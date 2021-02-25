Правильно подобранный стол – рабочий инструмент массажиста

|25 февраля 2021
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Желаете сказать, что главным инструментом массажиста являются руки? Нет. Это надежный и правильно подобранный стол. Производители предлагают большой ассортимент продукции, которая отличается конструктивными особенностями, функциональностью, размерами, формами и другими параметрами.
Производители предлагают много различных моделей, но все они делятся на два основных типа – складные и стационарные. Последние варианты отличаются большим весом, габаритностью. Чаще всего их устанавливают в салонах красоты, лечебных кабинетах и медицинских учреждениях. При помощи специальных подголовников удается обеспечить камфорное расположение головы и шеи пациента. В качества основных материалов изготовления – сталь и древесина. Такие варианты стоят недешево, но отличаются функциональностью и добротностью.
Способность складываться, легкость и компактность делают переносные столы незаменимыми в домашних условиях. Вес таких моделей не превышает 20 кг, с легкостью помещается в багажник автомобиля. Регулируется при помощи ножек, поэтому установить его сложно в любом месте. Производят изделие из алюминия. Благодаря легкости и недорогой стоимости такие варианты пользуются популярностью. Ознакомиться с конструкциями можно на сайте https://housefit.ua/massajnie-stoli.
Упрощенной разновидностью переносного изделия является массажная кушетка. Эти модели не регулируются и не имеют дополнительных приспособлений. В некоторых вариантах есть специальные отверстия для лица, они могут складываться пополам.
Восстановительный, лечебный, тренировочный, косметический и другие виды массажей проводят на специальных столах. В некоторых моделях есть подлокотники, их регулируют после того, как пациент займет удобное положение. Ширина моделей колеблется в пределах от 50 до 80 см, ширина – 70-76 см. В узких вариантах подымаются и опускаются подлокотники.
Оптимальной длиной считается 185 см. Если говорить о высоте, то она регулируется при помощи ножек и должна быть в удобной позиции для работы мастера. Производители предлагают варианты на завинчивающихся, телескопических ножках или на гидравлической системе регулировки.
По своей форме столы могут быть прямоугольными или в виде «песочных часов» с углублениями по бокам. Есть одно-, двух- или трехсекционные конструкции. Самыми продвинутыми моделями являются 7-и секционные варианты, которые оснащены электрическим мотором, при помощи которого осуществляются все регулировки.
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25 февраля 2021
• Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, получил 15 лет тюрьмы
• В Донецкой области сегодня начнется вакцинация от COVID-19
• Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%
• Правильно подобранный стол – рабочий инструмент массажиста
• Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020
• Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка
• В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
23 февраля 2021
• Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
• С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру
• Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля
• Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы
7 февраля 2021
• В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку
• Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери
• В чем состоят преимущества систем замещения волос
• AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев
5 февраля 2021
• Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС
• Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?
• В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
• Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров
• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
• В Украине ввели электронные трудовые книжки
3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
• Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
• Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею
• В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону
• 6 критериев выбора прогулочной коляски
• Рада сделала шаг к усилению ответственности за домашнее насилие
25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
• Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года
• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
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