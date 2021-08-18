Какими бывают виниры на зубы?

Настоящие виниры только одни — керамические. Композитные виниры — это миф, который придумали маркетологи и стоматологи, а пациенты свято в него поверили. Чтобы расставить все точки над «і», сравним между собой «настоящие» накладки на зубы и их аналоги из композитных материалов, которые так активно пиарятся среди клиентов стоматологических клиник.

Что лучше — керамика или композит?

Хотя этот вопрос и является некорректным по отношению к таким стоматологическим изделиям, все же сравним виниры из керамики и их композитные заменители по основным параметрам.

Срок службы

Срок службы керамических изделий составляет около 10 лет, после чего их необходимо заменить на новые. При регулярном соблюдении правил гигиены ротовой полости, накладки прослужат намного дольше. И да, виниры устанавливаются на всю жизнь, так как их «монтаж» требует стачивания переднего слоя зубной эмали.

Композитные аналоги настоящих виниров служат около трех лет, после чего материал темнеет и выглядит неэстетично. К тому же, композиты обладают плохой устойчивостью к окрашивающим продуктам и напиткам, поэтому регулярное обновление таких накладок обходится дороже, чем установка керамических изделий.

Длительность установки

Виниры из керамики, ввиду сложности процедуры изготовления, устанавливаются за несколько посещений стоматолога — снятие оттисков, изготовление накладок в специальной лаборатории, обтачивание зубов и непосредственно установка.

С «накладками» из композитов дело обстоит намного проще, так как такие виниры — это, по сути, обычная фотополимерная пломба. Поэтому сам процесс создания таких виниров аналогичный — минимальная обточка зубов, нанесение материала, корректировка, засвечивание и шлифовка. Вся процедура проводится за одно посещение, что и является единственным преимуществом накладок из композита.

Вероятность возникновения кариеса под винирами

Технология установки керамических виниров практически полностью исключает вероятность развития вторичного кариеса под ними.

Что касается накладок из композита, то здесь все намного сложнее — со временем материал подвергается усадке, вследствие чего появляются промежутки между ним и зубом. Это, в свою очередь, приводит к попаданию под накладки частичек пищи и, как следствие, развитию вторичного кариеса. В таком случае, виниры необходимо снять, вылечить кариес и повторно нанести фотополимер на зубы. Естественно, что проводить подобные процедуры бесплатно лечащий врач не будет.

Так что устанавливать — керамику или композит?

Если у пациента имеются показания к установке композитных виниров, то боятся данной процедуры не стоит. Другое дело, когда человек хочет стать обладателем белоснежной улыбки за небольшие деньги. В таком случае, изделия из композита — это заведомо проигрышная стратегия, так как стоимость регулярного обновления таких накладок будет в разы выше, чем цена керамических виниров в Киеве или любом другом регионе Украины.