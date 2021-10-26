Серебряные серьги – выбор утонченных натур

|26 октября 2021
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Украшения из золота и серебра испокон веков привлекали представительниц прекрасного пола. Серебряные изделия невероятно красивые, изящные, утонченные, а демократичная цена делает их более доступными в сравнении с золотом.
Талантливые ювелиры неустанно трудятся над созданием нежных, изысканных сережек. Благодаря элегантному дизайну такие шедевры ювелирного искусства способны придать женскому образу неповторимость, завораживающую привлекательность. Серебро выглядит великолепно даже без дополнительного декора, а декоративные камни придают изделиям особую роскошь. Декорированные драгоценными и полудрагоценными камнями серьги смотрятся эффектно и дорого. Они подходят для создания как повседневных, так и торжественных образов.
Мода на комбинирование металлов пришла к нам из Европы. Преимущество союза серебра с золотом заключается не только в низкой стоимости изделий. Такие украшения отличаются высоким качеством, привлекательным внешним видом, бесконечным разнообразием дизайнов. Многие современные модницы стремятся купить серьги серебро с золотыми накладками. В противоположность золотому напылению, речь в данном случае идет о пластинах толщиной 9-12 мкр, которые соединяются с серебром путем микроспайки и наносятся только на лицевую часть изделий. Такая накладка никогда не сотрется, не смоется и не облезет. Серебряные сережки с золотыми вставками и фианитами выглядят потрясающе, они отличаются изысканной красотой и выразительным дизайном, отлично сочетаются с любым стилем одежды.
За последние несколько лет в мире драгоценностей многое претерпело изменения. Дизайн ювелирных украшений сегодня способен приятно удивить и порадовать даже самых требовательных модниц, мастера-ювелиры смело экспериментируют с формой, размерами и оттенками.
Если совсем недавно преобладали тенденции на максимальную лаконичность и миниатюрность, то сейчас в моду снова входят массивные изделия, которые отлично сочетаются с образами в минималистичном стиле. При создании формы и декора сережек ювелирами часто используются следующие приемы:
Интересный тренд – украшение изделий из драгметаллов камнями (бирюза, агат, яшма, топаз, аметист, фианит).
Отправляясь на торжественное мероприятие, будь то корпоратив или банкет, стоит надеть крупные, солидные украшения, которые будут отражать ваш достаток и хороший вкус. Отлично смотрятся длинные, свисающие вдоль шеи элементы (серьги-протяжки, подвески), модели в форме колец, модели с жемчугом.
Для создания повседневных луков громоздкие украшения использовать не стоит. Актуальны серьги-пуссеты или серьги-капли.
Строгий офисный стиль способны разбавить миниатюрные изделия в виде гвоздиков или капелек. Не имеет значения, будут это серёжки золотые или серебряные – главное, чтобы они привносили в образ нотки женственности и не мешали работать.
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• Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet
• Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности
• 24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире
• Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить
• Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"
22 октября 2021
• В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19
• В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец
• В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом
• Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками
• Индивидуальный подбор корма для собаки
• Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений
• Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах
• Украина остается в зеленом списке ЕС
• Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю
21 октября 2021
• Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет
• Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок
19 октября 2021
• Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам
• Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу
• Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"
• Разновидности и особенности кредитов
• Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ
• Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина
14 октября 2021
• Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели
• Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов
• Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос
13 октября 2021
• В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача
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