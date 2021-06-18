Ортопедическая обувь является отличным средством для профилактики и коррекции деформации стоп. Она также позитивно воздействует на опорно-двигательный аппарат, защищает от варикозного расширения вен, способствует комфортному передвижению и получению удовольствия от прогулки.

Виды и преимущества ортопедической обуви

Орто обувь делится на два вида:

Профилактическая. Создается с учетом анатомического строения стопы. Она защищает стопы от деформаций, способствуя комфортному и длительному нахождению на ногах.

Лечебная. Изготавливается индивидуально с учетом возникших нарушений в стопах. Она позволяет откорректировать деформацию и улучшить состояние больного.

Главные преимущества ортопедической обуви – эффективное лечение, высокая защита от деформаций, комфорт.

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Как правильно подобрать ортопедическую обувь

Покупать ортопедическую обувь рекомендуется после осмотра врача. Ортопед поможет подобрать необходимый вид обуви.

Как выбрать и на что обращать внимание при покупке орто обуви? Подбирая ортопедическую обувь следует обращать внимание на:

Производителя. Качественные производители учитывают медицинские правила при изготовлении обуви и в доскональности знают, какая должна быть ортопедическая обувь.

Материалы. Выбирать лучше обувь из натуральных материалов.

Место покупки. Приобретать обувь желательно в специализированных магазинах.

Также перед выбором, необходимо определиться с назначением обуви. Будет она использоваться для занятий спортом, прогулок, деловых встреч или для стоячей работы. Это поможет в дальнейшем подобрать желаемую модель обуви в магазине.

Где купить качественную ортопедическую обувь

Покупать профилактическую и лечебную обувь желательно в ортопедических магазинах. В них представлены лучшие модели ортопедической обуви. Какая лучше модель может подсказать специалист магазина. Подбирая клиенту обувь, он учитывает показания врача, пожелания и возможности покупателя. Не рекомендуется носить ортопедическую обувь после других людей, так как она может больше навредить, чем принести пользы. Стоимость новой орто обуви в магазине колеблется от 500 до 7000 грн в зависимости от модели, вида и производителя.