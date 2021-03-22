5 Идей как Сделать офис уютным

|22 марта 2021
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Говоря об офисе, многие представляют серое ковровое покрытие, небольшой рабочий уголок, компьютер и груду бумаг рядом, что вызывает не самые приятные ассоциации. Но именно рабочая атмосфера, дизайн помещения, небольшие детали, настрой сотрудников и уют в офисе влияют на результаты работы, успех заключения новых контрактов.
Сделать офис уютным довольно просто, для этого можно воспользоваться пятью оригинальными идеями.
Подарить новую жизнь рабочему месту легко. Иногда даже одного посещения магазина и покупки ярких канцтоваров может быть достаточно для того, чтобы сотрудники почувствовали себя лучше, работали эффективнее.
Многие не знают, как сделать уютный офис и ограничиваются покупкой небольших сувениров. Но вариантов намного больше!
Картины и фотографии могут украсить офис, а также повлиять на работоспособность сотрудников.
Если работа происходит в напряженном ритме, стоит повесить пару картин в пастельных, белых оттенках. Тогда один взгляд на них расслабляет, снижает уровень раздражения.
Если же работа требует вдохновения, креативности, стоит выбирать картины в ярких, сочных оттенках. В любом случае произведения искусства дополнят интерьер, станут ярким пятном.
Некоторые считают, что кубиклы – это пережиток прошлого, что они снижают продуктивность, но для работы многие люди нуждаются в личном пространстве.
Хорошим решением могут стать отдельные кабинки для тех сотрудников, которые уже хорошо работают, показывают отличные результаты и нуждаются в некотором уединении.
Это внесет разнообразие в дизайн и, возможно, станет мотивацией для других работников стараться лучше. Но в этом случае не стоит ограждать рабочее место от естественного освещения, делать рабочую зону слишком маленькой.
Мебель для офиса должна быть вместительной, функциональной, практичной. Особенно полезны будут открытые полки для хранения документов, выдвижные и передвижные тумбы, разделители и емкости для хранения канцелярских принадлежностей.
Лучше, чтобы каждый сотрудник смог отрегулировать высоту стола, стула, лампы. При этом, мебель должна быть стильной, вписываться в общую стилистику помещения. Особенно популярна в последнее время мебель в стиле хай-тек, винтаж, модерн.
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Уютная атмосфера в офисе – это стильный дизайн и зонирование пространства, а также чистота. Важно убирать офис каждый день, потому что этот фактор влияет на здоровье всего коллектива и имидж компании.
Для поддержания чистоты необходимо проводить:
Важно, чтобы рабочее пространство было продумано до мелочей:
Чтобы добиться уюта в офисе, лучше разместить рабочие столы возле окон, убрать лишние бумаги в шкафы, позволить сотрудникам размещать на рабочем столе фотографии близких и приятные мелочи.
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