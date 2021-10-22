 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Индивидуальный подбор корма для собаки

Татьяна Ковалева
22 октября 2021 Просмотров: 74  

Домашнее животное очень быстро становится любимцем и полноправным членом семьи, особенно, если речь идет о собаках. Эти преданные животные всегда по-доброму относятся к своим хозяевам, требуют внимания, игр. Важно подбирать для питомца оптимальный вариант рациона, чтобы животное получало из него все необходимые организму микроэлементы.

Идеально, если у вас получается кормить щенка или уже взрослого пса натуральными продуктами. Но это сложно, приходится ежедневно просматривать насколько хорошее в питании соотношение белков, углеводов и жиров. Если нет возможности готовить для собаки отдельно, покупайте готовые корма, где дозировки всех продуктов подобраны грамотными специалистами. Приобрести любые зоотовары рекомендуем в магазине "Бегемот".

Как выбрать сухой корм

Вариантов готового корма всего два – сухой и жидкий. Первый вариант больше подходит для собак больших пород и уже взрослых животных. Такое питание, если оно премиум-класса, полностью удовлетворяет потребность питомца в витаминах и минералах. Там содержится и мясо, и птица, и растительные компоненты. Влажный вариант – для собак мелких пород и щенков. Эта пища проще усваивается у собак, не образует газообразования, метеоризма, диареи.

Если планируете приучить собаку к новому корму, нужно добавлять порцию к обычному виду питания. Сначала только четверть от всей порции, а через неделю или две возможна полная замена продукта на новый. Если вы ищете качественное сухое питание, обязательно заглядывайте в интернет-магазин "Бегемот". Не экономьте на здоровье любимца, не покупайте класс питания ниже премиум. Обязательно в свободном доступе должна быть вода. Если собака часто переедает, ей хочется пить.

Чем порадовать собаку

Помимо основного корма собака иногда получает лакомство:

  • животное обучилось командам;
  • есть потребность при появлении новых зубов все грызть и пробовать на зубок;
  • зубная эмаль регулярно очищается;
  • на тренировках.

Купить лакомства и другие товары для питомцев, например, игрушки для котов, клетки для попугаев или хомячков, можно в интернет-магазине "Бегемот". Здесь только выгодные цены, часто проходят акции, позволяющие прилично сэкономить в финансовом отношении. Но главное, что в каталоге только проверенные товары от надежных производителей. Все продукты, в том числе и собачье лакомство, имеет хороший состав, в основном это натуральные компоненты. Собаки из лакомств в основном предпочитают колбаски, вяленое мясо, таблетки для дрессировки.

Последние новости

22 октября 2021

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

Индивидуальный подбор корма для собаки

Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

Украина остается в зеленом списке ЕС

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

21 октября 2021

Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок

19 октября 2021

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу

Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"

Разновидности и особенности кредитов

Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ

Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина

14 октября 2021

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

IPTV-плейлист: что это такое?

Особливості люцерни

Учителей без прививки начнут отстранять от работы

На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

9 октября 2021

Минздрав взялся за развитие телемедицины

В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация

Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

Также в разделе

Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

— 22 октября 2021 —

В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Украине на дистанционное обучение рекомендуют перевести высшие учебные заведения, профессионального и последипломного образования. Это касается заведений всех форм собственности.

Читать далее ⇒

Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

— 22 октября 2021 —

Кабинет министров с 1 октября отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.

Читать далее ⇒

Украина остается в зеленом списке ЕС

— 22 октября 2021 —

Украина еще как минимум на неделю остается в так называемом "зеленом списке" Европейского союза. Это означает, что Брюссель все еще рекомендует странам ЕС принимать туристов из Украины с учетом противоэпидемиологических ограничений.

Читать далее ⇒

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

— 22 октября 2021 —

Минздрав Украины ожидает пик волны коронавируса к концу октября. Такой прогноз в эфире канала Дом озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин в пятницу, 22 октября.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 октября 2021

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

Индивидуальный подбор корма для собаки

Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

Украина остается в зеленом списке ЕС

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

21 октября 2021

Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок

19 октября 2021

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу

Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"

Разновидности и особенности кредитов

Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ

Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина

14 октября 2021

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

IPTV-плейлист: что это такое?

Особливості люцерни

Учителей без прививки начнут отстранять от работы

На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

9 октября 2021

Минздрав взялся за развитие телемедицины

В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация

Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top