Инсульт – это нарушение кровообращения, приводящее к поражению клеток мозга. Вследствие этого у человека происходит утрата каких-либо навыков, например, движения пальцами или рукой в целом. Поэтому очень важно после инсульта пройти качественную реабилитацию, которая поможет вернуть утраченное. Это необходимо делать под наблюдением опытных медицинских сотрудников.

Однако тут же возникает вопрос – куда обратиться, чтобы получить помощь высококвалифицированных специалистов? В центре реабилитация после инсультов травм клиники «Аксимед» вы сможете получить квалифицированное медицинское обслуживание.

Клиника «Аксимед» и её направления

Современная неврология, профильные поликлинические отделения, опытные специалисты различных направлений (психолог, онколог, ортопед, эндокринолог и многие другие) – это и есть клиника «Аксимед», в которой предоставляется спектр таких услуг:

диагностика,

лечение,

реабилитация.

Соответствуя всем европейским протоколам и требованиям, клиника оборудована новейшим оборудованием, давая профессионалам своего дела незамедлительно и точно определять причины заболеваний, а также осуществлять качественное лечение.

Специализации данной клиники разнообразны:

неврология;

МРТ;

боль в спине;

боль в шее;

вегето-сосудистая дистония;

головные боли;

головокружения;

нарушения сна;

депрессии;

невралгии и невриты;

тревожные состояния;

инсульты;

энцефалопатии;

эпилепсия;

гинекология;

заболевания суставов и многие другие.

С осени 2014 года свою деятельность начал центр физической реабилитации, предоставляя специализированную помощь в восстановлении пациентам, перенесшим травму центральной нервной системы, инсульт или повреждения опорно-двигательного аппарата. Его преимущества в том, что все специалисты, работающие в нем, прошли стажировку в клиниках Германии, у каждого пациента отдельная комфортная одноместная палата, работа центра осуществляется ежедневно, даже в выходные и праздничные дни.

Реабилитация после инсультов в центре реабилитации клиники «Аксимед»

Здесь работают люди, которые стремятся сделать все возможное, чтобы качество жизни их пациентов повысилось, чтобы пребывание в клинике было для них наиболее эффективным. За их плечами годы практики, пациенты, сумевшие восстановиться после инсульта с их помощью.

Восстановление после инсульта – это долгий и тяжкий труд. И он далеко не каждому по плечу, потому что люди, перенесшие инсульт, подвержены депрессии из-за болевого синдрома, двигательного и речевого дефектов. Поэтому необходимо беседовать с психологами и реабилитологами, которые помогут правильно выстроить дальнейшую жизнь, учитывая нужды пациента. Он должен ощущать поддержку в процессе восстановления.

Данный центр направлен на то, чтобы представить населению высококачественную специализированную помощь в восстановлении пациента, перенесшего инсульт. Работники сделают все, что в их силах, чтобы реабилитация после инсульта прошла максимально эффективно.