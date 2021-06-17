Зачем мы белим деревья

Каждую весну в городе и за городом белят деревья. Надо признать, что так облик Славянска становится более ухоженным, но только ли в этом смысл побелки? Нужно ли вообще этим заниматься и как правильно это делать, читайте в нашей статье!

Надо ли белить

Споры между противниками и приверженцами побелки деревьев не утихают. Каждая из сторон приводит аргументы. Например, противники утверждают, что за границей так не принято, а значит, и нам не нужно. Однако при этом не упоминается, что в Европе приняты другие меры защиты, поэтому побелка для них не актуальна.

Поскольку у нас не развиты другие способы защиты коры деревьев, мы – категорически за побелку, и вот почему: кора деревьев подвергается внешнему воздействию, часто агрессивному. Сюда относятся температурные колебания, хлесткий ветер, град, зубы грызунов, нашествия насекомых-вредителей. В результате подобных воздействий кора грубеет, трескается, и дерево становится еще более уязвимым.

Для чего нужна побелка:

слой извести предохраняет дерево от зимних и весенних ожогов (в периоды, когда листва не может прикрыть ствол от слишком активного ультрафиолета);

побелка выполняет функции теплоизолятора и защищает кору от сильных морозов;

побелка препятствует жизнедеятельности насекомых-вредителей;

обработанные известью стволы становятся «невкусными» для грызунов.

Целесообразно белить и старые, и молодые деревья. Однако для деревьев разного возраста делают раствор с разной концентрацией. Для молодой коры раствор делают менее концентрированным. Садоводы рекомендуют гасить известь удвоенным количеством воды.

Когда нужно белить

Опытные садоводы рекомендуют белить деревья 2-3 раза в год: осенью (октябрь-ноябрь), весной (март-апрель), в середине лета.

Осенняя побелка убережет дерево от морозобоин, которые возникают из-за резких перепадов дневной и ночной температур. Из-за дневного тепла сокодвижение начинается раньше, чем это нужно, а ночью, когда ударяют морозы, сок застывает. В итоге кора дерева трескается, обнажая ствол.

Покраска в белый цвет способствует отражению солнечных лучей. Побеленные деревья, как правило, просыпаются позже, но зато им удается избежать слишком раннего цветения, которое очень часто становится жертвой заморозков.

Если по каким-либо причинам вы не успели выполнить работу осенью, белите в феврале. Третью побелку можно пропустить, если слой извести оказался достаточно стойким.

Как правильно белить

Чаще всего неопытные садоводы-любители не знают, на какую высоту нужно наносить защиту. Наши рекомендации – чем выше, тем лучше. Обычно известь наносят до уровня первой скелетной ветви, но если есть возможность, нижние скелетные ветви также обрабатывают на одну треть их длины.

Помимо извести можно использовать водоэмульсионную и вододисперсионную краски. Для большей стойкости в раствор добавляют клеевую составляющую, но здесь важно не переусердствовать, поскольку клей может препятствовать естественному воздухообмену.