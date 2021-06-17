Зачем мы белим деревья

|17 июня 2021
|Просмотров: 70
Каждую весну в городе и за городом белят деревья. Надо признать, что так облик Славянска становится более ухоженным, но только ли в этом смысл побелки? Нужно ли вообще этим заниматься и как правильно это делать, читайте в нашей статье!
Споры между противниками и приверженцами побелки деревьев не утихают. Каждая из сторон приводит аргументы. Например, противники утверждают, что за границей так не принято, а значит, и нам не нужно. Однако при этом не упоминается, что в Европе приняты другие меры защиты, поэтому побелка для них не актуальна.
Поскольку у нас не развиты другие способы защиты коры деревьев, мы – категорически за побелку, и вот почему: кора деревьев подвергается внешнему воздействию, часто агрессивному. Сюда относятся температурные колебания, хлесткий ветер, град, зубы грызунов, нашествия насекомых-вредителей. В результате подобных воздействий кора грубеет, трескается, и дерево становится еще более уязвимым.
Для чего нужна побелка:
Целесообразно белить и старые, и молодые деревья. Однако для деревьев разного возраста делают раствор с разной концентрацией. Для молодой коры раствор делают менее концентрированным. Садоводы рекомендуют гасить известь удвоенным количеством воды.
Опытные садоводы рекомендуют белить деревья 2-3 раза в год: осенью (октябрь-ноябрь), весной (март-апрель), в середине лета.
Осенняя побелка убережет дерево от морозобоин, которые возникают из-за резких перепадов дневной и ночной температур. Из-за дневного тепла сокодвижение начинается раньше, чем это нужно, а ночью, когда ударяют морозы, сок застывает. В итоге кора дерева трескается, обнажая ствол.
Покраска в белый цвет способствует отражению солнечных лучей. Побеленные деревья, как правило, просыпаются позже, но зато им удается избежать слишком раннего цветения, которое очень часто становится жертвой заморозков.
Если по каким-либо причинам вы не успели выполнить работу осенью, белите в феврале. Третью побелку можно пропустить, если слой извести оказался достаточно стойким.
Чаще всего неопытные садоводы-любители не знают, на какую высоту нужно наносить защиту. Наши рекомендации – чем выше, тем лучше. Обычно известь наносят до уровня первой скелетной ветви, но если есть возможность, нижние скелетные ветви также обрабатывают на одну треть их длины.
Помимо извести можно использовать водоэмульсионную и вододисперсионную краски. Для большей стойкости в раствор добавляют клеевую составляющую, но здесь важно не переусердствовать, поскольку клей может препятствовать естественному воздухообмену.
17 июня 2021
• В Чехии демонтировали последнюю в стране телефонную будку
• В Украине до конца лета продлили карантин, но с ослаблениями ограничений
• Погашение кредита Swizo — быстро и легко в Bank24
• Нидерланды обыграли Австрию в группе Украины и досрочно вышли в плей-офф Евро-2020
• Украина минимально обыграла Северную Македонию
8 июня 2021
• Нацбанк определил лучшие монеты Украины за 2020 год
• НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен
• Кем можно устроиться на работу за границей?
• Сервис єМалятко заработал для ОРДЛО и Крыма: как получить украинское свидетельство о рождении
• В мае производство авто в Украине увеличилось в 8 раз
7 июня 2021
• Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, обыграв команду Финляндии
• С картой страны и "Слава Украине": УЕФА одобрил форму украинской сборной
• В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страны
• Почему CRM для салона красоты - это оправданное финансовое вложение
• Авиакомпания из США хочет вернуть сверхзвуковые пассажирские перевозки
• Зеленский подписал закон о запрете использования пластиковых пакетов
4 июня 2021
• "Слуга народа" предлагает запретить перенос рабочих и выходных дней для организации миниканикул
• Повышение пенсий: в июле обещают прибавку миллиону украинцев
• Фонд рассматривает увеличение суммы гарантирования до 800 тысяч
• Пока только в 2 странах: Twitter запустил платную подписку
• Новости бокса: что будет интересно знать
• Переселенцам хотят разрешить получать пенсии в отделениях "Укрпочты"
• Черноморск по цене Аланьи: стали известны цены за отдых на море в Украине летом
3 июня 2021
• Введение "налога на Google" может привести к росту стоимости электронных услуг на 20% - эксперт
• Какой карбюратор поставить на УАЗ
• Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года
• В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса
1 июня 2021
• Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины
• Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков
• Бомба замедленного действия. В Украине запрещают пластиковые пакеты: когда и чем их заменят
— 17 июня 2021 —
В Чехии в четверг, 17 июня, демонтировали последнюю в стране телефонную будку. Она находилась в деревне Глубине в районе Пршибрам. Ею не пользовались уже два года, передает УНН со ссылкой на iDNES.
— 17 июня 2021 —
Кабинет министров Украины продлил карантин, введенный после начала пандемии коронавируса, до 31 августа этого года.
— 17 июня 2021 —
Каждый из нас неоднократно попадал в ситуации, когда до осуществления долгожданной покупки не хватало немного накоплений и единственным вариантом оставалось кредитование в микрофинансовой организации. Это вполне правильное решение, поскольку средства можно получить в кратчайшие сроки.
— 8 июня 2021 —
Победу в номинации "Лучшая монета года Украины" за 2020-й одержал набор памятных монет "Энеида" (серебро, набор из девяти монет номиналом 10 гривен). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Приветствую, гость! Вход
17 июня 2021
• В Чехии демонтировали последнюю в стране телефонную будку
• В Украине до конца лета продлили карантин, но с ослаблениями ограничений
• Погашение кредита Swizo — быстро и легко в Bank24
• Нидерланды обыграли Австрию в группе Украины и досрочно вышли в плей-офф Евро-2020
• Украина минимально обыграла Северную Македонию
8 июня 2021
• Нацбанк определил лучшие монеты Украины за 2020 год
• НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен
• Кем можно устроиться на работу за границей?
• Сервис єМалятко заработал для ОРДЛО и Крыма: как получить украинское свидетельство о рождении
• В мае производство авто в Украине увеличилось в 8 раз
7 июня 2021
• Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, обыграв команду Финляндии
• С картой страны и "Слава Украине": УЕФА одобрил форму украинской сборной
• В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страны
• Почему CRM для салона красоты - это оправданное финансовое вложение
• Авиакомпания из США хочет вернуть сверхзвуковые пассажирские перевозки
• Зеленский подписал закон о запрете использования пластиковых пакетов
4 июня 2021
• "Слуга народа" предлагает запретить перенос рабочих и выходных дней для организации миниканикул
• Повышение пенсий: в июле обещают прибавку миллиону украинцев
• Фонд рассматривает увеличение суммы гарантирования до 800 тысяч
• Пока только в 2 странах: Twitter запустил платную подписку
• Новости бокса: что будет интересно знать
• Переселенцам хотят разрешить получать пенсии в отделениях "Укрпочты"
• Черноморск по цене Аланьи: стали известны цены за отдых на море в Украине летом
3 июня 2021
• Введение "налога на Google" может привести к росту стоимости электронных услуг на 20% - эксперт
• Какой карбюратор поставить на УАЗ
• Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года
• В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса
1 июня 2021
• Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины
• Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков
• Бомба замедленного действия. В Украине запрещают пластиковые пакеты: когда и чем их заменят
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.