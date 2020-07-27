Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества

Несмотря на то, что многие компании уже давно провели компьютеризацию, в офисах по-прежнему продолжают пользоваться бумажной документацией.

Чтобы все было на своих местах, рекомендуется использовать офисные шкафы металлические. Они подходят как для хранения документов, так и небольших ценных вещей.

Архивные шкафы востребованы на рынке. Они удобные в использовании, помогут подчеркнуть строгости помещения, сочетаются с любыми стилями и декором.

Основное достоинство – это качество и прочность. Если вы относитесь к тем владельцам бизнеса, которые не хотят тратить время и деньги на замену часто ломающейся мебели, тогда это предложение для вас.

Преимущества или почему стоит купить архивный шкаф

Архивный шкаф – это незамысловатая конструкция, представляющая собой стальной каркас с полками внутри. В интернет-магазине представлен широкий выбор моделей, подбирая, обратите внимание на габариты шкафа и количество полок. Между полками разная высота, заранее определите, что именно будете хранить в шкафу. Например, просто документы или документы в лотках.

Среди основных преимуществ выделим:

Надежность . Все содержимое надежно защищено от сторонних глаз, от прямого попадания солнечных лучей. Если на шкафу есть замок, то документы защищены от кражи и несанкционированного проникновения.

. Все содержимое надежно защищено от сторонних глаз, от прямого попадания солнечных лучей. Если на шкафу есть замок, то документы защищены от кражи и несанкционированного проникновения. Хранение . Все будет на своем месте, нужный лоток с бумагами можно легко и быстро найти, отсортировать важные документы.

. Все будет на своем месте, нужный лоток с бумагами можно легко и быстро найти, отсортировать важные документы. Практичность . Металлический архивный шкаф сохраняет первоначальный вид на протяжении всего периода эксплуатации, изделия защищены от механических повреждений.

В основе лежит прочная сталь, порошковая краска выполняет не только защитную функцию, но и придает шкафу изысканного внешнего вида. На сайте вы найдете шкафы, окрашенные в светло-серый цвет. Также есть и другие оттенки, например, белый, темно-серый.

Габариты зависят от ваши потребностей, можно купить одинарный шкаф, можно двойной. Есть модели с разными механизмами открывания дверцы – на себя, отвод в сторону на колесиках. Изделия комплектуются различными дополнительными элементами, что упрощает работу офисным сотрудникам.

В интернет-магазине вы найдете как архивные шкафы, так и антресоли. Воспользуйтесь удобной доставкой и оплатой, бесплатная консультация по номерам телефонов, указанным на сайте. Предлагаемые изделия подходят для библиотек, школ, медицинских учреждений, архивов, детских садов.