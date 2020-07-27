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Бездумная исполнительность

Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества

Татьяна Ковалева
27 июля 2020 Просмотров: 46  

Для здорового образа жизни нужно правильно питаться. Одной из составляющих являются кисломолочные продукты. Они благотворно влияют на метаболические процессы, нормализуют вес, укрепляют иммунную систему. Но такие свойства есть только у натуральной продукции без консервантов и сахара.

Приобрести в обычном супермаркете это довольно сложно, так как нельзя проверить состав и способ изготовления. Зато кисломолочные продукты можно готовить в домашних условиях. Для этого нужны бактериальные закваски, которые можно найти на сайте zakvaski.com. Тут представлена продукция от компании «ВИВО», которая пользуются особой популярностью. Это уникальные закваски с бактериальными культурами в составе, которые благоприятно влияют на организм человека.

Сухие закваски «ВИВО» - это сертифицированная продукция, которая рекомендована в 15 странах. Для создания заквасок используют французские, немецкие, датские бактериальные культуры. Все закваски обязательно проходят лабораторные испытания. Они признаны полностью безопасными.

Преимущества кисломолочной продукции Vivo заключаются в следующем:

  • ускоряют метаболические процессы, способствуют сжиганию жиров, что полезно для людей, которые предпочитают похудеть, соблюдают диету и занимаются спортом;
  • улучшает процесс усвоения витаминов, минералов (особенно кальция), которые необходимы для детей в период активного роста;
  • благотворно влияет на пищеварительные процессы, убирает метеоризм, тяжесть из-за неправильного питания;
  • усиливает синтез интерферона, благодаря чему организм может противодействовать микроорганизмам, вызывающим простуды, грипп и прочие инфекционные болезни;
  • помогает восстановить полезную микрофлору кишечника после антибиотикотерапии;
  • предотвращает развитие дисбактериоза.

Для заквасок этого бренда отсутствуют противопоказания. Исключением является только непереносимость лактозы.

Состав каждого продукта можно прочитать на упаковке. Тогда можно точно знать, что получится приготовить. К примеру, чтобы получить йогурт, нужна болгарская палочка и термофильный стрептококк. Зная состав продукта, легче ориентироваться и выбирать подходящий вариант.

Сухие закваски содержат достаточное количество микроорганизмов. Но бифидобактерии не смогут размножаться в молоке. Если заквашивать молоко простым йогуртом или другим кисломолочным продуктом, то в этом случае количество микроорганизмов не меняется. Если использовать сухую закваску, то получится достичь оптимальной концентрации.

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