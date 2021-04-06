Seba – большой выбор коньков для разных стилей

|5 апреля 2021
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Seba – французская компания, которая считается лидером по производству роликов для фристайла и фрискейта. Хотя это сравнительно молодая компания, ее продукция завоевала доверие роллеров по всему миру, ведь их ролики привлекают надежностью и прочностью. Бренд создает ролики для разных стилей, в разных бюджетных категориях, что позволяет найти модель на любой вкус и финансовые возможности.
Основное отличие Fr1 Deluxe 80 от модели Fr1 – более крепкая рама и улучшенный лайнер. Это полупрофессиональные ролики. Они сделаны из пластика, довольно жесткого, что обеспечивает плотную фиксацию голеностопа. Слаломные элементы даются легче, за счет вытянутого кафа. К буту каф прикреплен железным эксцентриком, что помогает менять расположение кафа, если того потребует стиль, в котором вы катаетесь.
Бут, который долгое время не протирается, выполнен из толстого пластика. По бокам расположены лайдера – они защищают ролики от легких повреждений. В этой модельке находятся с внешней стороны и являются съёмными, так что их легко можно заменить.
Вибрацию от асфальта снижает специальная прокладка-антишок под пяткой. Площадка для крепления рамы железная, поэтому вы можете спокойно прыгать в высоту выше 2 метров.
Фиксация состоит из верхней и пяточной с подкачкой бакли и шнуровки. Пяточная бакля может зафиксировать пятку, чтобы та чувствовала идеальный комфорт во время езды. В лайнере, выполненном из плотного материала, есть отверстия для шнуровки для дополнительной фиксации. Стелька отлично поглощает влагу, поскольку сделана из толстого и пористого материала.
Рама сделана из алюминия 700 серии, оснащена 4 дугами жесткости, благодаря которым выдерживает удары и нагрузки. На такой раме можно спокойно прыгать до пяти метров.
Колеса установлены Seba Street Invaders, которые считаются прототипом Hyper Concrete+Grip, но с другим типом ступиц. Колеса износоустойчивы, при активных покатушках, с весом райдера 70 кг, их хватит на 2 сезона.
В модели установлены подшипники с 7 шариками, накатом выше среднего. Эта модель роликов представлена в магазине в Roller Shop, в разных размерах.
Как и все другие модели, изготовлена из крепкого пластика. Каф также вытянут вперед, бут сделан из толстого пластика, а под пяткой находится антишок. Площадка для рамы также железная, что повышает прочность.
Фиксация в этих коньках обеспечивается верхней и пяточной баклями, шнуровкой. Бакли прикручены железными болтами, что намного лучше заклепок. Лайнер также имеет плотный материал. Стелька сделана из толстого и пористого материала.
Однако есть отличия в раме: она выполнена из алюминия 7000 серии, оснащена 3 дугами жесткости, которые позволяют также прыгать до 5 метров. Цена на эти ролики в Roller Shop доступна большинству покупателей.
Приобрести комплектующие к роликовым конькам, ролики этой фирмы и любых на ваш выбор можно тут – https://rollershop.com.ua/roliki/ в каталоге магазина Roller Shop.
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• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
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• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
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5 апреля 2021
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• City24: оплаты любого сервиса и услуги не выходя из дома
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22 марта 2021
• Госстат подсчитал сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак
• Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"
• 5 Идей как Сделать офис уютным
• В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry с более 55 тысячами вкладчиков
• В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году
21 марта 2021
• Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса
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• Водонагреватели электрические для квартиры и дома: что нужно знать перед покупкой
• Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов
• Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей
• Аккумулятор для автомобиля, виды аккумуляторов: как правильно выбрать
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