Индивидуальный подбор корма для собаки

|22 октября 2021
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Домашнее животное очень быстро становится любимцем и полноправным членом семьи, особенно, если речь идет о собаках. Эти преданные животные всегда по-доброму относятся к своим хозяевам, требуют внимания, игр. Важно подбирать для питомца оптимальный вариант рациона, чтобы животное получало из него все необходимые организму микроэлементы.
Идеально, если у вас получается кормить щенка или уже взрослого пса натуральными продуктами. Но это сложно, приходится ежедневно просматривать насколько хорошее в питании соотношение белков, углеводов и жиров. Если нет возможности готовить для собаки отдельно, покупайте готовые корма, где дозировки всех продуктов подобраны грамотными специалистами. Приобрести любые зоотовары рекомендуем в магазине "Бегемот".
Вариантов готового корма всего два – сухой и жидкий. Первый вариант больше подходит для собак больших пород и уже взрослых животных. Такое питание, если оно премиум-класса, полностью удовлетворяет потребность питомца в витаминах и минералах. Там содержится и мясо, и птица, и растительные компоненты. Влажный вариант – для собак мелких пород и щенков. Эта пища проще усваивается у собак, не образует газообразования, метеоризма, диареи.
Если планируете приучить собаку к новому корму, нужно добавлять порцию к обычному виду питания. Сначала только четверть от всей порции, а через неделю или две возможна полная замена продукта на новый. Если вы ищете качественное сухое питание, обязательно заглядывайте в интернет-магазин "Бегемот". Не экономьте на здоровье любимца, не покупайте класс питания ниже премиум. Обязательно в свободном доступе должна быть вода. Если собака часто переедает, ей хочется пить.
Помимо основного корма собака иногда получает лакомство:
Купить лакомства и другие товары для питомцев, например, игрушки для котов, клетки для попугаев или хомячков, можно в интернет-магазине "Бегемот". Здесь только выгодные цены, часто проходят акции, позволяющие прилично сэкономить в финансовом отношении. Но главное, что в каталоге только проверенные товары от надежных производителей. Все продукты, в том числе и собачье лакомство, имеет хороший состав, в основном это натуральные компоненты. Собаки из лакомств в основном предпочитают колбаски, вяленое мясо, таблетки для дрессировки.
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• В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19
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• В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом
• Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками
• Индивидуальный подбор корма для собаки
• Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений
• Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах
• Украина остается в зеленом списке ЕС
• Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю
21 октября 2021
• Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет
• Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок
19 октября 2021
• Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам
• Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу
• Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"
• Разновидности и особенности кредитов
• Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ
• Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина
14 октября 2021
• Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели
• Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов
• Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос
13 октября 2021
• В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача
• Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION
• Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"
• План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ
• IPTV-плейлист: что это такое?
• Учителей без прививки начнут отстранять от работы
• На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда
9 октября 2021
• Минздрав взялся за развитие телемедицины
• В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация
• Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду
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