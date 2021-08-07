Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?

Совсем недавно широкой публике были представлены новинки Watch Series 6 и Watch SE от компании Apple. Одни – упрощенная прошлогодняя модель, вторые – новая "флагманская" версия, нафаршированная передовыми технологиями и функциями. Но так ли очевидна разница в повседневном использовании?

Совсем недавно широкой публике были представлены новинки Watch Series 6 и Watch SE от компании Apple. Одни – упрощенная прошлогодняя модель, вторые – новая "флагманская" версия, нафаршированная передовыми технологиями и функциями. Но так ли очевидна разница в повседневном использовании?

Apple Watch SE и Series 6: в чём разница?

Обе модели часов довольно схожи как внешне, так и по функционалу (например, ремешки для них абсолютно совместимы), но при этом имеют ряд ключевых различий, и сейчас попробуем их все описать.

Дисплей и внешние характеристики

По внешним данным обе модели существенно друг от друга не отличаются. Почти всю фронтальную часть занимает 40- или 44-миллиметровый дисплей, имеются минимальные боковые рамки, а углы аккуратно скруглены. В зависимости от версии, для корпуса могут использоваться как алюминий, так и сталь или даже титан. Однако в нашей стране можно приобрести исключительно алюминиевую версию.

Главное внешнее отличие Series 6 от SE – ассортимент цветовых вариаций. Если у SE это только черный и серебристый, то шестёрка может быть как в красном, так и в синем исполнении.

Обе модели получили почти одинаковые дисплеи (если не считать минимальное различие в размере) с разрешением 368х448 пикселей. К качеству претензий никаких, а яркость в сравнении с Series 3 возросла почти на 30%. Можно сказать основное отличие здесь кроется в наличии у шестёрки опции Always-On Display для постоянной работы экрана, у SE такую, почему-то, не завезли.

Период работы

Обе модели могут беспрерывно работать на одном заряде вплоть до 18 часов, так что здесь паритет.

Производительность начинки

Series 6 оснащен двухъядерным процессором S6, который в синтетических тестах более чем на 20% шустрее S5. А вот у SE как раз установлен S5, точно такой же, как в часах прошлогоднего поколения. Вай-фай на устройствах обеспечивается с помощью чипа W3.

Объем накопителей в них равняется 32 Гигабайтам, определенные изменения произошли с Блютуз 5.0, был чуть подкорректирован Wi-Fi.

В оснащение нового поколения гаджетов входит чип U1, посредством которого часы позиционируются в пространстве. Также модели оборудованы постоянно активным высотомером.

Опции здоровья

Данная опция является наиболее интересной. В SE, как у "бюджетной" модели, если это слово вообще уместно для часов подобного уровня, отсутствуют некоторые достаточно полезные опции. Так, например, Series 6 оборудованы датчиком ЭКГ и измерителем уровня кислорода в крови. SE идут со стандартной опцией измерения пульса и отслеживания частоты сокращений сердечной мышцы. Обе модели совершенно не боятся воды.

Цена новинок

Стоимость Series 6 почти на 150 долларов превышает стоимость SE. Первые обойдутся вам около 500 долларов или даже немного дороже, в зависимости от ритейлера, тогда как ценник вторых где-то в районе 340.

Для кого подойдут Series 6

Если у вас Series 5: только если вам чрезвычайно нужен оксиметр либо вы настолько устали от стандартных расцветок корпуса.

Если у вас Series 4: вы можете задуматься о приобретении новинки, но это пока ещё не критично. В ней вам будет доступен оксиметр, ЭКГ, а также Always-On Display.

Если у вас Series 3: вот здесь мы уже рекомендовали бы обновиться. Дизайн этого поколения часов уже устарел, экран гораздо менее информативен, да и работают они в 2-3 раза медленнее новинки. Кроме того, экран у шестёрки на 20% ярче.

Если у вас Series 0, 1 или 2: советуем не тянуть с обновлением. Если вы пользуетесь умными часами не только для просмотра уведомлений, а стараетесь использовать весь функционал смарт-девайса, то апгрейд принесёт вам массу положительных эмоций, так как разница в функционале колоссальна.

Для кого подойдут SE

Если у вас Series 5: покупать SE смысла нету. Ваша модель во всём их превосходит.

Если у вас Series 4: здесь также спешить особого смысла нет. У SE несколько ярче экран, а также имеется несколько новых циферблатов, недоступных на четвёртой версии. Но это не так чтобы существенно.

Если у вас Series 3: а вот тут есть повод задуматься. Новинка более чем на 200% шустрее, имеет до 50% более яркий экран, а также оснащена набором недоступных для тройки функций, например: активным высотомером.

Если у вас Series 0, 1 или 2: SE созданы специально для вас. Возможно вам не пригодится весь набор функций шестёрки, но SE станет отличным апгрейдом уже морально устаревших девайсов. Улучшения заметны во всём.

Выводы

Если вам не особо нужна Always-On Display, вы не пользуетесь оксиметром и не нуждаетесь в ЭКГ "на лету", тогда оптимальным выбором станут Watch SE. Да, у них прошлогодний процессор, но ведь смарт-часы это в первую очередь функционал, а производительность просто должна ему соответствовать.