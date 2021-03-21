Водонагреватели электрические для квартиры и дома: что нужно знать перед покупкой

|21 марта 2021
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Если вы хотите купить водонагреватель с проверенной репутацией и имеете для этого необходимые средства, у вас есть все шансы найти лучший выбор среди большого количества разных типов и моделей. Водонагреватель газовый называется колонкой, а водонагреватель электрический — бойлером. В этой статье для вас подобраны актуальные характеристики электрических водонагревателей на рынке.
Проточные электрические водонагреватели — наименее хлопотный и способ нагрева воды для бытовых нужд. Они потребляют больше электроэнергии по сравнению с накопительными водонагревателями. В приборе есть ТЭНы, которые работают на нагрев поступающей водопроводной воды моментально, так как они имеют приличная мощность. Если водозаборная точка одна, это может быть удобно, если несколько — то вода может не успевать прогреться.
Накопительный бойлер имеет достаточно большой бак, в котором и хранится нагретая вода. В этом случае при использовании горячая вода из бака смешивается с холодной. Баки бывают очень разные: от скромных 10 л до внушительных 200 л. В зависимости от своих габаритов и веса, могут быть установлены на стене или на полу. В среднем для мытья под душем человек тратит до 50 л воды (учитывая холодную).
Исходя из этого можно подобрать бак оптимального объёма для домашнего хозяйства:
Рассмотрим плюсы и минусы проточного нагревателя по сравнению с накопительным.
Преимущество проточного:
Преимущества накопительного:
Почему бы не купить сразу максимальный объём бака? Это будет нецелесообразно, придётся долго ждать, пока нагреется вода и платить за лишнюю электроэнергию.
Как быстро нагревается бойлер? Например, 30 л может нагреться за час или чуть больше, бак на 120 л около 4 часов.
Где лучше ставить бойлер? В квартирах обычно он располагается в ванной или санузле, поэтому перед выбором модели нужно замерить помещение. Есть также и встраиваемые модели.
Бойлеры различаются и по типу нагревательного элемента (ТЭНа). Как правило, встречаются два вида: мокрый и сухой.
Мокрый ТЭН имеет форму спирали, делается из меди и имеет контакт с водой. Главный плюс — низкая цена по сравнению со вторым вариантом. Второй вариант — это сухой ТЭН. Он не контактирует с водой, т. к. помещается в керамическую трубку, служит для нагрева воздуха и температура его выше, чем температура воды. Он более дорогостоящий, но лучше выбрать такой вариант.
Теперь, когда у вас есть основная информация о видах нагревателей и их конструкции, вы можете приобрести самый подходящий электрический водонагреватель в магазине Комфи с большими скидками. Качественные модели с гарантией прослужат долго и принесут массу пользы в вашем доме.
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