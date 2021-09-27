 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Бумажные полотенца - выбираем грамотно

Татьяна Ковалева
27 сентября 2021 Просмотров: 17  

На специализированном сайте https://solaris.com.ua/ru/catalog/paper-towel/ сегодня можно выбрать как бумажные полотенца, так и специальные диспенсеры, предназначенные для более эффективного их использования. Столь удобное решение давно заняло свою нишу на рынке хозяйственных товаров, потребители демонстрируют повышенный спрос на бумажные полотенца, из-за чего производители изготавливают их в самых разнообразных формах с присущими характеристиками. Они гораздо эффективнее тканевых аналогов, от которых многие давно отказались. Одноразовые бумажные полотенца способны впитывать влагу насухо не только с рук, но и с любых других поверхностей.

Почему бумажные полотенца считаются одним из самых удобных расходников

Бумажные полотенца находят самое активное применение в быту, но особенно востребованы они там, где постоянно собирается много людей. Полотенце, изготовленное из специальной бумаги, отличается повышенной гигроскопичностью, что обеспечивает быструю и лёгкую впитываемость влаги и возможность удалить жир.

В любой туалетной комнате бумажные полотенца используются для того, чтобы убрать воду, нечаянно пролитую на поверхность, эффективно высушить руки и решить множество других задач, в отдельных ситуациях они просто незаменимы.

Почему стоит обращать внимание на тип сложения

Все бумажные полотенца, представленные сегодня на рынке, делятся в зависимости от сложения и типа упаковки. Таким образом, можно выделить рулонные и листовые изделия. Очень часто для того, чтобы обеспечить полноценную выдачу полотенец в общественных местах, применяются диспенсеры. С их помощью можно контролировать расход бумажных изделий, сделав его более комфортным и экономичным. Все бумажные полотенца, кроме рулонных, отличаются друг от друга по типу сложения. Подходящий вариант зависит от проходимости того места, где планируется установить диспенсер. В идеале стоит выбрать тот вариант, благодаря которому последующие полотенца не трогаются руками, да и расходуются они более экономично. Гигиеничность в этом плане первоначальна, даже в местах с повышенными требованиями к гигиене используются именно такие бумажные полотенца.

Когда стоит выбрать рулонный вариант

Помимо бумажных полотенец, упакованных в стопки, можно подобрать рулонную альтернативу. С помощью такого материала идеально впитываются различные жидкости и высушиваются мокрые руки.

Такие полотна отличаются друг от друга по наличию тиснения, гладкости, многослойности, цветности и другим характеристикам.

Какие материалы используются для изготовления бумажных полотенец

Бумажные полотенца изготавливаются из целлюлозы или макулатуры. Первый вариант, представленный в ассортименте на solaris.com.ua, впитывает влагу просто превосходно и отличается мягкой текстурой. Стоит он, конечно, дороже, тем более, если состоит из нескольких слоев и имеет перфорацию, что очень удобно позволяет отрывать ровно столько бумаги, сколько нужно.

Последние новости

27 сентября 2021

В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось

Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ

Бумажные полотенца - выбираем грамотно

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"

ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой

22 сентября 2021

В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку

От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу

Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус

Роналду богаче Месси в 2021-м

В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая

ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером

Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы

21 сентября 2021

Глава Минздрава допускает введение в Украине обязательной вакцинации против коронавируса

Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор

В украинских школах появятся "воспитатели безопасности"

Реставрация зуба фотополимером: особенности процедуры

Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября

20 сентября 2021

За пять месяцев 2021 года украинцев стало меньше на 226 тыс. человек

Накопительная пенсионная система: украинцам обещают доступ к просмотру своих пенсий 24/7

В Украине продлили карантин до 31 декабря

Глаз видит мир, и то, чего недостает миру

Перепись населения Украины пройдет максимально технологично, - Федоров

В Донецкой области зафиксировали трехбалльное землетрясение

Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября

7 сентября 2021

Через полгода после получения COVID-сертификата украинцы смогут сгенерировать новый

Нардепы в августе получили более 3 млн грн компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты - более 130 тысяч грн

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список

Дополнительный заработок с Joycasiino

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Также в разделе

В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось

— 27 сентября 2021 —

Министерство внутренних дел (МВД) анонсировало нововведения при выдаче водительских удостоверений. Изменения не коснутся тех водителей, которым удостоверения были выданы ранее. Об этом сообщается на сайте министерства.

Читать далее ⇒

Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ

— 27 сентября 2021 —

При переходе Украины в "красную" зону карантина продуктовые магазины продолжат свою работу. Для них будут действовать соответствующие ограничения, однако условия обязательной вакцинации посетителей пока вводить не планируют.

Читать далее ⇒

В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"

— 27 сентября 2021 —

Правительство Китая заявило, что в стране сократят количество абортов, которые делают не по медицинским показаниям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Читать далее ⇒

ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой

— 27 сентября 2021 —

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновит расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2 с новой группой ученых, сообщает The Wall Street Journal.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

В Украине эмитировано 76 млн платежных карт

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Роналду богаче Месси в 2021-м

ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером

Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 сентября 2021

В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось

Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ

Бумажные полотенца - выбираем грамотно

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"

ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой

22 сентября 2021

В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку

От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу

Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус

Роналду богаче Месси в 2021-м

В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая

ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером

Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы

21 сентября 2021

Глава Минздрава допускает введение в Украине обязательной вакцинации против коронавируса

Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор

В украинских школах появятся "воспитатели безопасности"

Реставрация зуба фотополимером: особенности процедуры

Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября

20 сентября 2021

За пять месяцев 2021 года украинцев стало меньше на 226 тыс. человек

Накопительная пенсионная система: украинцам обещают доступ к просмотру своих пенсий 24/7

В Украине продлили карантин до 31 декабря

Глаз видит мир, и то, чего недостает миру

Перепись населения Украины пройдет максимально технологично, - Федоров

В Донецкой области зафиксировали трехбалльное землетрясение

Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября

7 сентября 2021

Через полгода после получения COVID-сертификата украинцы смогут сгенерировать новый

Нардепы в августе получили более 3 млн грн компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты - более 130 тысяч грн

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список

Дополнительный заработок с Joycasiino

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top