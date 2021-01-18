Как происходит раздел имущества при разводе

Имущественные вопросы при бракоразводном процессе становятся одними из самых острых для бывших супругов. Речь идет не только о разделе квартиры, но и о другой собственности – долях в бизнесе, домах, долях участия в разных организациях, автомобилях и других ценностях. Если супруги не могут договориться полюбовно, эти вопросы рассматривают при разводе через суд.

Разделу подлежит движимое, недвижимое имущество, купленное за период совместной жизни. Его можно делать после расторжения официального союза или до процедуры развода. Если квартиру после развода удается поделить полюбовно, достаточно составить соглашение о разделе. В остальных ситуациях нужно обращаться к юристу. Адвокат Касьяненко Дмитрий даст гарантию результата, будет осуществлять сопровождение дела в суде. Для начала рекомендуем записаться на ознакомительную консультацию.

Законодательные нюансы

По закону квартира в браке принадлежит обоим супругами, если она была куплена во время брака. Раздел имущества через суд (если пара не может договориться полюбовно) производится в течение трех лет – такой в Украине сейчас срок исковой давности. Начинается он с момента, когда лицо узнало (или в теории должно было узнать) о нарушении своих прав. То есть исковая давность начинается не с даты расторжения брака, как многие считают. Если возникают вопросы о том, как поделить квартиру, всегда лучше будет обратиться к юристу: https://www.kasyanenko.com.ua/services-for-individuals/family-disputes/razdel-imushchestva/ Он сориентирует по срокам и другим законодательным нюансам процедуры.

Предусмотрено две схемы, как разделить имущество бывших супругов (квартиру в браке, купленную на совместные средства, пр.):

законный;

договорной.

Законный режим используется в Украине чаще всего, поскольку институт брачных договорных контрактов не развит. Если супруги до вступления в брак заключали договор, и там рассмотрен порядок раздела имущества (а он будет рассмотрен), решить вопрос можно будет без помощи адвоката и обращения в суд.

Объекты споров

Разделу при разводе подлежит не только квартира в браке, но и движимое имущество, доли, акции, ценные бумаги, депозиты, другие ценности, которые можно отнести к совместно нажитым. Если один супруг согласен оставить квартиру в собственности второго, можно обойтись без семейного адвоката, в остальных случаях он нужен. Юрист по разделу имущества разъяснит законодательные нюансы, поможет разобраться в спорных вопросах.

Совместно нажитым будет имущество, нажитое за время брака, независимо от того, с чьего счета оно оплачивалось и на кого записано. Адвокат по разделу имущества поможет получить то, что положено по закону, даже если супруг пытается этому препятствовать. Разделу не подлежат только вещи индивидуального пользования, ценности, приобретенные по возмездным сделкам, права интеллектуальной собственности, купленные несовершеннолетним детям вещи.