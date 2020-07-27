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Бездумная исполнительность

Реабилитация после инсультов

Татьяна Ковалева
27 июля 2020 Просмотров: 30  

Инсульт – это нарушение кровообращения, приводящее к поражению клеток мозга. Вследствие этого у человека происходит утрата каких-либо навыков, например, движения пальцами или рукой в целом. Поэтому очень важно после инсульта пройти качественную реабилитацию, которая поможет вернуть утраченное. Это необходимо делать под наблюдением опытных медицинских сотрудников.

Однако тут же возникает вопрос – куда обратиться, чтобы получить помощь высококвалифицированных специалистов? В центре реабилитация после инсультов травм клиники «Аксимед» вы сможете получить квалифицированное медицинское обслуживание.

Клиника «Аксимед» и её направления

Современная неврология, профильные поликлинические отделения, опытные специалисты различных направлений (психолог, онколог, ортопед, эндокринолог и многие другие) – это и есть клиника «Аксимед», в которой предоставляется спектр таких услуг:

  • диагностика,
  • лечение,
  • реабилитация.

Соответствуя всем европейским протоколам и требованиям, клиника оборудована новейшим оборудованием, давая профессионалам своего дела незамедлительно и точно определять причины заболеваний, а также осуществлять качественное лечение.

Специализации данной клиники разнообразны:

  • неврология;
  • МРТ;
  • боль в спине;
  • боль в шее;
  • вегето-сосудистая дистония;
  • головные боли;
  • головокружения;
  • нарушения сна;
  • депрессии;
  • невралгии и невриты;
  • тревожные состояния;
  • инсульты;
  • энцефалопатии;
  • эпилепсия;
  • гинекология;
  • заболевания суставов и многие другие.

С осени 2014 года свою деятельность начал центр физической реабилитации, предоставляя специализированную помощь в восстановлении пациентам, перенесшим травму центральной нервной системы, инсульт или повреждения опорно-двигательного аппарата. Его преимущества в том, что все специалисты, работающие в нем, прошли стажировку в клиниках Германии, у каждого пациента отдельная комфортная одноместная палата, работа центра осуществляется ежедневно, даже в выходные и праздничные дни.

Реабилитация после инсультов в центре реабилитации клиники «Аксимед»

Здесь работают люди, которые стремятся сделать все возможное, чтобы качество жизни их пациентов повысилось, чтобы пребывание в клинике было для них наиболее эффективным. За их плечами годы практики, пациенты, сумевшие восстановиться после инсульта с их помощью.

Восстановление после инсульта – это долгий и тяжкий труд. И он далеко не каждому по плечу, потому что люди, перенесшие инсульт, подвержены депрессии из-за болевого синдрома, двигательного и речевого дефектов. Поэтому необходимо беседовать с психологами и реабилитологами, которые помогут правильно выстроить дальнейшую жизнь, учитывая нужды пациента. Он должен ощущать поддержку в процессе восстановления.

Данный центр направлен на то, чтобы представить населению высококачественную специализированную помощь в восстановлении пациента, перенесшего инсульт. Работники сделают все, что в их силах, чтобы реабилитация после инсульта прошла максимально эффективно.

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