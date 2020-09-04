Мороженое – любимое лакомство детей и взрослых. В чем состоит его польза.

|4 сентября 2020
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Мороженое – это любимое лакомство и взрослых, и детей. Этот десерт всегда напоминает о детстве, дарит хорошее настроение и даже создает чувство насыщения. При этом мороженое является полезным лакомством, конечно, в небольших количествах. Ведь купить мороженое – это всегда праздник для всех.
Состав такого десерта включает витамины и минералы, поэтому является полезным и очень вкусным. Польза лакомства заключается в следующем:
Лакомство полезно и для беременных женщин, и для детей. Несмотря на то, что большинство родителей считает, что холодный десерт вредный для ребенка, положительных моментов все-таки больше. Продукт поможет укрепить детский организм. Однако ребенку возрастом до двух лет лучше не давать мороженое. А в целом десерт приносит только пользу. Малышам лучше немного растапливать десерт, чтобы он не был ледяным, давать лакомиться небольшими порциями.
При соблюдении диеты польза от мороженого тоже будет, но важно выбирать низкокалорийные виды десерта или делать их дома самостоятельно, активно заниматься физическими нагрузками, не кушать мороженое по вечерам.
Таким образом, холодное лакомство имеет ряд полезных свойств для детей и взрослых. Оно способно не только поднять настроение, но и принести пользу организму. Не зря мороженое любит огромное количество людей. Этот десерт заслуживает нашего внимания.
4 сентября 2020
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• Сборная Украины получила выигрыш на старте Лиги наций
2 сентября 2020
• В Минздраве рассказали, кому в Украине бесплатно делают ПЦР-тесты на коронавирус
• Разные форматы и жесткие правила: как студенты будут учиться в условиях карантина
• За разрушенное на Донбассе жилье будут выплачивать компенсации: утвержден порядок
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• Монеты в 25 копеек и часть банкнот выведут из обращения с октября
1 сентября 2020
• За последние три года пить в Украине стало ощутимо дороже
• В армии Украины появились новые эмблемы и знаки
• Кухни в Киеве от «МебельТорг» – товар высшего качества
• В школах, в которых будут размещены избирательные участки, во время выборов будут каникулы
29 августа 2020
• Минздрав рекомендует школьникам проходить медосмотр независимо от даты начала учебного года
• Большинство служб такси в Украине работают нелегально
• С началом учебного года вспышка COVID-19 неизбежна: врач рассказал, как уберечься
28 августа 2020
• НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн
• Тунис закрыл границы для украинцев
• МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе
• Обкладинки на паспорт від Gisolo - неймовірна краса
• Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія"
• В Украине с сентября будет курсировать новый поезд
26 августа 2020
• Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев
• Кабмин продлил карантин в Украине до 31 октября
• Суд отказался восстановить Романа Полански в составе Американской киноакадемии
• Ученые Института Роберта Коха рассказали, где чаще всего люди инфицируются коронавирусом
• Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов
• В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19
25 августа 2020
• В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана
• "Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины
• Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября
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