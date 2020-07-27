Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества

|27 июля 2020
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Для здорового образа жизни нужно правильно питаться. Одной из составляющих являются кисломолочные продукты. Они благотворно влияют на метаболические процессы, нормализуют вес, укрепляют иммунную систему. Но такие свойства есть только у натуральной продукции без консервантов и сахара.
Приобрести в обычном супермаркете это довольно сложно, так как нельзя проверить состав и способ изготовления. Зато кисломолочные продукты можно готовить в домашних условиях. Для этого нужны бактериальные закваски, которые можно найти на сайте zakvaski.com. Тут представлена продукция от компании «ВИВО», которая пользуются особой популярностью. Это уникальные закваски с бактериальными культурами в составе, которые благоприятно влияют на организм человека.
Сухие закваски «ВИВО» - это сертифицированная продукция, которая рекомендована в 15 странах. Для создания заквасок используют французские, немецкие, датские бактериальные культуры. Все закваски обязательно проходят лабораторные испытания. Они признаны полностью безопасными.
Преимущества кисломолочной продукции Vivo заключаются в следующем:
Для заквасок этого бренда отсутствуют противопоказания. Исключением является только непереносимость лактозы.
Состав каждого продукта можно прочитать на упаковке. Тогда можно точно знать, что получится приготовить. К примеру, чтобы получить йогурт, нужна болгарская палочка и термофильный стрептококк. Зная состав продукта, легче ориентироваться и выбирать подходящий вариант.
Сухие закваски содержат достаточное количество микроорганизмов. Но бифидобактерии не смогут размножаться в молоке. Если заквашивать молоко простым йогуртом или другим кисломолочным продуктом, то в этом случае количество микроорганизмов не меняется. Если использовать сухую закваску, то получится достичь оптимальной концентрации.
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22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
• Как выбрать букет роз на День рождения?
• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
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