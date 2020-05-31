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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Как купить б/у авто

Татьяна Ковалева
31 мая 2020 Просмотров: 34  

Во многих случаях подержанный автомобиль становится достаточно удачным приобретением. И здесь не только вопрос цены, которая обычно существенно ниже, чем у новой машины.

Если предыдущий владелец придерживался аккуратного стиля вождения и ухаживал за авто, то его состояние и технические характеристики могут быть вполне на уровне новенькой модели. Итак, давайте разберемся как купить б/у машину и не прогадать.

Что покупаем

Вначале нужно определиться с несколькими, достаточно важными вопросами:

  • зачем вам машина (работа или развлечение);
  • куда и как часто вы на ней собираетесь ездить;
  • сколько людей вы планируете на ней возить.

Это существенные моменты при выборе, поскольку машины “на все случаи жизни” не бывает. Например, если вы планируете ездить исключительно по городу, то неплохим выбором будет электромобиль. А если часто выезжаете за город или в путешествия, то оптимальнее приобрести внедорожник.

В любом случае удачным выбором обычно считается автомобиль с пробегом до 50 тыс. км и действительной заводской гарантией; не использовавшийся в качестве служебной машины; приобретался у официального дилера и был в собственности только одного владельца.

Далее следует ознакомиться с предложениями и ценами на рынке, подробно изучить объявления (фото, описания) на сайтах и форумах. Чем больше вы изучите предложений, тем более верное у вас сложится представление о реальной стоимости б/у машины в зависимости от ее возраста и текущего технического состояния.

Естественно, слишком дешевые или чересчур дорогие объявления лучше не рассматривать: за ними часто скрывается подвох.

Осмотр автомобиля

Это пожалуй наиболее важный этап покупки. Для внешнего осмотра лучше всего выбрать не дождливый день. Почему? Потому что продавец может приехать с заляпанным грязью днищем, где могут быть скрыты дефекты. После первого осмотра лучше авто не покупать, а приехать домой и еще раз хорошо обдумать целесообразность покупки именно этой модели. А чтобы “зафиксировать” авто в том состоянии, в котором вы его осматривали, сделайте маленькую фотосессию. Так как в следующий раз владелец может пригнать этот же автомобиль, но уже с другой резиной или стереосистемой.

Состояние кузова и внешний вид можно проверить достаточно быстро. А вот с “начинкой” авто – дело совершенно иное. Здесь нужно либо ехать на СТО и доверять осмотр профессионалам, либо произвести самостоятельную проверку. Конечно же, второй вариант более экономный и быстрый.

С помощью ноутбука, соответствующего ПО и адаптера, такого, например как этот https://cartools.com.ua/product/adapter-vag-com-4091-k-line-s-pereklyuchatelem, можно полноценно и оперативно ознакомиться с состоянием авто, а также увидеть неисправности (если они есть).

Также важно определить, битая машина или нет. Сделать это можно по определенным признакам:

  • маркировка стекол;
  • износ фар;
  • открытие-закрытие дверей;
  • наличие сварочных швов или шпатлевки.

То есть, если у дверных стекол разные даты изготовления, а одни фары новее других, это может свидетельствовать о том, что авто побывало в ДТП.

Кроме этого, в большинстве случаев, следует воздержаться от покупки транспортных средств, работавших в службах такси. Такие авто эксплуатируются по полной и век их не долог. “Узнать” их можно по характерным наклейкам в салоне или на лобовом стекле, следам от креплений таксометра на “торпеде”, вмятинах на крыше от установки “шашечек”.

При проверке днища главное внимание уделяйте состоянию амортизаторов, сайлентблоков; люфтам. Естественно, что дороги у нас далеко не самые лучшие. Но если видны следы утечек масла, днище неровное, либо что-то оборвано, это может говорить о неаккуратном вождении и, как следствие, более глубоких проблемах в других узлах.

Тестируя двигатель обращайте внимание на запуск. Он должен быть четким, без посторонних манипуляций с педалью, подкачкой и т.п. Здесь конечно не обойтись без автосканера, который может быстро продиагностировать мотор и выдать все его текущие характеристики. Недорого приобрести подобное устройство можно на специализированных сайтах.

Осматривая тормозные диски смотрите на каемку внешнего края. Небольшая кромка (2-3 мм) свидетельствует о пробеге около 100 тыс. км. Попросите владельца о тестовой поездке – так вы лучше “почувствуете” и услышите машину.

Покупка и оформление

Эти процедуры лучше проводить при участии нотариуса. Его услуги обойдутся несравнимо дешевле, чем если вы отдадите деньги, неправильно оформите машину и попадетесь на уловки мошенников. Конечно же приобретать авто по доверенности или с передачей “с рук в руки” технического паспорта, мягко говоря, легкомысленно. Поэтому право собственности нужно исключительно в сервисных службах МВД.

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