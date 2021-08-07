Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?

|7 августа 2021
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Совсем недавно широкой публике были представлены новинки Watch Series 6 и Watch SE от компании Apple. Одни – упрощенная прошлогодняя модель, вторые – новая "флагманская" версия, нафаршированная передовыми технологиями и функциями. Но так ли очевидна разница в повседневном использовании?
Совсем недавно широкой публике были представлены новинки Watch Series 6 и Watch SE от компании Apple. Одни – упрощенная прошлогодняя модель, вторые – новая "флагманская" версия, нафаршированная передовыми технологиями и функциями. Но так ли очевидна разница в повседневном использовании?
Обе модели часов довольно схожи как внешне, так и по функционалу (например, ремешки для них абсолютно совместимы), но при этом имеют ряд ключевых различий, и сейчас попробуем их все описать.
Дисплей и внешние характеристики
По внешним данным обе модели существенно друг от друга не отличаются. Почти всю фронтальную часть занимает 40- или 44-миллиметровый дисплей, имеются минимальные боковые рамки, а углы аккуратно скруглены. В зависимости от версии, для корпуса могут использоваться как алюминий, так и сталь или даже титан. Однако в нашей стране можно приобрести исключительно алюминиевую версию.
Главное внешнее отличие Series 6 от SE – ассортимент цветовых вариаций. Если у SE это только черный и серебристый, то шестёрка может быть как в красном, так и в синем исполнении.
Обе модели получили почти одинаковые дисплеи (если не считать минимальное различие в размере) с разрешением 368х448 пикселей. К качеству претензий никаких, а яркость в сравнении с Series 3 возросла почти на 30%. Можно сказать основное отличие здесь кроется в наличии у шестёрки опции Always-On Display для постоянной работы экрана, у SE такую, почему-то, не завезли.
Период работы
Обе модели могут беспрерывно работать на одном заряде вплоть до 18 часов, так что здесь паритет.
Производительность начинки
Series 6 оснащен двухъядерным процессором S6, который в синтетических тестах более чем на 20% шустрее S5. А вот у SE как раз установлен S5, точно такой же, как в часах прошлогоднего поколения. Вай-фай на устройствах обеспечивается с помощью чипа W3.
Объем накопителей в них равняется 32 Гигабайтам, определенные изменения произошли с Блютуз 5.0, был чуть подкорректирован Wi-Fi.
В оснащение нового поколения гаджетов входит чип U1, посредством которого часы позиционируются в пространстве. Также модели оборудованы постоянно активным высотомером.
Опции здоровья
Данная опция является наиболее интересной. В SE, как у "бюджетной" модели, если это слово вообще уместно для часов подобного уровня, отсутствуют некоторые достаточно полезные опции. Так, например, Series 6 оборудованы датчиком ЭКГ и измерителем уровня кислорода в крови. SE идут со стандартной опцией измерения пульса и отслеживания частоты сокращений сердечной мышцы. Обе модели совершенно не боятся воды.
Цена новинок
Стоимость Series 6 почти на 150 долларов превышает стоимость SE. Первые обойдутся вам около 500 долларов или даже немного дороже, в зависимости от ритейлера, тогда как ценник вторых где-то в районе 340.
Для кого подойдут Series 6
Для кого подойдут SE
Если вам не особо нужна Always-On Display, вы не пользуетесь оксиметром и не нуждаетесь в ЭКГ "на лету", тогда оптимальным выбором станут Watch SE. Да, у них прошлогодний процессор, но ведь смарт-часы это в первую очередь функционал, а производительность просто должна ему соответствовать.
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