 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Мода на все времена

Татьяна Ковалева
30 октября 2021 Просмотров: 73  

Такие понятия как мода и стиль нельзя рассматривать отдельно, потому что в основном это взаимодополняемость. Мода рассчитана на развитие вкуса, а уже ваш вкус позволяет определять свой собственный стиль.

Отменная разница заключается в одном правиле - мода в одежде, а стиль в человеке. Многие в погоне за модой забывают о собственной индивидуальности. Мода развивается настолько стремительно, что не все успевают за ней. Некоторые улавливают только часть тенденций и пытаются соответствовать им.

Лучше всего оставаться собой, это всегда стильно, а быть стильной - модно. Особенно если вы отдаете предпочтение одежде "на все времена", которая никогда не выйдет из моды, а приобрести ее можно на сайте https://shafa.ua/women.

Туфли лодочки

Лодочки это обувь, которую смело можно отнести к классике самых роскошных женских образов. Стилисты считают, что лодочки – обувь, которая должна быть в гардеробе каждой it-girl. С ними легко перевоплощаться, ведь они хорошо комбинируются с одеждой многих стилей. Как говорила Мэрилин Монро: "Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить весь мир".

Джинсы

Базовыми могут быть джинсы любого покроя – зауженные, прямые, расклешенные, при условии, что они девушке подходят, подчеркивают достоинства фигуры, создают красивый силуэт. Посудите сами, какая еще одежда настолько практична, что ее можно носить круглый год, она всегда в моде, в почете и у школьниц, и у звезд.

Белая блузка или рубашка

В гардеробе девушки не менее универсальна - белая рубашка. Она отличается универсальностью, строгостью и придает внешнему виду свежесть в течение дня. Эта вещь отлично вписывается в любой образ и делает его продуманным и элегантным. “Белая рубашка — основа всего”, как говорил Карл Лагерфельд.

Маленькое черное платье

Черный цвет всегда считался идеальным, так как всем подходит к лицу. Черное платье всегда уместно и выглядит сексуально. Маленькое черное платье на пьедестале женского гардероба появилось благодаря Коко Шанель, которая и устроила «черную революцию».

Пиджак или жакет

Базовый жакет наиболее универсален именно для создания разноплановых образов. Он помогает сделать гардероб многофункциональным, даже если вещей в нем немного.

Кардиган

Кардиган - незаменимая, фундаментальная часть женского гардероба. Привычный кардиган может выглядеть стильно и актуально самым модным трендам. Важно знать, чем его дополнить.

Длинная юбка

Длинные юбки всегда были одним из самых романтичных женских нарядов. Их господство никогда не прекращалось, ведь они подчеркивают изящество и загадку.

Водолазка

Незаменимая женская водолазка актуальна в любое время года в любую погоду. В наше время водолазка является универсальной одеждой унисекс, предназначенной для мужской и женской аудитории, позволяющей создавать привлекательные ансамбли широкого назначения.

Тренч

Тренч имеет очень долгую историю, но, несмотря на это, не потерял своей популярности и сохранил все свои отличительные признаки. Тот самый плащ, который в юности нам казался чем-то скучным, теперь официально самая модная верхняя одежда.

Человеку необходимо соответствовать определенному социальному статусу, и именно мода помогает правильно ориентироваться в создании своего стиля. Она стремительна, сегодня может быть одно, а завтра совершенно другое и часто любит возвращаться. То, что было модным 30 лет назад, может быть в тренде уже завтра.

Последние новости

30 октября 2021

ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин

В полиции рассказали, кто еще кроме них может проверять сертификаты о вакцинации

В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов

Мода на все времена

Украина поднялась в рейтинге армий мира

Час вперед – час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию

29 октября 2021

Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним

Россия останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября

Маск разбогател на $50 млрд за четыре дня

Как правильно подобрать блок питания для ноутбука

Особенности и преимущества клавиатуры на ноутбуки от компании Parts-Plus

Перевод часов: в билетах изменено время отправления и прибытия поездов

26 октября 2021

Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко

Купить чехол для макбука на сайте МакИнКейс

Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр

Серебряные серьги – выбор утонченных натур

Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet

Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности

24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире

Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить

Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"

22 октября 2021

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

Индивидуальный подбор корма для собаки

Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

Украина остается в зеленом списке ЕС

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

21 октября 2021

Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

Также в разделе

ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин

— 30 октября 2021 —

Прерывание обучения должно быть крайней мерой, школы должны оставаться открытыми с соблюдением всех мер предосторожности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передают Українські Новини.

Читать далее ⇒

В полиции рассказали, кто еще кроме них может проверять сертификаты о вакцинации

— 30 октября 2021 —

С 1 ноября Киев попадает в "красную" зону, и большинство общественных организаций будут работать только для полностью вакцинированных людей. Вместе с тем, выросло количество подделок сертификатов. В полиции объявили, что будут проверять сертификаты у людей в метро, и уточнили, что не только правоохранители могут спросить у прохожего сертификат.

Читать далее ⇒

В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов

— 30 октября 2021 —

В Украине проходит цифровизация военного учета с тем, чтобы в приложении "Дія" появились сервисы по выполнению воинской обязанности, заявил министр обороны Андрей Таран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Читать далее ⇒

Украина поднялась в рейтинге армий мира

— 30 октября 2021 —

Вооруженные силы Украины поднялись в рейтинге сильнейших армий мира. Заняли 25 место с индексом 0,4396.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр

Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet

Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 октября 2021

ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин

В полиции рассказали, кто еще кроме них может проверять сертификаты о вакцинации

В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов

Мода на все времена

Украина поднялась в рейтинге армий мира

Час вперед – час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию

29 октября 2021

Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним

Россия останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября

Маск разбогател на $50 млрд за четыре дня

Как правильно подобрать блок питания для ноутбука

Особенности и преимущества клавиатуры на ноутбуки от компании Parts-Plus

Перевод часов: в билетах изменено время отправления и прибытия поездов

26 октября 2021

Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко

Купить чехол для макбука на сайте МакИнКейс

Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр

Серебряные серьги – выбор утонченных натур

Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet

Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности

24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире

Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить

Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"

22 октября 2021

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

Индивидуальный подбор корма для собаки

Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

Украина остается в зеленом списке ЕС

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

21 октября 2021

Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top