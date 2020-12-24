11 модных тенденций современного дизайна интерьера

Классический стиль

Такое обустройство интерьера имеет многовековые корни. Ведь классический стиль возник еще в 17 веке. Со временем появились новые тенденции. Сейчас для такого стиля характерны аккуратно задрапированные стены. При этом они могут быть как гладкими, так и покрытыми вензелями, различными узорами. Но важно в этом не переборщить. Так как классический стиль подразумевает некую строгость. Это же касается и потолка. Здесь можно обустроить лепнину. Но если потолки низкие, тогда лучше не использовать такие элементы декора, пусть он будет гладким.

Классический пол – деревянный. Поэтому отличным вариантом будет доска из этого натурального материала, паркет. Но в связи с внедрением современных технологий в таком помещении уместен и ламинат неброских цветов.

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Скандинавский стиль

Обустройство помещения в этих северных традициях вошло в моду относительно недавно. Такие интерьеры бюджетные, минималистические. Тут царит теплая домашняя атмосфера. Для скандинавского стиля характерны белые стены, на фоне которых хорошо смотрятся зелёные растения, немногочисленный декор, текстиль. Такой стиль подразумевает наличие небольшого количества мебели. Ещё для Скандинавии характерна натуральность. Поэтому целесообразно обставить помещение деревянной мебелью, использовать хлопковый, льняной текстиль.

Эко-стиль

Мода на натуральные материалы прослеживается и в данном дизайне интерьера. Так как в мегаполисе не хватает чистого воздуха, природы, то понятно стремление людей, которые хотят жить в экологической обстановке. Для такого стиля характерна натуральная максимально естественная мебель, спокойные пастельные цвета. Здесь можно использовать не только дерево, но и керамику, стекло, а также отделку из камня.

Вот какие ещё варианты дизайна интерьеров сейчас на пике моды, это:

кантри;

современный стиль;

минимализм;

хай-тек;

эклетика;

средиземноморский стиль;

контемпорари;

неоклассика.

Их также можно попробовать воссоздать своими руками или обратиться к профессиональным интерьерным дизайнерам.