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Листовой поролон для производства мебели

Татьяна Ковалева
18 августа 2021 Просмотров: 92  

Листовой поролон – это композиционный материал, который состоит из нескольких слоев: вспененный полиуретан, бумага и полиэтиленовая пленка. На сайте https://acat.com.ua/ru/blog/lystovoj-penopolyuretan/ можно ознакомиться с особенностями материала. Компания АСАТ предлагает огромный ассортимент качественного поролона.

Преимущества полиуретана

Чаще всего применяется для изготовления корпусной и мягкой мебели. Основные преимущества использования листового поролона для производства продукции:

  1. Высокая прочность. Листовой материал выдерживает нагрузку до 500 кг на 1 кв.м поверхности.
  2. Долговечность. Поролон не подвержен гниению и не впитывает влагу.
  3. Экологическая безопасность. В качестве сырья для изготовления используется только экологически чистый материал – полиуретан.
  4. Износостойкость. По сравнению с поролоном, изготавливаемым из ППУ, листовой материал более устойчив к деформации и истиранию.

Как выбрать листовой поролон для производства мебели? Листовой поролон является наиболее востребованным материалом для изготовления кроватей и диванов. И хотя его стоимость выше, чем у других эластичных материалов, он обладает многими преимуществами:

  • обладает большой упругостью, что позволяет не бояться за целостность мебели в момент эксплуатации;
  • для изготовления изделий из листового поролона не используется клей, что минимизирует его загрязнение и упрощает уход; поролон легко раскраивается без помощи различных инструментов;
  • материал прекрасно поглощает шум, а также отличается высокой степенью теплопроводности;
  • легкое восстановление формы, после снятия нагрузки с поверхности;
  • повышенная мягкость и эластичность позволяет создавать красивые модели мебели.

Листовой поролон широко применяется в производстве кроватей. Они получаются мягкими и упругими.

Что дает использование поролона в производстве мягкой мебели

Это позволяет изделию выдерживать большие нагрузки. Изготавливают их из многослойного поролона. В некоторых случаях в качестве наполнителя используют синтепон. Для производства каркасов, мягких элементов, подлокотников применяют пружинные матрасы на блоках независимых пружин.

Из такого материала чаще всего изготавливают диваны-кровати. При этом они могут быть со съемными подушками или с подушками-спинками. Последние обеспечивают прочность изделия. Благодаря этому такая продукция больше подходит для длительного использования.

Подушки бывают одно- или двухкамерными, могут быть изготовлены по индивидуальным заказам. Мягкая мебель с ножками из такого материала может использоваться для отдыха или сна. Она очень удобна для людей, страдающих заболеваниями позвоночника. Также из него делают кресла. При этом оно должно обладать повышенной устойчивостью к деформации.

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