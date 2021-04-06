Seba – большой выбор коньков для разных стилей

Seba – французская компания, которая считается лидером по производству роликов для фристайла и фрискейта. Хотя это сравнительно молодая компания, ее продукция завоевала доверие роллеров по всему миру, ведь их ролики привлекают надежностью и прочностью. Бренд создает ролики для разных стилей, в разных бюджетных категориях, что позволяет найти модель на любой вкус и финансовые возможности.

Fr1 Deluxe 80 2019 – самые популярные коньки

Основное отличие Fr1 Deluxe 80 от модели Fr1 – более крепкая рама и улучшенный лайнер. Это полупрофессиональные ролики. Они сделаны из пластика, довольно жесткого, что обеспечивает плотную фиксацию голеностопа. Слаломные элементы даются легче, за счет вытянутого кафа. К буту каф прикреплен железным эксцентриком, что помогает менять расположение кафа, если того потребует стиль, в котором вы катаетесь.

Бут, который долгое время не протирается, выполнен из толстого пластика. По бокам расположены лайдера – они защищают ролики от легких повреждений. В этой модельке находятся с внешней стороны и являются съёмными, так что их легко можно заменить.

Вибрацию от асфальта снижает специальная прокладка-антишок под пяткой. Площадка для крепления рамы железная, поэтому вы можете спокойно прыгать в высоту выше 2 метров.

Фиксация состоит из верхней и пяточной с подкачкой бакли и шнуровки. Пяточная бакля может зафиксировать пятку, чтобы та чувствовала идеальный комфорт во время езды. В лайнере, выполненном из плотного материала, есть отверстия для шнуровки для дополнительной фиксации. Стелька отлично поглощает влагу, поскольку сделана из толстого и пористого материала.

Рама сделана из алюминия 700 серии, оснащена 4 дугами жесткости, благодаря которым выдерживает удары и нагрузки. На такой раме можно спокойно прыгать до пяти метров.

Колеса установлены Seba Street Invaders, которые считаются прототипом Hyper Concrete+Grip, но с другим типом ступиц. Колеса износоустойчивы, при активных покатушках, с весом райдера 70 кг, их хватит на 2 сезона.

В модели установлены подшипники с 7 шариками, накатом выше среднего. Эта модель роликов представлена в магазине в Roller Shop, в разных размерах.

Хит продаж - модель Seba FR-A

Как и все другие модели, изготовлена из крепкого пластика. Каф также вытянут вперед, бут сделан из толстого пластика, а под пяткой находится антишок. Площадка для рамы также железная, что повышает прочность.

Фиксация в этих коньках обеспечивается верхней и пяточной баклями, шнуровкой. Бакли прикручены железными болтами, что намного лучше заклепок. Лайнер также имеет плотный материал. Стелька сделана из толстого и пористого материала.

Однако есть отличия в раме: она выполнена из алюминия 7000 серии, оснащена 3 дугами жесткости, которые позволяют также прыгать до 5 метров. Цена на эти ролики в Roller Shop доступна большинству покупателей.

Приобрести комплектующие к роликовым конькам, ролики этой фирмы и любых на ваш выбор можно тут – https://rollershop.com.ua/roliki/ в каталоге магазина Roller Shop.