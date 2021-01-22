Какой подарочный набор выбрать для оригинального поздравления

Праздник – это всегда хорошо, но он требует внимательного подхода. Праздник может быть по любому поводу и поздравлять приходится не только близких и родных, но и людей с которыми мы вместе работаем. Давайте представим себе торжественное событие в рабочем коллективе и что нам необходимо делать по этому случаю. Безусловно, тот, кто с этим сталкивался, однозначно может сказать, что это дело не из легких, требующее особого внимания и четко продуманных и детализированных действий. Что преподнести в дар сотрудникам, чтобы угодить всем и каждому?

Какой подарок подобрать, чтобы он понравился получателю? Как сделать поздравление максимально впечатляющим и удивительным? Как показывает практика, вопросов огромное количество, ответы на которые найти довольно непросто. В этом вопросе лучше воспользоваться услугами специалистов, но здесь необходимо знать, к кому обращаться, чтобы не разочароваться в дальнейшем. На помощь многим клиентам, решающих такую задачу, приходит уже много лет подряд компания «Серпантин» и ее сотрудники. Именно эта команда профессионалов на протяжении более 10 лет занимается вопросами корпоративных поздравлений и всеми сопутствующими вопросами, связанными с этим делом. Для того, чтобы добиться максимально положительного результата, сотрудники компании много лет изучают все тонкости коллективно – корпоративного празднования, руководствуясь универсальностью и оригинальностью в выборе презента. Конечно же, этот вопрос лучше рассмотреть более подробно.

Работающую группу людей можно одарить и наградить подарками из группы личностно – ориентированной, но сразу следует заметить, что сделать это непросто. Почему? Потому что для выбора такого подхода следует учесть все тонкости и нюансы данной личности, узнать все особенности характера, хобби, предпочтений этой особы. Реально ли это? Наверное, если «закинуть» все рабочие вопросы в дальний ящик и заниматься исключительно поздравительной кампанией, то да. Но, так как, кроме праздников, есть еще суровые рабочие будни, то нет. Именно по этой причине, в поздравительных программах такого рода, следует отдавать предпочтения универсальности. Такой подход сохраняют сотрудники интернет–магазина «Серпантин» и приготовили для своих клиентов самые разнообразные, многозначные, оригинальные подарочные наборы.

Для своих клиентов компания предоставила широкий вариант выбора и компоновки презентов, где можно остановить свой взгляд либо уже на готовом варианте, либо перейти в специальный раздел сайта подарочных наборах PIM-PIM и собрать подарок самостоятельно.

При создании набора самостоятельно, у вас появляется возможность собрать самые свежие, вкусные и неповторимые вкусовые комбинации, сочетая это все с интересной идеей оформления, разработанной лично вами собственноручно. Кроме того, такой вариант сбора презента удобен тем, что и финансовую «политику» подарка диктуете вы самостоятельно, в полном соответствии вашего финансового бюджета или средств, отведенных на это дело.

Если вы все таки переложили задачу сбора презента на плечи профессиональных дизайнеров «Серпантин», то предлагаем остановить свой взгляд на тематических разделах нашего сайта, переходить в соответствующие категории и делать свой выбор. Будьте уверены, что такой подарок собран максимально гармонично, грамотно, ну и, конечно же, не лишен ярких красок торжества. Компоновка корзин от «SERPANTINE» разнообразна: ароматные различные чайные сорта, кофейные наборы натурального происхождения с бодрящими нотками арабики или рабусты, кондитерские изделия всевозможных форм и даже печенья с предсказаниями, для юмористической нотки. Настоящее искушение в виде шоколадных конфет или шоколадных плиток, ягодные конфитюры, фруктовые угощения или медо-ореховые суфле. Для алкогольных и безалкогольных застолий множество напитков, где крепость выбираете вы сами. И это еще не все! Подарочные наборы, помимо столь успешного содержимого, наделены неким шармом в виде красивейшего оформления. Именно такие удачные поздравительные комбинации оставят после себя приятный шлейф воспоминаний у каждого получателя подарка.