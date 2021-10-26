 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Серебряные серьги – выбор утонченных натур

Татьяна Ковалева
26 октября 2021 Просмотров: 80  

Украшения из золота и серебра испокон веков привлекали представительниц прекрасного пола. Серебряные изделия невероятно красивые, изящные, утонченные, а демократичная цена делает их более доступными в сравнении с золотом.

Талантливые ювелиры неустанно трудятся над созданием нежных, изысканных сережек. Благодаря элегантному дизайну такие шедевры ювелирного искусства способны придать женскому образу неповторимость, завораживающую привлекательность. Серебро выглядит великолепно даже без дополнительного декора, а декоративные камни придают изделиям особую роскошь. Декорированные драгоценными и полудрагоценными камнями серьги смотрятся эффектно и дорого. Они подходят для создания как повседневных, так и торжественных образов.

Серебряные украшения с золотыми вставкам – актуальный тренд

Мода на комбинирование металлов пришла к нам из Европы. Преимущество союза серебра с золотом заключается не только в низкой стоимости изделий. Такие украшения отличаются высоким качеством, привлекательным внешним видом, бесконечным разнообразием дизайнов. Многие современные модницы стремятся купить серьги серебро с золотыми накладками. В противоположность золотому напылению, речь в данном случае идет о пластинах толщиной 9-12 мкр, которые соединяются с серебром путем микроспайки и наносятся только на лицевую часть изделий. Такая накладка никогда не сотрется, не смоется и не облезет. Серебряные сережки с золотыми вставками и фианитами выглядят потрясающе, они отличаются изысканной красотой и выразительным дизайном, отлично сочетаются с любым стилем одежды.

Варианты дизайна серебряных и золотых сережек

За последние несколько лет в мире драгоценностей многое претерпело изменения. Дизайн ювелирных украшений сегодня способен приятно удивить и порадовать даже самых требовательных модниц, мастера-ювелиры смело экспериментируют с формой, размерами и оттенками.

Если совсем недавно преобладали тенденции на максимальную лаконичность и миниатюрность, то сейчас в моду снова входят массивные изделия, которые отлично сочетаются с образами в минималистичном стиле. При создании формы и декора сережек ювелирами часто используются следующие приемы:

  • геометрия;
  • скругленные, обтекаемые элементы в стиле ар нуво;
  • цветные вставки из эмали, присущие арт-деко;
  • нежные, утонченные, витиеватые узоры.

Интересный тренд – украшение изделий из драгметаллов камнями (бирюза, агат, яшма, топаз, аметист, фианит).

Серьги на все случаи жизни

Отправляясь на торжественное мероприятие, будь то корпоратив или банкет, стоит надеть крупные, солидные украшения, которые будут отражать ваш достаток и хороший вкус. Отлично смотрятся длинные, свисающие вдоль шеи элементы (серьги-протяжки, подвески), модели в форме колец, модели с жемчугом.

Для создания повседневных луков громоздкие украшения использовать не стоит. Актуальны серьги-пуссеты или серьги-капли.

Строгий офисный стиль способны разбавить миниатюрные изделия в виде гвоздиков или капелек. Не имеет значения, будут это серёжки золотые или серебряные – главное, чтобы они привносили в образ нотки женственности и не мешали работать.

Последние новости

26 октября 2021

Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко

Купить чехол для макбука на сайте МакИнКейс

Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр

Серебряные серьги – выбор утонченных натур

Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet

Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности

24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире

Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить

Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"

22 октября 2021

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

Индивидуальный подбор корма для собаки

Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

Украина остается в зеленом списке ЕС

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

21 октября 2021

Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок

19 октября 2021

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу

Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"

Разновидности и особенности кредитов

Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ

Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина

14 октября 2021

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Также в разделе

Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко

— 26 октября 2021 —

Перенесенный коронавирус не является противопоказанием к вакцинации, но есть другие причины, по которым прививку делать нельзя. Людям, у которых есть такие противопоказания, начнут выдавать справки с 8 ноября. После этого такие украинцы смогут избегать ограничений в "красных" зонах или во время путешествий по Украине.

Читать далее ⇒

Купить чехол для макбука на сайте МакИнКейс

— 26 октября 2021 —

Чехол для макбука необходим для того, чтобы защитить его от механического повреждения. Благодаря таким аксессуарам устройство не поцарапается и будет работать намного дольше. Поэтому выбирать его нужно тщательно и обязательно в соответствии с размерами.

Читать далее ⇒

Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности

— 26 октября 2021 —

Центр по контролю и профилактике заболеваний США внес Украину в список стран с самым высоким уровнем опасности из-за ситуации с COVID.

Читать далее ⇒

24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире

— 26 октября 2021 —

На криптовалютной онлайн-площадке OpenSea выставили на продажу номер штата Калифорния. Цена лота уже превысила 24 млн 600 тыс. долларов. На номере присутствуют всего два символа – буквы "ММ".

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр

Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet

Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 октября 2021

Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко

Купить чехол для макбука на сайте МакИнКейс

Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр

Серебряные серьги – выбор утонченных натур

Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet

Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности

24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире

Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить

Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"

22 октября 2021

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

Индивидуальный подбор корма для собаки

Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

Украина остается в зеленом списке ЕС

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

21 октября 2021

Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок

19 октября 2021

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу

Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"

Разновидности и особенности кредитов

Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ

Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина

14 октября 2021

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top