Конец январскому "локдауну": что запрещено с 25 января

Сегодня - последний день жестких карантинных ограничений, или, как их привыкли называть, "локдауна". С завтрашнего дня, 25 января, в Украине возобновляют действия ограничения "оранжевой зоны" в рамках адаптивного карантина, согласно пункту №2 постановления Кабмина №1236 от 9 декабря.

25 января Украина выходит из усиленного карантина и возвращаются те ограничения, которые действовали в декабре 2020 года, а именно запрещается:

пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине; самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации; проведение массовых (культурных, в том числе концертов, спортивных, социальных, рекламных и т.д.) мероприятий с участием более 20 человек (в случае проведения мероприятий с участием до 20 человек организатор обеспечивает соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра); деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения; проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими; прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры и приема посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов в более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале; работа после 23 и до 7 часов, с запретом проведения расчетных операций после 22 часов, субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос; деятельность субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей, у которых: не нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра; не обеспечено работников средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными масками или респираторами, закрывающими нос и рот, и не осуществляется надлежащий контроль за их использованием; обслуживаются покупатели без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; не обеспечивается централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны); деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. метров общей площади помещения; осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве большем, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства и определенной в регистрационных документах на такое транспортное средство. посещение учебных заведений соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.

Также рекомендуется субъектам хозяйствования на период действия карантина внести (в случае необходимости) изменения в режимы их работы с целью установления начала работы в 9, 10 часов или в более позднее время. В частности, установить начало работы в 10 часов или более позднее время и время приоритетного обслуживания с 10 до 12 часов или в более позднее временя в течение двух часов граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью для субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в таких видах экономической деятельности: