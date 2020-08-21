Надежный поиск поставщиков в Китае

Отечественные бизнесмены сильно заинтересованы в кооперации с восточным соседом. Но сотрудничество с Китаем имеет собственную специфику, что служит камнем преткновения для многих предпринимателей. Одна из первых трудностей, с которыми приходится сталкиваться на этом поприще, состоит в поиске поставщиков.

Ошибки в этом отношении обходятся очень дорого, предпринимателям приходится долго компенсировать убытки. Это относится практически ко всем сегментам бизнеса. Тем коммерсантам, для которых важны прямые поставки из КНР, необходимы надежные и ответственные производители, соблюдающие условия договора.

Компания M3 Cargo предлагает услуги по поиску товара согласно индивидуальным параметрам стоимости и качества, требующимся предпринимателю (подробности на странице https://m3cargo.com/ru/opytnym-zakazchikam/poisk-postavshchikov/). Сотрудничая с нами, бизнесмен застраховывает себя от риска стать жертвой недобросовестных поставщиков, нарушающих условия договора и практикующих махинации. Каждый контрагент инспектируется нами на надежность. Переговоры с возможным партнером и запрос прайса на товар начинаются только после проведения тщательного анализа репутации. Мы отбираем для своих клиентов лучших производителей посредством сравнения качества их продукции.

Перечислим преимущества сотрудничества с М3 Cargo:

Удаленный поиск партнеров-производителей в КНР. Формирование списка надежных поставщиков. Углубленную проверку репутации проходят от 3 до 30 фирм-производителей.

Гарантия лучшей цены. Мы исследуем от 50 до 100 предложений с разной ценовой политикой и отбираем самые выгодные. По итогу клиент получает расчет стоимости согласно разным закупочным объемам и ранжированный список поставщиков.

Высокие шансы заключения выгодного контракта. С нами шансы на прибыльную сделку возрастают до 90 %.

Экономия времени. Самостоятельный поиск поставщиков может растянуться на недели и месяцы. М3 Cargo найдет партнеров за 7 — 14 дней. В случае поиска продукции, распространенной в КНР, поиск займет не более 3 дней.

Работа с профессионалами. Отдел ВЭД М3 Cargo состоит из 6 экспертов, содействующих в решении ряда важных для коммерсанта вопросов. Это поиск необходимого товара, взаимодействие с поставщиком, проверка репутации, ведение переговоров. ВЭД на аутсорсе позволяет сократить финансовые расходы, логистику, ускорить денежный оборот. Все это — без необходимости нанимать специалистов в штат.

Китай предоставляет широчайший выбор товаров и разнообразие ценовой политики. Компания поможет избежать финансовых и временных потерь, сопряженных с самостоятельным поиском контрагентов. С нами ваша сделка принесет значительную прибыль.