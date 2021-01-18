Как происходит раздел имущества при разводе

|18 января 2021
|Просмотров: 51
Имущественные вопросы при бракоразводном процессе становятся одними из самых острых для бывших супругов. Речь идет не только о разделе квартиры, но и о другой собственности – долях в бизнесе, домах, долях участия в разных организациях, автомобилях и других ценностях. Если супруги не могут договориться полюбовно, эти вопросы рассматривают при разводе через суд.
Разделу подлежит движимое, недвижимое имущество, купленное за период совместной жизни. Его можно делать после расторжения официального союза или до процедуры развода. Если квартиру после развода удается поделить полюбовно, достаточно составить соглашение о разделе. В остальных ситуациях нужно обращаться к юристу. Адвокат Касьяненко Дмитрий даст гарантию результата, будет осуществлять сопровождение дела в суде. Для начала рекомендуем записаться на ознакомительную консультацию.
По закону квартира в браке принадлежит обоим супругами, если она была куплена во время брака. Раздел имущества через суд (если пара не может договориться полюбовно) производится в течение трех лет – такой в Украине сейчас срок исковой давности. Начинается он с момента, когда лицо узнало (или в теории должно было узнать) о нарушении своих прав. То есть исковая давность начинается не с даты расторжения брака, как многие считают. Если возникают вопросы о том, как поделить квартиру, всегда лучше будет обратиться к юристу: https://www.kasyanenko.com.ua/services-for-individuals/family-disputes/razdel-imushchestva/ Он сориентирует по срокам и другим законодательным нюансам процедуры.
Предусмотрено две схемы, как разделить имущество бывших супругов (квартиру в браке, купленную на совместные средства, пр.):
Законный режим используется в Украине чаще всего, поскольку институт брачных договорных контрактов не развит. Если супруги до вступления в брак заключали договор, и там рассмотрен порядок раздела имущества (а он будет рассмотрен), решить вопрос можно будет без помощи адвоката и обращения в суд.
Разделу при разводе подлежит не только квартира в браке, но и движимое имущество, доли, акции, ценные бумаги, депозиты, другие ценности, которые можно отнести к совместно нажитым. Если один супруг согласен оставить квартиру в собственности второго, можно обойтись без семейного адвоката, в остальных случаях он нужен. Юрист по разделу имущества разъяснит законодательные нюансы, поможет разобраться в спорных вопросах.
Совместно нажитым будет имущество, нажитое за время брака, независимо от того, с чьего счета оно оплачивалось и на кого записано. Адвокат по разделу имущества поможет получить то, что положено по закону, даже если супруг пытается этому препятствовать. Разделу не подлежат только вещи индивидуального пользования, ценности, приобретенные по возмездным сделкам, права интеллектуальной собственности, купленные несовершеннолетним детям вещи.
18 января 2021
• Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия
• Социологи замеряли уровень доверия к соцопросам
• Кабмин ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр
• "Традиция ныряния в прорубь": в ПЦУ развеяли миф о массовых крещенских купаниях
• Как происходит раздел имущества при разводе
• В Мексике запустили роскошный локомотив с безлимитным алкоголем
• Адаптивный карантин хотят продлить до 31 марта
• На Apple подали в суд с требованием удалить из AppStore мессенджер Telegram
• Шмыгаль рассказал, останутся ли субсидии после уменьшения цены на газ
• Климат в Украине поменялся: в ближайшие годы страну ждут сильные засухи и резкие штормовые явления
15 января 2021
• Дефицит Пенсионного фонда составил больше 13 млрд гривен
• Украинцы будут ходить в масках до конца 2021 года
• Реабилитация после осложнений от COVID за госсредства: кто может претендовать
• Киберспорт и особенности ставок в данном направлении
• В МОН рассказали, как проверят знания по украинскому у Президента и госслужащих
• В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов"
• На фоне локдауна ожидания бизнеса ухудшились - НБУ
14 января 2021
• Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка
• "Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам
• Как выбрать женские колготки
• МИД запустил сайт об Украине
• iPhone 12: лидер или аутсайдер
• Бизнесу с сегодняшенго дня грозит немалый штраф за клиентов без масок
• Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды
12 января 2021
• С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу
• В Минздраве рассказали, когда украинцам будут выдавать справки о вакцинации
• Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен
• Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен
• Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ
• Что такое гиалуроновая кислота и насколько она эффективна
• Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании
— 18 января 2021 —
С 25 января в Украине начнет действовать адаптивный карантин. В Министерстве культуры разъяснили, на каких условиях будут работать кинотеатры и происходить концерты. Об этом рассказал глава министерства Александр Ткаченко в эфире "Завтрака с 1 + 1".
— 18 января 2021 —
В декабре 2020 года 41% украинцев доверяли данным социологических организаций, которые уже давно работают, 21% - не доверяли, остальные не имели определенного мнения по этому поводу. За год уровень доверия существенно не изменился.
— 18 января 2021 —
Утверждение, что массовые крещенские купания являются давней украинской традицией - вполне ошибочно. У украинского народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
— 18 января 2021 —
В Мексике запустили текила-поезд, который следует из города Гвадалахара через нетронутую сельскую местность в крохотный городок Текила. Кроме роскошного грузового оформления вагонов, поезд прославился тем, что угощает своих пассажиров безлимитной текилой.
Приветствую, гость! Вход
18 января 2021
• Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия
• Социологи замеряли уровень доверия к соцопросам
• Кабмин ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр
• "Традиция ныряния в прорубь": в ПЦУ развеяли миф о массовых крещенских купаниях
• Как происходит раздел имущества при разводе
• В Мексике запустили роскошный локомотив с безлимитным алкоголем
• Адаптивный карантин хотят продлить до 31 марта
• На Apple подали в суд с требованием удалить из AppStore мессенджер Telegram
• Шмыгаль рассказал, останутся ли субсидии после уменьшения цены на газ
• Климат в Украине поменялся: в ближайшие годы страну ждут сильные засухи и резкие штормовые явления
15 января 2021
• Дефицит Пенсионного фонда составил больше 13 млрд гривен
• Украинцы будут ходить в масках до конца 2021 года
• Реабилитация после осложнений от COVID за госсредства: кто может претендовать
• Киберспорт и особенности ставок в данном направлении
• В МОН рассказали, как проверят знания по украинскому у Президента и госслужащих
• В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов"
• На фоне локдауна ожидания бизнеса ухудшились - НБУ
14 января 2021
• Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка
• "Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам
• Как выбрать женские колготки
• МИД запустил сайт об Украине
• iPhone 12: лидер или аутсайдер
• Бизнесу с сегодняшенго дня грозит немалый штраф за клиентов без масок
• Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды
12 января 2021
• С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу
• В Минздраве рассказали, когда украинцам будут выдавать справки о вакцинации
• Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен
• Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен
• Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ
• Что такое гиалуроновая кислота и насколько она эффективна
• Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.