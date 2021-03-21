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Бездумная исполнительность

Аккумулятор для автомобиля, виды аккумуляторов: как правильно выбрать

Татьяна Ковалева
21 марта 2021 Просмотров: 43  

Самым важным элементом любого авто является аккумуляторная батарея. Роль изделия – запуск мотора техники и питания электрических приборов. В составе АКБ отдельные элементы питания. В специализированных интернет-магазинах огромный выбор аккумуляторов, которые отличаются материалом электродов и электролюита.

Традиционные, малосурьмянистые, кальциевые, гибридные, гелевые, щелочные, литий-ионные – в каталоге https://atl.ua/ можно купить акб любого типа от известных производителей по доступной стоимости с доставкой.

Сурьмянистые АКБ состоят полностью из пластин, куда добавляется сурьма. Добавляют этот компонент для прочности и сохранности пластин. Сегодня производители стараются производить модели, куда добавляют минимальное количество этого элемента. При 12 В усиливается процесс электролиза, ускоряется выделение газов и вода начинает кипеть, сменивается концентрация электролита и происходит улетучивание жидкости наружу. Здесь компенсируется выветрившаяся влага дистиллированной водой. Это простые в использовании установки, но они нуждаются в регулярной проверке уровня жидкости.

Снизить потерю жидкости в кальцевых моделях производителям удалось за счет использования вместо сурьмы кальция. Есть варианты, где добавлено серебро в минимальном количестве. Такое решение позволило повысить КПД аккумулятора и снизить степень внутреннего сопротивления изделия.

Гелевые варианты оснащены электролитом в связанном гелеобразном состоянии. Благодаря такому решению удалось защитить пластины от преждевременного осыпания, минимизировать вскипание жидкости. Серная кислота не может попасть на корпус и компоненты АКБ. Гель находится в зафиксированном состоянии. Батареи не боятся наклона, полностью защищены и безопасны. Модели устойчивы к вибрациям, отличаются пониженной скоростью саморазряда, поэтому быстрая разрядка исключена.

Литий-ионные АКБ считаются одними из лучших источников подачи электричества. Ионы лития являются носителями электрического заряда. Низкий уровень саморазряда, высокое напряжение на выходе, повышенная емкость, рассчитывающаяся на единице массы – преимущества таких батарей.

В интернет-магазине https://atl.ua/ большой выбор АКБ различных типов, поэтому подобрать нужный вариант сможет каждый водитель. Надеемся, что наши советы помогут вам выбрать нужную аккумулятор, который более всего подходит для вашего автомобиля и кошелька.

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