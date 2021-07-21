|21 июля 2021
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Virtual Dedicated Server или Virtual Private Server– услуги, предоставляющие пользователю сети надежный виртуальный сервер с пакетом привилегий.
Он максимально точно эмулирует функционирование физического:
Единственное, чем отличается vps сервер от физического – отсутствие реального доступа к оборудованию. Это можно отнести к достоинствам, ведь при поломке какого-либо компонента, устранением проблемы будут заниматься специалисты, предоставляющие услугу.
Разумеется, хостинг VPS/VDS – услуга платная, но она обходится в разы дешевле приобретения и обслуживания собственного оборудования.
Считается, что аббревиатуры VPS и VDS обозначают серверы с различными видами виртуализации:
На самом деле они появились одновременно и развивались строго параллельно. Более того, они обозначают одно и то же - выделенный сервер, функционирующий на основе физического. Последний может обслуживать несколько виртуальных серверов одновременно.
По своей сути аренда облачного сервера принципиально ничем не отличается от аренды реального оборудования. Пользователь обладает ROOT, а значит и возможностью установки подходящего ПО и элементов ОС. VPS не ограничивает человека в количестве разворачиваемых сайтов, доменных участков, баз данных или иных серверов.
Преимущества:
Система виртуализации KVM гарантирует выделяемые ресурсы в любое время.
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• Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу
• В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит
• Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025
• В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь
20 июля 2021
• В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии
• МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса
• В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"
• Самые популярные кроссоверы из США
• Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн
• В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен
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• В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки
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16 июля 2021
• На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ
• Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке
• В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов
• Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ
• ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины
• Глазные заболевания у дошкольников
• В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось
• Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара
12 июля 2021
• Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября
• Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти
• УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных
• Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%
• Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос
7 июля 2021
• В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике
• В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности
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