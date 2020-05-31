Как купить б/у авто

|31 мая 2020
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Во многих случаях подержанный автомобиль становится достаточно удачным приобретением. И здесь не только вопрос цены, которая обычно существенно ниже, чем у новой машины.
Если предыдущий владелец придерживался аккуратного стиля вождения и ухаживал за авто, то его состояние и технические характеристики могут быть вполне на уровне новенькой модели. Итак, давайте разберемся как купить б/у машину и не прогадать.
Вначале нужно определиться с несколькими, достаточно важными вопросами:
Это существенные моменты при выборе, поскольку машины “на все случаи жизни” не бывает. Например, если вы планируете ездить исключительно по городу, то неплохим выбором будет электромобиль. А если часто выезжаете за город или в путешествия, то оптимальнее приобрести внедорожник.
В любом случае удачным выбором обычно считается автомобиль с пробегом до 50 тыс. км и действительной заводской гарантией; не использовавшийся в качестве служебной машины; приобретался у официального дилера и был в собственности только одного владельца.
Далее следует ознакомиться с предложениями и ценами на рынке, подробно изучить объявления (фото, описания) на сайтах и форумах. Чем больше вы изучите предложений, тем более верное у вас сложится представление о реальной стоимости б/у машины в зависимости от ее возраста и текущего технического состояния.
Естественно, слишком дешевые или чересчур дорогие объявления лучше не рассматривать: за ними часто скрывается подвох.
Это пожалуй наиболее важный этап покупки. Для внешнего осмотра лучше всего выбрать не дождливый день. Почему? Потому что продавец может приехать с заляпанным грязью днищем, где могут быть скрыты дефекты. После первого осмотра лучше авто не покупать, а приехать домой и еще раз хорошо обдумать целесообразность покупки именно этой модели. А чтобы “зафиксировать” авто в том состоянии, в котором вы его осматривали, сделайте маленькую фотосессию. Так как в следующий раз владелец может пригнать этот же автомобиль, но уже с другой резиной или стереосистемой.
Состояние кузова и внешний вид можно проверить достаточно быстро. А вот с “начинкой” авто – дело совершенно иное. Здесь нужно либо ехать на СТО и доверять осмотр профессионалам, либо произвести самостоятельную проверку. Конечно же, второй вариант более экономный и быстрый.
С помощью ноутбука, соответствующего ПО и адаптера, такого, например как этот https://cartools.com.ua/product/adapter-vag-com-4091-k-line-s-pereklyuchatelem, можно полноценно и оперативно ознакомиться с состоянием авто, а также увидеть неисправности (если они есть).
Также важно определить, битая машина или нет. Сделать это можно по определенным признакам:
То есть, если у дверных стекол разные даты изготовления, а одни фары новее других, это может свидетельствовать о том, что авто побывало в ДТП.
Кроме этого, в большинстве случаев, следует воздержаться от покупки транспортных средств, работавших в службах такси. Такие авто эксплуатируются по полной и век их не долог. “Узнать” их можно по характерным наклейкам в салоне или на лобовом стекле, следам от креплений таксометра на “торпеде”, вмятинах на крыше от установки “шашечек”.
При проверке днища главное внимание уделяйте состоянию амортизаторов, сайлентблоков; люфтам. Естественно, что дороги у нас далеко не самые лучшие. Но если видны следы утечек масла, днище неровное, либо что-то оборвано, это может говорить о неаккуратном вождении и, как следствие, более глубоких проблемах в других узлах.
Тестируя двигатель обращайте внимание на запуск. Он должен быть четким, без посторонних манипуляций с педалью, подкачкой и т.п. Здесь конечно не обойтись без автосканера, который может быстро продиагностировать мотор и выдать все его текущие характеристики. Недорого приобрести подобное устройство можно на специализированных сайтах.
Осматривая тормозные диски смотрите на каемку внешнего края. Небольшая кромка (2-3 мм) свидетельствует о пробеге около 100 тыс. км. Попросите владельца о тестовой поездке – так вы лучше “почувствуете” и услышите машину.
Эти процедуры лучше проводить при участии нотариуса. Его услуги обойдутся несравнимо дешевле, чем если вы отдадите деньги, неправильно оформите машину и попадетесь на уловки мошенников. Конечно же приобретать авто по доверенности или с передачей “с рук в руки” технического паспорта, мягко говоря, легкомысленно. Поэтому право собственности нужно исключительно в сервисных службах МВД.
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