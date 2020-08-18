Внешние жесткие диски: критерии подбора

Жесткий диск внешнего варианта – это стандартная конструкция накопителя информации для компьютера. Она собрана в компактном корпусе и обладает рядом разъемов, обеспечивающих необходимый интерфейс с другими устройствами.

Современный мировой рынок электроники предлагает выносные винчестеры в широком ассортименте. Самыми популярными и надежными считаются модели компаний Sony, Toshiba, Seagate и другие марки. Престижные модификации обладают длительной гарантией и высокими техническими характеристиками.

Причины приобретения выносного винчестера

Необходимость купить внешний жесткий диск может возникнуть в нескольких случаях. Прежде всего, автономную «суперфлэшку» заказывают при заполнении встроенного накопителя стационарного компьютера. Таким образом, внешнее устройство расширяет объем информационной библиотеки. Особенно это важно на домашних компьютерах, на которых используются игры с высокой графикой. Дополнительная память нужна и для ускорения работы офисных систем.

Выносной винчестер отлично расширяет возможности ноутбуков. Внешний диск является постоянным атрибутом мастеров по ремонту компьютеров, он пригодится для восстановления программного обеспечения.

Виды внешних жестких дисков

Выбирая выносной винчестер, желательно обладать информацией о предложениях рынка. Внешние диски могут быть мобильными, с минимальными габаритами и массой. Подобные вариации запитываются от внутренней батареи или через USB-порт основного компьютера. Плюсы компактных устройств в удобстве применения и минимальных ценах. Минусы: низкие рабочие параметры диска.

Стационарные внешние диски более мощные, часто применяются в рабочих компьютерах. Использование этого типа устройств оправдано при нужде в больших ресурсах накопления и скорости обработки данных. Стационарные модели кусаются высокой ценой и требуют питания от сети 220 вольт. Размеры аппаратов достигают габаритов ноутбука.

Внешние диски разделяются на три основных типа конструктивного исполнения:

магнитные HDD-винчестеры;

твердотельные SSD-модификации;

гибридные SSHD-устройства.

Стандартные HDD-диски обладают достаточной емкостью, приемлемой скоростью работы и минимальной стоимостью. Основной минус HDD – хрупкость при физическом воздействии.

Модели SSD-дисков включают только чипсеты, без движущихся компонентов. Поэтому повышается скорость записи информации и снижается риск физического износа. Накопители SSD меньше боятся физических ударов. Минус: самая дорогая цена.

Гибриды SSHD совместили в себе оба предыдущих варианта. Здесь разработчики объединили высокую производительность и надежность, со средним уровнем расценок. При покупке внешнего диска нужно ориентироваться на скорость записи, емкость устройства и наличие нужного интерфейса.