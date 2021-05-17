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Бездумная исполнительность

Основные причины обращения к отоларингологу

Татьяна Ковалева
17 мая 2021 Просмотров: 26  

Из-за условий нашего климата, которые осложняются экологией, а также быстрым распространением вирусов и инфекций, ЛОР-заболевания встречаются все чаще.

Врач отоларинголог – это специалист узкого профиля, который занимается состоянием глотки, гортани, носа и ушей. Записаться к нему на прием можно по ссылке https://unilik.ua/prof/lor/.

Какие болезни лечит отоларинголог

Заболевания глотки, горла, ушей и носа, диагностикой и лечением которых занимается отоларинголог (ЛОР), занимают ведущие места в медицине. Самыми распространенными из них являются:

  • Ангина – заболевание глотки, которое протекает в острой форме и сопровождается сильными болезненными ощущениями, дискомфортом при глотании.
  • Отит – воспаление среднего уха, которое обычно развивается из-за неправильно подобранного лечения насморка или его отсутствия.
  • Аденоидит – воспалительный процесс в аденоидах, который обычно развивается у детей в дошкольном возрасте.
  • Ринит – насморк, сопровождающийся заложенностью носа, который в зависимости от симптомов может перетекать в гайморит и фарингит.

Также к ЛОРу обращаются при травмах уха, горла или носа, которые встречаются у детей и взрослых. У детей нередко приходится извлекать из носовых или ушных проходов разные предметы.

Симптомы, с которыми стоит обратиться к ЛОРу

Пациентам рекомендуется не дожидаться серьезного ухудшения состояния, а обращаться к отоларингологу с первыми симптомами заболеваний. Ими могут быть:

  • затруднение дыхания носом, в том числе периодическое, например, утром после пробуждения;
  • выделения из ушей или носа, сопровождающиеся болезненными ощущениями;
  • острая боль в ЛОР-органах, дискомфорт и любые неприятные ощущения;
  • нарушения обоняния, снижение слуха, проблемы с голосом, храп;
  • аллергические реакции в виде отечностей в горле, зуде и другие;
  • увеличение лимфоузлов, внешние изменения ЛОР-органов.

Не менее важно обращаться к ЛОРу в целях профилактики. Например, консультация у этого специалиста рекомендована ежегодно каждому человеку с целью вовремя выявить болезни, которые пока протекают бессимптомно. Особенно профилактические осмотры у отоларинголога важны беременным женщинам и работникам специфических предприятий (с большим риском появления болезней верхних дыхательных путей).

Частная детская клиника и медицинские центры для взрослых – удобная альтернатива поликлиникам по месту жительства. Чтобы попасть к отоларингологу в клинике «Унилик», достаточно записаться на прием и прибыть к оговоренному времени. В некоторых случаях провести консультацию можно и онлайн.

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