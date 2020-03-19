Смарт-часы Huawei: их особенности

|19 марта 2020
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Особая прочность, разумные функции и комфорт в ношении – все эти характеристики относятся к смарт-часам Huawei. Эффектные, стильные и легкие, они станут незаменимым аксессуаром для самых продвинутых. Будут отличным подарком для тех, кто стремится быть всегда в тренде.
Небольшие, с черным экраном в режиме ожидания они отлично подходят к любой одежде – чем не классика/ Хотя, благодаря тому, что внешне они оформлены в классическом стиле, их некоторые путают с обычными наручными часами, но хорошее программное обеспечение говорит совсем о другом.
Основная функция любых часов – показывать время. Эти же можно использовать как фитнес-браслет, как датчик для мониторинга своей повседневной активности. «Умные» смарт-часы Huawei базируются на операционной системе Android Wear (как своеобразный мини-компьютер), имеют встроенные программы и приложения, которые позволяют определять различные показатели:
Во время различных тренировок в смарт-часах можно установить соответствующий режим, даже для измерения показателей при плавании (часы имеют водонепроницаемый корпус). Например, занимаясь бегом, владелец такого гаджета может отслеживать маршрут, видеть километраж, количество сожженных калорий. То есть смарт-часы Huawei – это своего рода персональный тренер и помощник при занятиях спортом.
Интерфейс циферблата можно установить на свой вкус, их цветовое оформление и стили предусмотрены системой. Часы работают автономно без зарядки до двух недель, что немаловажно для владельцев. Изготовлены смарт-часы Huawei из прочных материалов. Это дает возможность эксплуатировать их довольно-таки долго. Для управления такими часами предусмотрены функции сенсорного дисплея и двух дополнительных кнопок справа. Верхняя открывает главное меню, а нижняя – спортивное меню, где помещены дневник и расписание тренировок. Среди приложений смарт-часов Huawei важным является приложение «Часы», которое используют для настройки устройства. В нем накапливается вся информация о сне, пульсе, шагах, тренировках, а также устанавливаются различные напоминания.
Операционная система смарт-часов Huawei постоянно обновляется, внося улучшения в установленные программы или предлагая новые приложения. Huawei Smart Watch имеют разные модели, которые отличаются своими дизайном, функциональными возможностями, характеристиками. Более дорогие модели имеют большой объем оперативной памяти.
В любом случае смарт-часы Huawei – это всегда отличное качество исполнения и практичная функциональность.
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• Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20
• СЕО от профессионального агентства
• Смарт-часы Huawei: их особенности
18 марта 2020
• Усик встретился с Чисорой в Лондоне
• Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка
• «Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами
• «Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу
• В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль
• Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою
14 марта 2020
• Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году
12 марта 2020
• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
• Как правильно делать ставки на хоккей: базовые рекомендации и нюансы
• Сборная Славянска по рукопашному бою в призерах и с комплектом наград в личном зачете
• Восемь золотых наград славянских «вольников»
• Владимир Чумаков – чемпион Донецкой области по шахматам
• Когда в Славянске закончится отопительный сезон
• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
• На Славкурорте опять намечается «конец света»
• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
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