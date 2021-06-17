Погашение кредита Swizo — быстро и легко в Bank24

|17 июня 2021
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Каждый из нас неоднократно попадал в ситуации, когда до осуществления долгожданной покупки не хватало немного накоплений и единственным вариантом оставалось кредитование в микрофинансовой организации. Это вполне правильное решение, поскольку средства можно получить в кратчайшие сроки.
Здесь мы хотим рассмотреть одного из кредиторов, и порекомендовать онлайн-сервис, который сможет помочь в решении ежедневных вопросов в плане денежных переводов.
Swizo — украинская компания, занимающаяся кредитованием с 2018 года. Для первых клиентов действует приятное предложение — программа лояльности, ссуда под 0,01%. Преимуществом Свизо является возможность взять одновременно несколько займов, или же заключить еще один договор, не закрыв предыдущий, чего не предлагают другие МФО. Здесь действует удобная для клиентов схема пролонгации, позволяющая вернуть до 15% от тела займа и продлить его на 10 дней без дополнительных начислений.
Но как осуществляется погашение кредита Swizo?
Это можно сделать в ближайшем отделении данной микрофинансовой организации или же воспользовавшись онлайн-сервисом Bank24. Почему именно здесь?
Во-первых, вы избегаете перепланировку рабочего дня, пробки, очереди и прочие факторы, которые беспощадно забирают время. Во-вторых, выбирая онлайн-платежи, вы можете оплатить ссуду по дороге на работу, на прогулке или просто не выходя из дома. Это значительно проще, поскольку всю информацию вы заполняете сами и вольны подолгу проверять ее, чтобы исключить ошибку или опечатку во внесенных данных. Чтобы совершить платеж, достаточно открыть главную страницу сайта. На ней расположены блоки с логическими категориями услуг, среди которых легко найти необходимую. Но проще всего ввести в поисковой строке Банк24 название компании-кредитора. Кликнув по появившемуся предложению, вы будете перенаправлены на страницу с формой для внесения реквизитов и суммы, которой будет достаточно для оплаты кредита. Здесь вы можете воспользоваться картой любого украинского банка в системе Visa, Mastercard или ПРОСТІР с активным балансом. Также здесь хорошо организована служба поддержки, которая с легкостью ответит на любые вопросы в рамках работы с сайтом и подскажет необходимый алгоритм действий, при возникновении трудностей. Кроме того, здесь доступно множество и других услуг, которые настигают нас в ежедневной рутине. Мы рекомендуем взять этот платежный сервис на заметку.
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• В Украине до конца лета продлили карантин, но с ослаблениями ограничений
• Погашение кредита Swizo — быстро и легко в Bank24
• Нидерланды обыграли Австрию в группе Украины и досрочно вышли в плей-офф Евро-2020
• Украина минимально обыграла Северную Македонию
8 июня 2021
• Нацбанк определил лучшие монеты Украины за 2020 год
• НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен
• Кем можно устроиться на работу за границей?
• Сервис єМалятко заработал для ОРДЛО и Крыма: как получить украинское свидетельство о рождении
• В мае производство авто в Украине увеличилось в 8 раз
7 июня 2021
• Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, обыграв команду Финляндии
• С картой страны и "Слава Украине": УЕФА одобрил форму украинской сборной
• В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страны
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• Авиакомпания из США хочет вернуть сверхзвуковые пассажирские перевозки
• Зеленский подписал закон о запрете использования пластиковых пакетов
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• Повышение пенсий: в июле обещают прибавку миллиону украинцев
• Фонд рассматривает увеличение суммы гарантирования до 800 тысяч
• Пока только в 2 странах: Twitter запустил платную подписку
• Новости бокса: что будет интересно знать
• Переселенцам хотят разрешить получать пенсии в отделениях "Укрпочты"
• Черноморск по цене Аланьи: стали известны цены за отдых на море в Украине летом
3 июня 2021
• Введение "налога на Google" может привести к росту стоимости электронных услуг на 20% - эксперт
• Какой карбюратор поставить на УАЗ
• Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года
• В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса
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• Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины
• Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков
• Бомба замедленного действия. В Украине запрещают пластиковые пакеты: когда и чем их заменят
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