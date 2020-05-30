“Да Хун Пао”: целебный китайский чай

Выбор настоящего чая

Как понять, что вы купили правильный чай? Настоящий “Да Хун Пао” имеет такие свойства, сообщет https://newtea.ua/chay/chay-ulun/vid-da-hun-pao:

его листья в сухом виде обладают светло-каштановым либо более темным оттенком. Все будет зависеть от прожарки, ее интенсивности. Но вне зависимости от цвета продукции напиток в готовом виде всегда должен быть полупрозрачным;

листья в оригинале длинные и скручиваются продольно;

после выполнения заварки проявляются на листочках прожилки зеленого цвета;

вкус, аромат отличаются насыщенностью.

Польза чая

“Да Хун Пао” обладает набором ценных микроэлементов, витаминов. Поэтому после его употребления человек ощущает положительное психологическое и общеукрепляющее воздействие.

Благодаря напитку можно:

убрать из организма токсины, шлаки;

предотвратить формирование раковых клеток, тромбов;

укрепить кровеносные сосуды;

улучшить кожный покров, волосы, состояние ротовой полости;

убрать лишний вес;

успокоить нервную систему;

насытить организм полезными веществами.

Кроме того, чай способен улучшить настроение, внимательность, концентрацию человека, расслабить его, а также обеспечить баланс в эмоциональном плане.

Напиток отличается слегка опьяняющим эффектом. Это связано с тем, что человек начинает ощущать радость, его тело становится свободным и легким. “Да Хун Пао” – это утренний напиток, поскольку он делает сознание человека более ясным, а также придает ему энергии и заряд позитива. Какая цель? Чай не столько провоцирует активную деятельность, как в случае с кофе. Его главная задача – достичь ясности ума. После употребления ощущается действие напитка еще долгое время.

Важно обратить внимание, в какой обстановке вы выполняете процедуру чаепития. Лучше всего, когда вокруг царит умиротворенная, спокойная обстановка либо ведется дружеская беседа.

Хранение чая

Важно создать затененное место для хранения продукции. При этом обеспечивается комнатная температура, а сам чай высыпается в емкость и плотно закрывается. Тара может быть изготовлена из глины, фарфора либо дерева. Разрешают применять и мешочки из ткани. Если эти стандартные нормы будут нарушены, тогда вся польза и насыщенность напитка пропадают.