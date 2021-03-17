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Бездумная исполнительность

Подъемник как ключевой элемент оборудования на автосервисе

Татьяна Ковалева
17 марта 2021 Просмотров: 71  

Чтобы не потеряться в широком ассортименте подъемных устройств, следует оценивать конкретную модель по нескольким критериям.

Подъемник для СТО находится на первом месте в списке базового оборудования за счет его функциональности. Агрегат обеспечивает свободный доступ мастера к основным узлам транспортного средства во время диагностики и ремонта, подымая авто на необходимую высоту и фиксируя его. 

По каким пунктам оцениваются подъемники

Надежность агрегата определяется особенностью конструкции и материала подъемника. Устройства такого типа выполнены из металла, и его толщина влияет на износоустойчивость и долговечность подъемника, и увеличивает массу самого оборудования. Каретки, которые отвечают за поднятие авто, являются движущим элементом, и отвечают за безопасность работы с агрегатом. В месте соединения лап с колоннами отмечается наибольшая нагрузка, что требует тщательного осмотра этого участка и его систематическое обслуживание в процессе эксплуатации.

Кроме конструкции при выборе подъемника необходимо принимать во внимание:

  • грузоподъемность;
  • скорость подъема авто;
  • габариты;
  • тип привода;
  • источник питания.

Дополнительно оценивается свободная площадь на самом автосервисе для установки подъемника. От нее зависит конфигурация агрегата и возможность свободного доступа со всех сторон к обслуживаемому автомобилю.

Общие рекомендации по выбору подъемных агрегатов

При подборе автоподъемника для небольшого СТО с минимальным бюджетом можно отдать предпочтение устройствам с электромеханическим приводом. Но они требуют соблюдения условия небольшого расстояния между страховочной и основной гайкой. Без проверки использование оборудования категорически запрещается.

Для автосервиса с большим потоком клиентов можно выбрать подъемник с электрогидравлическим приводом. В сравнении с другими видами он обладает следующими преимуществами:

  • обеспечением плавного спуска и поднятия авто;
  • бесшумностью;
  • повышенной безопасностью;
  • механизмом опускания транспортного средства при отсутствии электроэнергии;
  • долговечностью в эксплуатации
  • минимальным уровнем энергопотребления;
  • отсутствием больших затрат на обслуживание.

Также можно выбрать устройство с пневматическим приводом. Такой подъемник приходит в движение за счет сжатого воздуха, что повышает скорость перемещения платформы с авто на нужную высоту.

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