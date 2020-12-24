11 модных тенденций современного дизайна интерьера

|24 декабря 2020
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Чтобы шагать в ногу со временем, обставить квартиру согласно последним веяниям моды, целесообразно знать о тенденциях современного дизайна интерьера.
Такое обустройство интерьера имеет многовековые корни. Ведь классический стиль возник еще в 17 веке. Со временем появились новые тенденции. Сейчас для такого стиля характерны аккуратно задрапированные стены. При этом они могут быть как гладкими, так и покрытыми вензелями, различными узорами. Но важно в этом не переборщить. Так как классический стиль подразумевает некую строгость. Это же касается и потолка. Здесь можно обустроить лепнину. Но если потолки низкие, тогда лучше не использовать такие элементы декора, пусть он будет гладким.
Классический пол – деревянный. Поэтому отличным вариантом будет доска из этого натурального материала, паркет. Но в связи с внедрением современных технологий в таком помещении уместен и ламинат неброских цветов.
Тех, кто проживает в столице Украины, сомневается в своих силах по оформлению помещения, выручит дизайн интерьера Киев. Профессионалы знают, как сделать квартиру индивидуальной, функциональной, модной, при этом основываться на предпочтениях хозяев жилища.
Обустройство помещения в этих северных традициях вошло в моду относительно недавно. Такие интерьеры бюджетные, минималистические. Тут царит теплая домашняя атмосфера. Для скандинавского стиля характерны белые стены, на фоне которых хорошо смотрятся зелёные растения, немногочисленный декор, текстиль. Такой стиль подразумевает наличие небольшого количества мебели. Ещё для Скандинавии характерна натуральность. Поэтому целесообразно обставить помещение деревянной мебелью, использовать хлопковый, льняной текстиль.
Мода на натуральные материалы прослеживается и в данном дизайне интерьера. Так как в мегаполисе не хватает чистого воздуха, природы, то понятно стремление людей, которые хотят жить в экологической обстановке. Для такого стиля характерна натуральная максимально естественная мебель, спокойные пастельные цвета. Здесь можно использовать не только дерево, но и керамику, стекло, а также отделку из камня.
Вот какие ещё варианты дизайна интерьеров сейчас на пике моды, это:
Их также можно попробовать воссоздать своими руками или обратиться к профессиональным интерьерным дизайнерам.
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• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
• Кодирование поможет избавиться от алкоголизма
• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
• Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали
8 декабря 2020
• Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад
• Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022
• Где быстро отремонтировать компьютер, принтер или МФУ?
• Что такое плохая кредитная история и как ее исправить?
• Часть предметов по ВНО может стать платной
• ПЦР-тест не нужен: Ляшко рассказал, как в Минздраве считают тех, кто выздоровел от COVID-19
4 декабря 2020
• Сферу обслуживания обязали перейти на украинский язык: Будут ли исключения и что грозит нарушителям
• Минздрав назвал дату введения полного локдауна в Украине
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