Бумажные полотенца - выбираем грамотно

На специализированном сайте https://solaris.com.ua/ru/catalog/paper-towel/ сегодня можно выбрать как бумажные полотенца, так и специальные диспенсеры, предназначенные для более эффективного их использования. Столь удобное решение давно заняло свою нишу на рынке хозяйственных товаров, потребители демонстрируют повышенный спрос на бумажные полотенца, из-за чего производители изготавливают их в самых разнообразных формах с присущими характеристиками. Они гораздо эффективнее тканевых аналогов, от которых многие давно отказались. Одноразовые бумажные полотенца способны впитывать влагу насухо не только с рук, но и с любых других поверхностей.

Почему бумажные полотенца считаются одним из самых удобных расходников

Бумажные полотенца находят самое активное применение в быту, но особенно востребованы они там, где постоянно собирается много людей. Полотенце, изготовленное из специальной бумаги, отличается повышенной гигроскопичностью, что обеспечивает быструю и лёгкую впитываемость влаги и возможность удалить жир.

В любой туалетной комнате бумажные полотенца используются для того, чтобы убрать воду, нечаянно пролитую на поверхность, эффективно высушить руки и решить множество других задач, в отдельных ситуациях они просто незаменимы.

Почему стоит обращать внимание на тип сложения

Все бумажные полотенца, представленные сегодня на рынке, делятся в зависимости от сложения и типа упаковки. Таким образом, можно выделить рулонные и листовые изделия. Очень часто для того, чтобы обеспечить полноценную выдачу полотенец в общественных местах, применяются диспенсеры. С их помощью можно контролировать расход бумажных изделий, сделав его более комфортным и экономичным. Все бумажные полотенца, кроме рулонных, отличаются друг от друга по типу сложения. Подходящий вариант зависит от проходимости того места, где планируется установить диспенсер. В идеале стоит выбрать тот вариант, благодаря которому последующие полотенца не трогаются руками, да и расходуются они более экономично. Гигиеничность в этом плане первоначальна, даже в местах с повышенными требованиями к гигиене используются именно такие бумажные полотенца.

Когда стоит выбрать рулонный вариант

Помимо бумажных полотенец, упакованных в стопки, можно подобрать рулонную альтернативу. С помощью такого материала идеально впитываются различные жидкости и высушиваются мокрые руки.

Такие полотна отличаются друг от друга по наличию тиснения, гладкости, многослойности, цветности и другим характеристикам.

Какие материалы используются для изготовления бумажных полотенец

Бумажные полотенца изготавливаются из целлюлозы или макулатуры. Первый вариант, представленный в ассортименте на solaris.com.ua, впитывает влагу просто превосходно и отличается мягкой текстурой. Стоит он, конечно, дороже, тем более, если состоит из нескольких слоев и имеет перфорацию, что очень удобно позволяет отрывать ровно столько бумаги, сколько нужно.