Правильно подобранный стол – рабочий инструмент массажиста

Желаете сказать, что главным инструментом массажиста являются руки? Нет. Это надежный и правильно подобранный стол. Производители предлагают большой ассортимент продукции, которая отличается конструктивными особенностями, функциональностью, размерами, формами и другими параметрами.

Такие разные, но такие нужные массажные столы: как выбрать

Производители предлагают много различных моделей, но все они делятся на два основных типа – складные и стационарные. Последние варианты отличаются большим весом, габаритностью. Чаще всего их устанавливают в салонах красоты, лечебных кабинетах и медицинских учреждениях. При помощи специальных подголовников удается обеспечить камфорное расположение головы и шеи пациента. В качества основных материалов изготовления – сталь и древесина. Такие варианты стоят недешево, но отличаются функциональностью и добротностью.

Способность складываться, легкость и компактность делают переносные столы незаменимыми в домашних условиях. Вес таких моделей не превышает 20 кг, с легкостью помещается в багажник автомобиля. Регулируется при помощи ножек, поэтому установить его сложно в любом месте. Производят изделие из алюминия. Благодаря легкости и недорогой стоимости такие варианты пользуются популярностью. Ознакомиться с конструкциями можно на сайте https://housefit.ua/massajnie-stoli.

Упрощенной разновидностью переносного изделия является массажная кушетка. Эти модели не регулируются и не имеют дополнительных приспособлений. В некоторых вариантах есть специальные отверстия для лица, они могут складываться пополам.

Что еще нужно знать о массажных столах

Восстановительный, лечебный, тренировочный, косметический и другие виды массажей проводят на специальных столах. В некоторых моделях есть подлокотники, их регулируют после того, как пациент займет удобное положение. Ширина моделей колеблется в пределах от 50 до 80 см, ширина – 70-76 см. В узких вариантах подымаются и опускаются подлокотники.

Оптимальной длиной считается 185 см. Если говорить о высоте, то она регулируется при помощи ножек и должна быть в удобной позиции для работы мастера. Производители предлагают варианты на завинчивающихся, телескопических ножках или на гидравлической системе регулировки.

По своей форме столы могут быть прямоугольными или в виде «песочных часов» с углублениями по бокам. Есть одно-, двух- или трехсекционные конструкции. Самыми продвинутыми моделями являются 7-и секционные варианты, которые оснащены электрическим мотором, при помощи которого осуществляются все регулировки.