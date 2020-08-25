 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь

Татьяна Ковалева
25 августа 2020 Просмотров: 48  

Для того, щоб взаємодія з партнерами по бізнесу була максимально безпечною і продуктивною, підприємцю бажано знати про своїх контрагентів якомога більше відомостей. Мова, зрозуміло, не йде про особисту інформацію, тільки про ділову: наскільки підприємство прибуткове, чи немає у нього проблем з податковими органами, або заборгованостей по оплатах постачальникам, і подібне.

Звичайно, ці відомості можна дізнатися і в податковій інспекції, проте навряд чи хто просто так видасть інформацію про іншу фірму. Відмінною можливістю стане отримання відомостей з електронного каталогу https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/ суб'єктів декларування - всі дані в ній актуальні, і доступні до перегляду.

Що таке декларування

Це передача відомостей про діяльність підприємства або організації в наглядові органи (податкові, митні). А ще дуже важливо підтвердити заявлену якість реалізованого продукту.

Тут йдеться про проведення досліджень (наприклад, у спецлабораторіях), випробувань, які дадуть реальну оцінку товару. Цей результат буде занесений з особливим протоколом. На підставі цього документа і буде потім оформлятися Декларація. Ця процедура обов'язкова.

Щодо податкового декларування-у цьому випадку підприємцям необхідно звітувати за такі позиції:

  • винагороди, які фірма отримується від фізосіб або інших фірм;
  • прибуток, отриманий від реалізації нерухомості;
  • зарубіжні доходи;
  • прибуток, отриманий від неплатника ПДФО;
  • різні виграші (лотерея, ставки та інше);
  • прибутки, отримані від вступу у спадщину або спадкоємність;
  • прибуток від будь-якої підприємницької діяльності, та інше.

Звітність за цими коштами необхідно передавати щорічно. Зробити це можна особисто, або ж онлайн.

Види оподаткування

Підприємці зазвичай зобов'язані платити кілька різновидів податків. Ось деякі з них:

  • Прямі - вони залежать безпосередньо від результатів діяльності фірми. Сюди відносяться податок на прибуток, ПДФО.
  • Непрямі-безпосередньо вони ніяк не залежать від діяльності організації, зате вони зачіпають виробництво і реалізацію продукту. Сюди відносяться ПДВ, акциз.
  • Податок, прив'язаний до оплати праці – різні внески та утримання, які беруться з заробітної плати.

Незважаючи на те, яку систему оподаткування вибирає підприємець (єдиний податок, або ж загальна система), він буде оплачувати як прямі, так і непрямі державні збори.

Последние новости

25 августа 2020

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

23 августа 2020

ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

Современные напольные покрытия: обзор

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста

21 августа 2020

В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

Надежный поиск поставщиков в Китае

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"

19 августа 2020

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам

Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде

18 августа 2020

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы

В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс

Внешние жесткие диски: критерии подбора

В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон

Также в разделе

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

— 25 августа 2020 —

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана. Об этом сообщает заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читать далее ⇒

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

— 25 августа 2020 —

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине карантин, введенный из-за распространения коронавируса, предлагается продлить до ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента по итогам совещания под председательством Президента Владимира Зеленского.

Читать далее ⇒

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

— 25 августа 2020 —

Коронавирусная болезнь COVID-19 при тяжелом состоянии у пациента может длиться несколько месяцев, в отличии от того же гриппа. Об этом в эфире ток-шоу “Пульс” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Читать далее ⇒

ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

— 23 августа 2020 —

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса дети в возрасте от 12 лет и старше должны носить маски в тех же условиях, что и взрослые.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят

Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 августа 2020

В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь

В чем состоит разница между гриппом и COVID-19

В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

23 августа 2020

ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

В Украине с начала августа утонули более 120 человек

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19

Современные напольные покрытия: обзор

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"

Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2

В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста

21 августа 2020

В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги

Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения

Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

Надежный поиск поставщиков в Китае

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"

19 августа 2020

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

Рейтинг букмекеров: где делать ставки

Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам

Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде

18 августа 2020

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы

В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс

Внешние жесткие диски: критерии подбора

В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top