Бумажные полотенца - выбираем грамотно

|27 сентября 2021
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На специализированном сайте https://solaris.com.ua/ru/catalog/paper-towel/ сегодня можно выбрать как бумажные полотенца, так и специальные диспенсеры, предназначенные для более эффективного их использования. Столь удобное решение давно заняло свою нишу на рынке хозяйственных товаров, потребители демонстрируют повышенный спрос на бумажные полотенца, из-за чего производители изготавливают их в самых разнообразных формах с присущими характеристиками. Они гораздо эффективнее тканевых аналогов, от которых многие давно отказались. Одноразовые бумажные полотенца способны впитывать влагу насухо не только с рук, но и с любых других поверхностей.
Бумажные полотенца находят самое активное применение в быту, но особенно востребованы они там, где постоянно собирается много людей. Полотенце, изготовленное из специальной бумаги, отличается повышенной гигроскопичностью, что обеспечивает быструю и лёгкую впитываемость влаги и возможность удалить жир.
В любой туалетной комнате бумажные полотенца используются для того, чтобы убрать воду, нечаянно пролитую на поверхность, эффективно высушить руки и решить множество других задач, в отдельных ситуациях они просто незаменимы.
Все бумажные полотенца, представленные сегодня на рынке, делятся в зависимости от сложения и типа упаковки. Таким образом, можно выделить рулонные и листовые изделия. Очень часто для того, чтобы обеспечить полноценную выдачу полотенец в общественных местах, применяются диспенсеры. С их помощью можно контролировать расход бумажных изделий, сделав его более комфортным и экономичным. Все бумажные полотенца, кроме рулонных, отличаются друг от друга по типу сложения. Подходящий вариант зависит от проходимости того места, где планируется установить диспенсер. В идеале стоит выбрать тот вариант, благодаря которому последующие полотенца не трогаются руками, да и расходуются они более экономично. Гигиеничность в этом плане первоначальна, даже в местах с повышенными требованиями к гигиене используются именно такие бумажные полотенца.
Помимо бумажных полотенец, упакованных в стопки, можно подобрать рулонную альтернативу. С помощью такого материала идеально впитываются различные жидкости и высушиваются мокрые руки.
Такие полотна отличаются друг от друга по наличию тиснения, гладкости, многослойности, цветности и другим характеристикам.
Бумажные полотенца изготавливаются из целлюлозы или макулатуры. Первый вариант, представленный в ассортименте на solaris.com.ua, впитывает влагу просто превосходно и отличается мягкой текстурой. Стоит он, конечно, дороже, тем более, если состоит из нескольких слоев и имеет перфорацию, что очень удобно позволяет отрывать ровно столько бумаги, сколько нужно.
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• Бумажные полотенца - выбираем грамотно
• Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году
• В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"
• ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой
22 сентября 2021
• В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку
• От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу
• Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус
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• В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая
• ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером
• Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы
21 сентября 2021
• Глава Минздрава допускает введение в Украине обязательной вакцинации против коронавируса
• Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор
• В украинских школах появятся "воспитатели безопасности"
• Реставрация зуба фотополимером: особенности процедуры
• Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября
20 сентября 2021
• За пять месяцев 2021 года украинцев стало меньше на 226 тыс. человек
• Накопительная пенсионная система: украинцам обещают доступ к просмотру своих пенсий 24/7
• В Украине продлили карантин до 31 декабря
• Глаз видит мир, и то, чего недостает миру
• Перепись населения Украины пройдет максимально технологично, - Федоров
• В Донецкой области зафиксировали трехбалльное землетрясение
• Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября
7 сентября 2021
• Через полгода после получения COVID-сертификата украинцы смогут сгенерировать новый
• Нардепы в августе получили более 3 млн грн компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты - более 130 тысяч грн
• Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД
• Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список
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