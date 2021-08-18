Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила

Успех в написании контрольной работы зависит не только от уровня подготовки, но и психоэмоционального состояния учащегося. В статье приведены ценные рекомендации, при помощи которых вы легко сможете заработать положительную оценку. Выделены основные блоки внимания и получите пять по исследованию успеваемости в освоении уроков.

Обязательная подготовка

Ежедневное повторение предмета в виде прочитывания параграфов, заучивания формул, правил помогает держать в памяти даже сложный материал. Дело в том, что устная речь хорошо откладывается на подсознательном уровне. В результате длительного перечитывания аналогичных решений, тем в течение двух-трех месяцев, вы прекрасно подготовитесь к выполнению контрольной, поскольку материал ясно отложится в памяти. Своевременная подготовка, и восстановление в памяти пропущенного материала, позволит исключить некачественное выполнение заданий.

С чего следует начать выполнение работы?

Подготовка рабочего места – основной фактор, влияющий на качество выполнения поставленных задач. Для этого необходимо убрать телефон, сосредоточиться при чтении заданий, выстроить логическую связь, направленную на поиск правильного решения. Выполнять задания рекомендуется согласно нумерации. Если на каком-либо этапе произошла загвоздка, и вы не знаете, как решить поставленную задачу, то лучше пропустить ее, чтобы не тратить время и перейти на выполнение другого задания. Только после прохождения всех уровней, необходимо вернуться к решению трудных вопросов.

Полноценный завтрак и сон

Контрольная работа требует обязательной подготовки и наличия свежих мыслей. Для этого необходимо крепко позавтракать, включив в рацион питания витаминизированные продукты, оптимизирующие мозговую деятельность:

орехи,

курагу,

изюм,

мясо,

овощи,

семечки подсолнуха.

Данные продукты укрепляют память, благодаря наличию полезных веществ, способствующих питанию клеток центральной нервной системы. Накануне следующего дня необходимо повторить или выучить тему предмета по которой будет проводиться исследование ваших знаний. Перед выполнением контрольной работы по химии нужно хорошо выспаться, ложиться не позже десяти вечера.

В процессе получения заданий не нужно паниковать и волноваться. Это способствует ухудшению самочувствия и влияет на уменьшение активности нервных клеток, которые отвечают за интеллектуальные способности. Если вы психоэмоциональный человек и подвержены большим стрессам, перед контрольной, необходимо положить под язык 1 таблетку глицина. Препарат восстанавливает работу коры головного мозга и обладает успокаивающим действием. Если вы наоборот любитель зевать на уроках, или не выспались перед экзаменом, в этом случае поможет настойка лимонника или женьшеня, что поможет вернуть энергичность, активность и скорость мыслительной деятельности, а сон как рукой снимет.

В процессе решения поставленных целей, важно качественно выполнять условия задач, не допуская помарок, ошибок. Для этого необходимо подготовить две ручки и черновик, где можно выполнять вычисления. Качественно выполненная контрольная не содержит помарок, зачеркиваний и ошибок.