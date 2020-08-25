Каталог індивідуальних підприємців - в чому користь

Для того, щоб взаємодія з партнерами по бізнесу була максимально безпечною і продуктивною, підприємцю бажано знати про своїх контрагентів якомога більше відомостей. Мова, зрозуміло, не йде про особисту інформацію, тільки про ділову: наскільки підприємство прибуткове, чи немає у нього проблем з податковими органами, або заборгованостей по оплатах постачальникам, і подібне.

Звичайно, ці відомості можна дізнатися і в податковій інспекції, проте навряд чи хто просто так видасть інформацію про іншу фірму. Відмінною можливістю стане отримання відомостей з електронного каталогу https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/ суб'єктів декларування - всі дані в ній актуальні, і доступні до перегляду.

Що таке декларування

Це передача відомостей про діяльність підприємства або організації в наглядові органи (податкові, митні). А ще дуже важливо підтвердити заявлену якість реалізованого продукту.

Тут йдеться про проведення досліджень (наприклад, у спецлабораторіях), випробувань, які дадуть реальну оцінку товару. Цей результат буде занесений з особливим протоколом. На підставі цього документа і буде потім оформлятися Декларація. Ця процедура обов'язкова.

Щодо податкового декларування-у цьому випадку підприємцям необхідно звітувати за такі позиції:

винагороди, які фірма отримується від фізосіб або інших фірм;

прибуток, отриманий від реалізації нерухомості;

зарубіжні доходи;

прибуток, отриманий від неплатника ПДФО;

різні виграші (лотерея, ставки та інше);

прибутки, отримані від вступу у спадщину або спадкоємність;

прибуток від будь-якої підприємницької діяльності, та інше.

Звітність за цими коштами необхідно передавати щорічно. Зробити це можна особисто, або ж онлайн.

Види оподаткування

Підприємці зазвичай зобов'язані платити кілька різновидів податків. Ось деякі з них:

Прямі - вони залежать безпосередньо від результатів діяльності фірми. Сюди відносяться податок на прибуток, ПДФО.

Непрямі-безпосередньо вони ніяк не залежать від діяльності організації, зате вони зачіпають виробництво і реалізацію продукту. Сюди відносяться ПДВ, акциз.

Податок, прив'язаний до оплати праці – різні внески та утримання, які беруться з заробітної плати.

Незважаючи на те, яку систему оподаткування вибирає підприємець (єдиний податок, або ж загальна система), він буде оплачувати як прямі, так і непрямі державні збори.