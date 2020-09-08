Покупка автомобиля в США с доставкой в Украину: ключевые нюансы и преимущества

Покупка автомобилей в США становится все более популярной среди украинцев. Число сделок, заключаемых на аукционах растет ежегодно. Причин тому существует несколько – качественный товар, доступная стоимость, упрощение оформления, снижение стоимости акциза. Сразу после регистрации машины в Украине можно выполнить ее реализацию.

Компания Columb Auto оказывает помощь в заключении договоров. Ее офисы есть в Одессе, Киеве, Харькове, Днепре. Специалисты работают также с клиентам из других городов в удаленном режиме. Есть представительства компании и в Беларуси, а в частности в Минске. На официальном сайте представлена информация о порядке сотрудничества.

Покупка авто в США и ее преимущества

Наиболее обширный ассортимент американских автомобилей представлен на крупных аукционах – Manheim, IAAI, Copart. Здесь продаются машины с повреждениями по очень низкой стоимости. Даже после ремонта расходы покупателя не идут ни в какое сравнение с покупкой транспортного средства в Украине.

В качестве анализаторов авто из США выступают преимущественно страховые агентства и лизинговые фирмы. На продажу выставляются списанные машины муниципальных организаций, а также конфискованные финансовыми учреждениями. Некоторые лоты находятся в послеаварийном состоянии, но остаются на ходу. Их повреждения легко устраняются путем замены недорогих частей, элементов кузова и т. д. Сотрудники Columb Auto могут взять на себя договоренности со СТО.

На авто из сша цены в украине весьма привлекательны, но это не единственное преимущество покупки. К дополнительным плюсам относятся:

безупречное качество сборки;

отменная комплектация;

небольшой пробег (средний возраст автомобилей на аукционах составляет 3-5 лет);

прозрачные условия оформления сделок.

Доставка в Украину и сертификация

Выбор автомобиля на аукционе – одна из самых простых задач, которая при участии специалистов решается в кратчайшие сроки. Больше трудностей представляют такие процессы, как доставка, растаможка и сертификация. Эти вопросы также берут на себя эксперты. По США перевозки реализуются местными автокомпаниями. В Украину машины отправляются морским транспортом. Соответственно, прибывают грузы в портовые города. Длительность процесса доставки после заключения сделки составляет в среднем 30 дней.

По прибытию авто в порт выполняются таможенные мероприятия, включающие в себя оплату пошлинных сборов. Расходы включают в себя оформление, акциз, НДС. Сумма пошлины 10% от стоимости машины. Налоговая ставка рассчитывается в зависимости от модели, года выпуска, объема мотора авто, типа топливной системы. НДС стандартный – 20%.