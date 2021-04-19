Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка

Количество людей, увлекающихся различными видами спорта, постоянно увеличивается. Многие из них используют свое хобби как возможность получить дополнительную финансовую прибыль. Для этого они делают ставки на различные матчи в специализированных букмекерских конторах, предлагающих игрокам установленные коэффициенты.

На какие виды спорта можно делать прогнозы

Азартным людям предоставляется возможность делать ставки на любые виды спорта. Наиболее популярными считаются следующие дисциплины:

футбол;

хоккей;

теннис;

баскетбол.

Чтобы получить выигрыш, необходимо выбрать правильную стратегию. Слепое доверие своей интуиции вряд ли принесет желаемые результаты. Существующие спортивные стратегии условно разделяются на две категории – игровые и Live. Их можно сделать на сайте https://bookmakers.com.ru/sports/, заполнив специальную форму заявки. Применение первого варианта предусматривает использование:

ряда чисел, при котором ставки просчитываются с помощью несложных математических расчетов;

методики финансового менеджера Миллера;

противоходки – прогноза противоположного результата матча;

вилки, при которой ставки делаются в нескольких БК;

ставок на фаворита.

Основа стратегии Live – систематическое слежение и детализация спортивного матча. Чтобы получить денежную прибыль, необходимо научиться максимально точно оценивать шанс на победу каждой команды в предстоящем матче. При желании можно делать целую серию ставок на различные спортивные события.

Стратегии спортивных ставок, которые используют специалисты

Лица, которые длительное время занимаются ставками на спорт, предпочитают использовать стратегии, приносящие положительные результаты. Повышенной популярностью пользуется перекрытие ходов. Такой метод позволяет получить выигрыш, независимо от исхода спортивного турнира. При составлении прогнозов на исход матча по футболу часто используется универсальная стратегия – победа аутсайдеров.

Технология догон предусматривает составление прогнозов на выбранные исходы. Если расчет был проведен неправильно, то следующая ставка будет удвоенной или утроенной. В такой стратегии обычно присутствует значительный денежный банк. Квалифицированные игроки детально продумывают каждый предстоящий матч и учитывают все нюансы, которые способны оказывать влияние на предстоящую победу.