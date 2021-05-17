Основные причины обращения к отоларингологу

Из-за условий нашего климата, которые осложняются экологией, а также быстрым распространением вирусов и инфекций, ЛОР-заболевания встречаются все чаще.

Врач отоларинголог – это специалист узкого профиля, который занимается состоянием глотки, гортани, носа и ушей. Записаться к нему на прием можно по ссылке https://unilik.ua/prof/lor/.

Какие болезни лечит отоларинголог

Заболевания глотки, горла, ушей и носа, диагностикой и лечением которых занимается отоларинголог (ЛОР), занимают ведущие места в медицине. Самыми распространенными из них являются:

Ангина – заболевание глотки, которое протекает в острой форме и сопровождается сильными болезненными ощущениями, дискомфортом при глотании.

Отит – воспаление среднего уха, которое обычно развивается из-за неправильно подобранного лечения насморка или его отсутствия.

Аденоидит – воспалительный процесс в аденоидах, который обычно развивается у детей в дошкольном возрасте.

Ринит – насморк, сопровождающийся заложенностью носа, который в зависимости от симптомов может перетекать в гайморит и фарингит.

Также к ЛОРу обращаются при травмах уха, горла или носа, которые встречаются у детей и взрослых. У детей нередко приходится извлекать из носовых или ушных проходов разные предметы.

Симптомы, с которыми стоит обратиться к ЛОРу

Пациентам рекомендуется не дожидаться серьезного ухудшения состояния, а обращаться к отоларингологу с первыми симптомами заболеваний. Ими могут быть:

затруднение дыхания носом, в том числе периодическое, например, утром после пробуждения;

выделения из ушей или носа, сопровождающиеся болезненными ощущениями;

острая боль в ЛОР-органах, дискомфорт и любые неприятные ощущения;

нарушения обоняния, снижение слуха, проблемы с голосом, храп;

аллергические реакции в виде отечностей в горле, зуде и другие;

увеличение лимфоузлов, внешние изменения ЛОР-органов.

Не менее важно обращаться к ЛОРу в целях профилактики. Например, консультация у этого специалиста рекомендована ежегодно каждому человеку с целью вовремя выявить болезни, которые пока протекают бессимптомно. Особенно профилактические осмотры у отоларинголога важны беременным женщинам и работникам специфических предприятий (с большим риском появления болезней верхних дыхательных путей).

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