения камеры и предназначен для решения серьезных проблем флагманских смартфонов.

Данную информацию подтвердил известный инсайдер под ником Ice Universe, который сообщил о различных улучшениях в работе основной камеры после обновления.

Прежде всего, пользователи, установившие новую прошивку, отмечают существенно возросшую скорость фокусировки изображения. Во-вторых, фотографии в максимальном разрешении 108 Мп теперь делаются без задержек. В-третьих, вся оболочка One UI 2.1 после обновления стала работать еще более плавно.

Стоит обратить внимание, что это уже третье обновление для Samsung Galaxy S20 Ultra, которое улучшает работу камеры смартфона. Дело в том, что первые обозреватели выяснили, что камера Samsung Galaxy S20 Ultra не всегда радует результатами. Много вопросов вызвал режим максимального разрешения 108 Мп, а также качество фотографий при использовании 100-кратного зума.

Samsung не только пообещала оперативно улучшить качество снимков, получаемых на основную камеру Samsung Galaxy S20 Ultra, но и начала выпускать подобные прошивки с завидной регулярностью.

Аналитики прогнозируют, что из-за пандемии коронавируса Galaxy S20 может продаться хуже, чем Galaxy S10.

Кроме того владельцы новых смартфонов Samsung Galaxy S20 пожаловались на проблемы с определением местоположения. Это уже не первые неполадки с устройствами.

О проблеме сообщает ресурс XDA Developers. Несколько пользователей смартфонов рассказали, что столкнулись с проблемой GPS в приложениях наподобие Google Maps. Владельцы Galaxy S20+ утверждают, что устройству требуется 10-15 минут, чтобы определить местоположение. Даже после того, как это всё-таки происходит, указатель местоположения «прыгает вокруг в радиусе 1,5-3 км». Это, конечно, делает навигацию по смартфону очень сложной.

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