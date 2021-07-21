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Бездумная исполнительность

Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу

Татьяна Ковалева
21 июля 2021 Просмотров: 66  

Virtual Dedicated Server или Virtual Private Server– услуги, предоставляющие пользователю сети надежный виртуальный сервер с пакетом привилегий.

Он максимально точно эмулирует функционирование физического:

  • root-доступ;
  • возможность использования любого программного обеспечения;
  • возможность установки собственных операционных систем.

Единственное, чем отличается vps сервер от физического – отсутствие реального доступа к оборудованию. Это можно отнести к достоинствам, ведь при поломке какого-либо компонента, устранением проблемы будут заниматься специалисты, предоставляющие услугу.

Разумеется, хостинг VPS/VDS – услуга платная, но она обходится в разы дешевле приобретения и обслуживания собственного оборудования.

Отличия VPS и VDS

Считается, что аббревиатуры VPS и VDS обозначают серверы с различными видами виртуализации:

  • VDS: аппаратная визуализация;
  • VPS: на уровне операционной системы.

На самом деле они появились одновременно и развивались строго параллельно. Более того, они обозначают одно и то же - выделенный сервер, функционирующий на основе физического. Последний может обслуживать несколько виртуальных серверов одновременно.

Что представляет собой аренда

По своей сути аренда облачного сервера принципиально ничем не отличается от аренды реального оборудования. Пользователь обладает ROOT, а значит и возможностью установки подходящего ПО и элементов ОС. VPS не ограничивает человека в количестве разворачиваемых сайтов, доменных участков, баз данных или иных серверов.

Преимущества:

  • удобная, понятная на интуитивном уровне панель управления; она создана специально для того, чтобы управление VPS/VDS было максимально комфортным;
  • простое масштабирование на ленте: в любой удобный момент можно менять объем оперативной памяти, количество жестких дисков и процессоров, скорость доступа;
  • стабильность работы: используется исключительно промышленное серверное оборудование лучших мировых производителей;
  • надежная защита данных и абсолютная приватность: только клиент, взявший в аренду сервер, имеет к нему полный доступ;
  • постоянный мониторинг: специалисты круглосуточно осуществляют управление каналами связи, проводят мониторинг-нагрузки, а также быстро устраняют все последствия хакерских атак.

Система виртуализации KVM гарантирует выделяемые ресурсы в любое время.

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