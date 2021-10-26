Серебряные серьги – выбор утонченных натур

Украшения из золота и серебра испокон веков привлекали представительниц прекрасного пола. Серебряные изделия невероятно красивые, изящные, утонченные, а демократичная цена делает их более доступными в сравнении с золотом.

Талантливые ювелиры неустанно трудятся над созданием нежных, изысканных сережек. Благодаря элегантному дизайну такие шедевры ювелирного искусства способны придать женскому образу неповторимость, завораживающую привлекательность. Серебро выглядит великолепно даже без дополнительного декора, а декоративные камни придают изделиям особую роскошь. Декорированные драгоценными и полудрагоценными камнями серьги смотрятся эффектно и дорого. Они подходят для создания как повседневных, так и торжественных образов.

Серебряные украшения с золотыми вставкам – актуальный тренд

Мода на комбинирование металлов пришла к нам из Европы. Преимущество союза серебра с золотом заключается не только в низкой стоимости изделий. Такие украшения отличаются высоким качеством, привлекательным внешним видом, бесконечным разнообразием дизайнов. Многие современные модницы стремятся купить серьги серебро с золотыми накладками. В противоположность золотому напылению, речь в данном случае идет о пластинах толщиной 9-12 мкр, которые соединяются с серебром путем микроспайки и наносятся только на лицевую часть изделий. Такая накладка никогда не сотрется, не смоется и не облезет. Серебряные сережки с золотыми вставками и фианитами выглядят потрясающе, они отличаются изысканной красотой и выразительным дизайном, отлично сочетаются с любым стилем одежды.

Варианты дизайна серебряных и золотых сережек

За последние несколько лет в мире драгоценностей многое претерпело изменения. Дизайн ювелирных украшений сегодня способен приятно удивить и порадовать даже самых требовательных модниц, мастера-ювелиры смело экспериментируют с формой, размерами и оттенками.

Если совсем недавно преобладали тенденции на максимальную лаконичность и миниатюрность, то сейчас в моду снова входят массивные изделия, которые отлично сочетаются с образами в минималистичном стиле. При создании формы и декора сережек ювелирами часто используются следующие приемы:

геометрия;

скругленные, обтекаемые элементы в стиле ар нуво;

цветные вставки из эмали, присущие арт-деко;

нежные, утонченные, витиеватые узоры.

Интересный тренд – украшение изделий из драгметаллов камнями (бирюза, агат, яшма, топаз, аметист, фианит).

Серьги на все случаи жизни

Отправляясь на торжественное мероприятие, будь то корпоратив или банкет, стоит надеть крупные, солидные украшения, которые будут отражать ваш достаток и хороший вкус. Отлично смотрятся длинные, свисающие вдоль шеи элементы (серьги-протяжки, подвески), модели в форме колец, модели с жемчугом.

Для создания повседневных луков громоздкие украшения использовать не стоит. Актуальны серьги-пуссеты или серьги-капли.

Строгий офисный стиль способны разбавить миниатюрные изделия в виде гвоздиков или капелек. Не имеет значения, будут это серёжки золотые или серебряные – главное, чтобы они привносили в образ нотки женственности и не мешали работать.