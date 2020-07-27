|27 июля 2020
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Инсульт – это нарушение кровообращения, приводящее к поражению клеток мозга. Вследствие этого у человека происходит утрата каких-либо навыков, например, движения пальцами или рукой в целом. Поэтому очень важно после инсульта пройти качественную реабилитацию, которая поможет вернуть утраченное. Это необходимо делать под наблюдением опытных медицинских сотрудников.
Однако тут же возникает вопрос – куда обратиться, чтобы получить помощь высококвалифицированных специалистов? В центре реабилитация после инсультов травм клиники «Аксимед» вы сможете получить квалифицированное медицинское обслуживание.
Современная неврология, профильные поликлинические отделения, опытные специалисты различных направлений (психолог, онколог, ортопед, эндокринолог и многие другие) – это и есть клиника «Аксимед», в которой предоставляется спектр таких услуг:
Соответствуя всем европейским протоколам и требованиям, клиника оборудована новейшим оборудованием, давая профессионалам своего дела незамедлительно и точно определять причины заболеваний, а также осуществлять качественное лечение.
Специализации данной клиники разнообразны:
С осени 2014 года свою деятельность начал центр физической реабилитации, предоставляя специализированную помощь в восстановлении пациентам, перенесшим травму центральной нервной системы, инсульт или повреждения опорно-двигательного аппарата. Его преимущества в том, что все специалисты, работающие в нем, прошли стажировку в клиниках Германии, у каждого пациента отдельная комфортная одноместная палата, работа центра осуществляется ежедневно, даже в выходные и праздничные дни.
Здесь работают люди, которые стремятся сделать все возможное, чтобы качество жизни их пациентов повысилось, чтобы пребывание в клинике было для них наиболее эффективным. За их плечами годы практики, пациенты, сумевшие восстановиться после инсульта с их помощью.
Восстановление после инсульта – это долгий и тяжкий труд. И он далеко не каждому по плечу, потому что люди, перенесшие инсульт, подвержены депрессии из-за болевого синдрома, двигательного и речевого дефектов. Поэтому необходимо беседовать с психологами и реабилитологами, которые помогут правильно выстроить дальнейшую жизнь, учитывая нужды пациента. Он должен ощущать поддержку в процессе восстановления.
Данный центр направлен на то, чтобы представить населению высококачественную специализированную помощь в восстановлении пациента, перенесшего инсульт. Работники сделают все, что в их силах, чтобы реабилитация после инсульта прошла максимально эффективно.
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• Водки снова стало больше: Украина наращивает производство
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
• Как выбрать букет роз на День рождения?
• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
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