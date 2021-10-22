Индивидуальный подбор корма для собаки

Домашнее животное очень быстро становится любимцем и полноправным членом семьи, особенно, если речь идет о собаках. Эти преданные животные всегда по-доброму относятся к своим хозяевам, требуют внимания, игр. Важно подбирать для питомца оптимальный вариант рациона, чтобы животное получало из него все необходимые организму микроэлементы.

Идеально, если у вас получается кормить щенка или уже взрослого пса натуральными продуктами. Но это сложно, приходится ежедневно просматривать насколько хорошее в питании соотношение белков, углеводов и жиров. Если нет возможности готовить для собаки отдельно, покупайте готовые корма, где дозировки всех продуктов подобраны грамотными специалистами. Приобрести любые зоотовары рекомендуем в магазине "Бегемот".

Как выбрать сухой корм

Вариантов готового корма всего два – сухой и жидкий. Первый вариант больше подходит для собак больших пород и уже взрослых животных. Такое питание, если оно премиум-класса, полностью удовлетворяет потребность питомца в витаминах и минералах. Там содержится и мясо, и птица, и растительные компоненты. Влажный вариант – для собак мелких пород и щенков. Эта пища проще усваивается у собак, не образует газообразования, метеоризма, диареи.

Если планируете приучить собаку к новому корму, нужно добавлять порцию к обычному виду питания. Сначала только четверть от всей порции, а через неделю или две возможна полная замена продукта на новый. Если вы ищете качественное сухое питание, обязательно заглядывайте в интернет-магазин "Бегемот". Не экономьте на здоровье любимца, не покупайте класс питания ниже премиум. Обязательно в свободном доступе должна быть вода. Если собака часто переедает, ей хочется пить.

Чем порадовать собаку

Помимо основного корма собака иногда получает лакомство:

животное обучилось командам;

есть потребность при появлении новых зубов все грызть и пробовать на зубок;

зубная эмаль регулярно очищается;

на тренировках.

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