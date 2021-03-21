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Водонагреватели электрические для квартиры и дома: что нужно знать перед покупкой

Татьяна Ковалева
21 марта 2021 Просмотров: 46  

Если вы хотите купить водонагреватель с проверенной репутацией и имеете для этого необходимые средства, у вас есть все шансы найти лучший выбор среди большого количества разных типов и моделей. Водонагреватель газовый называется колонкой, а водонагреватель электрический — бойлером. В этой статье для вас подобраны актуальные характеристики электрических водонагревателей на рынке.

Виды водонагревателей

Проточные электрические водонагреватели — наименее хлопотный и способ нагрева воды для бытовых нужд. Они потребляют больше электроэнергии по сравнению с накопительными водонагревателями. В приборе есть ТЭНы, которые работают на нагрев поступающей водопроводной воды моментально, так как они имеют приличная мощность. Если водозаборная точка одна, это может быть удобно, если несколько — то вода может не успевать прогреться.

Накопительный бойлер имеет достаточно большой бак, в котором и хранится нагретая вода. В этом случае при использовании горячая вода из бака смешивается с холодной. Баки бывают очень разные: от скромных 10 л до внушительных 200 л. В зависимости от своих габаритов и веса, могут быть установлены на стене или на полу. В среднем для мытья под душем человек тратит до 50 л воды (учитывая холодную).

Исходя из этого можно подобрать бак оптимального объёма для домашнего хозяйства:

  • одному человеку — 10-30 л;
  • семье из 2 человек — до 50-80 л;
  • семье из 3 человек — до 80-100 л;
  • семье из 4 человек — до 100-120 л;
  • семье из 6 человек — 150 л;
  • бойлеры более 150 л устанавливаются на пол в домах и коттеджах, а не квартирах и расходуют достаточно много электроэнергии.

Преимущества разных видов водонагревателей

Рассмотрим плюсы и минусы проточного нагревателя по сравнению с накопительным.

Преимущество проточного:

  • Компактный размер по сравнению с накопительными, т.к. нет бака.
  • Дольше срок службы, чем у накопительных.
  • Горячая вода не кончается "внезапно", не нужно ждать, пока нагреется бак.

Преимущества накопительного:

  • Если плохая проводка, то большая мощность проточного прибора может быть проблемой для электросети. Для накопительного бака проблема мощности стоит не так остро.
  • В накопительном не происходит перегревания воды, т.к. при использовании добавляется холодная.
  • Если правильно подобрать накопительный бойлер по объёму бака, то он выгоден для семейного бюджета.
  • У бойлера с баком, как правило, более низкая цена.
  • Установка проточного также может быть более дорогостоящей. Если неправильно рассчитано потребление при наличии нескольких точек, то могут быть проблемы. Накопительный поставить дешевле и нет проблем количеством водозаборных точек.

Ответы на несколько популярных вопросов:

Почему бы не купить сразу максимальный объём бака? Это будет нецелесообразно, придётся долго ждать, пока нагреется вода и платить за лишнюю электроэнергию.

Как быстро нагревается бойлер? Например, 30 л может нагреться за час или чуть больше, бак на 120 л около 4 часов.

Где лучше ставить бойлер? В квартирах обычно он располагается в ванной или санузле, поэтому перед выбором модели нужно замерить помещение. Есть также и встраиваемые модели.

Виды нагревательных элементов

Бойлеры различаются и по типу нагревательного элемента (ТЭНа). Как правило, встречаются два вида: мокрый и сухой.

Мокрый ТЭН имеет форму спирали, делается из меди и имеет контакт с водой. Главный плюс — низкая цена по сравнению со вторым вариантом. Второй вариант — это сухой ТЭН. Он не контактирует с водой, т. к. помещается в керамическую трубку, служит для нагрева воздуха и температура его выше, чем температура воды. Он более дорогостоящий, но лучше выбрать такой вариант.

Теперь, когда у вас есть основная информация о видах нагревателей и их конструкции, вы можете приобрести самый подходящий электрический водонагреватель в магазине Комфи с большими скидками. Качественные модели с гарантией прослужат долго и принесут массу пользы в вашем доме.

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