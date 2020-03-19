Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20

|19 марта 2020
|Просмотров: 30
После выхода смартфоны линейки Galaxy S20 получили от производителя уже второе обновление. Разработчики Samsung потрудились над автофокусом.
Современная мода не оставила без своего внимания и чехлы для смартфона, поэтому купить чехол samsung galaxy s20 не составляет большого труда. Точнее, отдельная мода сформировалась в мире аксессуаров для телефонов. Это не удивительно, ведь качественные и красочные атрибуты помогают сделать гаджет неповторимым.
Чехлы, изготовленные из качественного силикона, придает уверенности в безопасности при использовании гаджета.
Временно обновление недоступно по воздуху, но желающие могут загрузить его самостоятельно через сторонние источники или с помощью Smart Switch. Патч касается приложения камеры и предназначен для решения серьезных проблем флагманских смартфонов.
Данную информацию подтвердил известный инсайдер под ником Ice Universe, который сообщил о различных улучшениях в работе основной камеры после обновления.
Прежде всего, пользователи, установившие новую прошивку, отмечают существенно возросшую скорость фокусировки изображения. Во-вторых, фотографии в максимальном разрешении 108 Мп теперь делаются без задержек. В-третьих, вся оболочка One UI 2.1 после обновления стала работать еще более плавно.
Стоит обратить внимание, что это уже третье обновление для Samsung Galaxy S20 Ultra, которое улучшает работу камеры смартфона. Дело в том, что первые обозреватели выяснили, что камера Samsung Galaxy S20 Ultra не всегда радует результатами. Много вопросов вызвал режим максимального разрешения 108 Мп, а также качество фотографий при использовании 100-кратного зума.
Samsung не только пообещала оперативно улучшить качество снимков, получаемых на основную камеру Samsung Galaxy S20 Ultra, но и начала выпускать подобные прошивки с завидной регулярностью.
Аналитики прогнозируют, что из-за пандемии коронавируса Galaxy S20 может продаться хуже, чем Galaxy S10.
Кроме того владельцы новых смартфонов Samsung Galaxy S20 пожаловались на проблемы с определением местоположения. Это уже не первые неполадки с устройствами.
О проблеме сообщает ресурс XDA Developers. Несколько пользователей смартфонов рассказали, что столкнулись с проблемой GPS в приложениях наподобие Google Maps. Владельцы Galaxy S20+ утверждают, что устройству требуется 10-15 минут, чтобы определить местоположение. Даже после того, как это всё-таки происходит, указатель местоположения «прыгает вокруг в радиусе 1,5-3 км». Это, конечно, делает навигацию по смартфону очень сложной.
19 марта 2020
• Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20
18 марта 2020
• Усик встретился с Чисорой в Лондоне
• Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка
• «Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами
• «Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу
• В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль
• Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою
14 марта 2020
• Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году
12 марта 2020
• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
• Как правильно делать ставки на хоккей: базовые рекомендации и нюансы
• Сборная Славянска по рукопашному бою в призерах и с комплектом наград в личном зачете
• Восемь золотых наград славянских «вольников»
• Владимир Чумаков – чемпион Донецкой области по шахматам
• Когда в Славянске закончится отопительный сезон
• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
• На Славкурорте опять намечается «конец света»
• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
• Горбольницу №1 закрывают на ремонт
• Проверка водоемов пока под вопросом
• Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет
• Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев
• Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске
• Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями
• На горе Карачун почтили память погибших бойцов
• В Киеве объявлен карантин в связи с коронавирусом
• Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал
• Славянский завод высоковольтных изоляторов поздравил своих прекрасных женщин с главным праздником весны
— 14 марта 2020 —
К началу 2020 года сохраняется тенденция активного развития львовского рынка недвижимости. В городе постоянно работает около 10 строительных компаний. Их силами реализуется несколько крупных проектов по возведению жилых и офисных зданий.
— 12 марта 2020 —
Завершился областной этап конкурса Малой академии наук Украины. По его результатам 16 учеников из Славянска заняли призовые места. 11 марта победителей поощрили грамотами Славянского городского совета.
— 12 марта 2020 —
На мемориальном комплексе «На горе Карачун» в честь Дня украинского добровольца 10 марта прошло торжественное мероприятие. На нем почтили память украинских героев, павших в боях за Украину.
— 12 марта 2020 —
Сегодня опасный коронавирус распространяется по всей планете будто снежный ком. Причем география распространения не имеет точных характеристик. Этот вирус обладает высоким уровнем заразности и чрезвычайно сильной поражающей способностью. Поэтому многие эксперты считают его рукотворным.
Приветствую, гость! Вход
19 марта 2020
• Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20
18 марта 2020
• Усик встретился с Чисорой в Лондоне
• Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка
• «Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами
• «Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу
• В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль
• Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою
14 марта 2020
• Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году
12 марта 2020
• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
• Как правильно делать ставки на хоккей: базовые рекомендации и нюансы
• Сборная Славянска по рукопашному бою в призерах и с комплектом наград в личном зачете
• Восемь золотых наград славянских «вольников»
• Владимир Чумаков – чемпион Донецкой области по шахматам
• Когда в Славянске закончится отопительный сезон
• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
• На Славкурорте опять намечается «конец света»
• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
• Горбольницу №1 закрывают на ремонт
• Проверка водоемов пока под вопросом
• Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет
• Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев
• Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске
• Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями
• На горе Карачун почтили память погибших бойцов
• В Киеве объявлен карантин в связи с коронавирусом
• Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал
• Славянский завод высоковольтных изоляторов поздравил своих прекрасных женщин с главным праздником весны
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.