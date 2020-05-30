Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR

|30 мая 2020
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JKR - это совершенно особенный фонд, базирующийся на Кипре, в Лимассоле. Благоприятная обстановка позволила развиться собственной уникальной системе компании, которая позволяет развивать проекты, а также инвестировать, напрямую или косвенно, сотрудничать с инвесторами в любом уголке мира.
JKR предлагает консультации по финансовым вопросам и возможность организовать сотрудничество с людьми, предлагающими уникальные услуги и продукты. Сотрудники компании постоянно пополняют список привлекательных объектов, что не делает выбор проще, но точно делает его богатым .
Основной заявленной миссией компании является активное содействие быстро растущим и развивающимся, перспективным и высокодоходным организациям. Инициативные люди с опытом всегда готовы помочь - а именно они руководят таким содействием. С их помощью показатели прибыльности точно достигнут максимальной отметки, поскольку они всегда готовы щедро поделиться с инвесторами. Узнать об этом больше можно на сайте https://jkr.co/, где компания делится подробной информацией о своей работе.
Надо сказать, что поддержка от фонда JKR носит исключительно стратегический характер. То есть компания сначала помогает отыскать проект, который представляет наибольший интерес, а потом проводит консультации по всем важным вопросам, касающимся технических и юридических, а также конечно, финансовых и операционных аспектов. Как результат, по итогу у клиента будут все возможности для бескомпромиссного выбора благодаря максимально полной информации.
Поскольку это венчурный фонд ранней стадии, клиент должен учитывать его специфику, то есть работу, ориентированную на инновационные предприятия или же перспективные проекты (стартапы). Основана компания была в 2017 году и с тех пор она вложила средства в более десятка проектов, уделяя особое внимание перспективной сфере развлечений.
Кроме того, JKR уделяет внимание таким направлениям, как цифровые медиа, киберспорт, а также азартные игры, поскольку они относятся к числу наиболее многообещающих и при этом нуждающихся во вложении средств. Компания вкладывает их грамотно, поскольку, благодаря доверию инвесторов, активы у нее весьма внушительные. Безупречная репутация в сочетании с лояльностью к инвесторам делает фонд действительно привлекательным для людей, которые хотят заработать.
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• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
• Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR
• В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
28 мая 2020
• Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
• "Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
• Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков
• Посуда для заваривания китайского чая – так ли это сложно
• Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев
• Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт
• Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов
• Зарплаты украинцев обвалились за второй месяц карантина
26 мая 2020
• Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина
• Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе
• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
• Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%
• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
24 мая 2020
• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
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