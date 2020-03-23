Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора

Плазменный резак – незаменимый инструмент, обеспечивающий скоростную, безопасную и высокопроизводительную обработку металлов. Его используют в области изготовления сложных конструкций, машиностроении, трубной промышленности, ряде других сфер. На рынке присутствуют профессиональные и небольшие ручные модели, предназначенные для решения бытовых задач.

Устройство плазменного резака

Стандартный плазморез включает несколько частей:

компрессор – непрерывная подача газа, сжатого воздуха;

плазмотрон – сам рабочий резак с электродом, соплом;

источник питания – передача электротока заданной силы;

шланги, кабели – соединение элементов друг с другом.

Для подачи тока могут использоваться источники питания инверторного или трансформаторного типа. Первые отличаются умеренным весом, низким энергопотреблением и высоким КПД, а вторые – стойкостью к перепадам напряжения в сети. В плазмотроне размещают циркониевые, ториевые, бериллиевые или гафниевые электроды. Последний вариант широко распространен на рынке, поскольку полностью безопасен для здоровья оператора плазменного резака.

Как работает плазменный резак

Инструмент приводится в действие нажатием одной кнопки. После этого к нему подается высокочастотный ток. Между наконечником сопла и электродом появляется дежурная дуга, температура которой составляет 6-8 тысяч градусов Цельсия. Если приобрести бытовой плазменный резак по низкой цене, то модель будет работать на сжатом воздухе. Он нагнетается в камеру из компрессора, нагревается, приобретая токопроводящие характеристики. Сопло образует поток плазмы, вылетающий на огромной скорости. При контакте с поверхностью включается рабочая дуга, заготовка плавится в месте среза, а жидкий металл сдувается воздушным потоком.

Как выбрать плазменный резак

При выборе инструмента нужно определить силу тока, необходимую для обработки конкретных материалов. Разрезать медную, латунную или алюминиевую заготовку толщиной 1 мм можно при 6 А. Для нержавеющей стали, черных металлов это значение уменьшается до 4 А.

Инструмент данного типа нельзя использовать без перерывов. При профессиональной эксплуатации плазменного резака имеет значение максимальная продолжительность его включений. Она должна составлять более 50 %, что сократит время простоя, увеличит объем выполненных работ.

Дополнительно необходимо учесть потребность в мобильности оборудования. Если инструмент будет использоваться на разных участках, то стоит задуматься о приобретении модели со встроенным компрессором. Ее преимуществом считают простоту перемещения, а основным недостатком – ограниченную мощность. Она станет оптимальным решением для бытового применения, работы в частной мастерской.