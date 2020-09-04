Мороженое – любимое лакомство детей и взрослых. В чем состоит его польза.

Мороженое – это любимое лакомство и взрослых, и детей. Этот десерт всегда напоминает о детстве, дарит хорошее настроение и даже создает чувство насыщения. При этом мороженое является полезным лакомством, конечно, в небольших количествах. Ведь купить мороженое – это всегда праздник для всех.

Состав такого десерта включает витамины и минералы, поэтому является полезным и очень вкусным. Польза лакомства заключается в следующем:

Мороженое способно укрепить организм, так как имеет в своем составе витамины, кальций, натрий и другие.

Такой десерт может вырабатывать так называемые гормоны счастья – серотонин. Поэтому даже маленький кусочек приносит много радости.

Мороженое оказывает небольшой болеутоляющий эффект, а также способно суживать сосуды.

Существует рекомендация употреблять мороженое при простуде, так как оно хорошо закаляет слабое горло.

В составе данного продута есть вода, поэтому оно может утолять жажду.

Чтобы такой десерт приносил больше пользы, важно правильно его употреблять. Существуют некоторые правила:

Кушать мороженое лучше утром или днем. Таким образом, все вещества быстрее будут усваиваться организмом.

Именно в жару всегда хочется полакомиться мороженым. Однако это делать нужно осторожно. Проглатывать лучше потихоньку, так как большие порции могут привести к ангине.

Мороженое насыщает, но не сможет заменить полный рацион питания. Поэтому не следует летом кушать только такой десерт. Это может навредить организму.

Лакомство полезно и для беременных женщин, и для детей. Несмотря на то, что большинство родителей считает, что холодный десерт вредный для ребенка, положительных моментов все-таки больше. Продукт поможет укрепить детский организм. Однако ребенку возрастом до двух лет лучше не давать мороженое. А в целом десерт приносит только пользу. Малышам лучше немного растапливать десерт, чтобы он не был ледяным, давать лакомиться небольшими порциями.

При соблюдении диеты польза от мороженого тоже будет, но важно выбирать низкокалорийные виды десерта или делать их дома самостоятельно, активно заниматься физическими нагрузками, не кушать мороженое по вечерам.

Таким образом, холодное лакомство имеет ряд полезных свойств для детей и взрослых. Оно способно не только поднять настроение, но и принести пользу организму. Не зря мороженое любит огромное количество людей. Этот десерт заслуживает нашего внимания.