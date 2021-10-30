Мода на все времена

Такие понятия как мода и стиль нельзя рассматривать отдельно, потому что в основном это взаимодополняемость. Мода рассчитана на развитие вкуса, а уже ваш вкус позволяет определять свой собственный стиль.

Отменная разница заключается в одном правиле - мода в одежде, а стиль в человеке. Многие в погоне за модой забывают о собственной индивидуальности. Мода развивается настолько стремительно, что не все успевают за ней. Некоторые улавливают только часть тенденций и пытаются соответствовать им.

Лучше всего оставаться собой, это всегда стильно, а быть стильной - модно. Особенно если вы отдаете предпочтение одежде "на все времена", которая никогда не выйдет из моды, а приобрести ее можно на сайте https://shafa.ua/women.

Туфли лодочки

Лодочки это обувь, которую смело можно отнести к классике самых роскошных женских образов. Стилисты считают, что лодочки – обувь, которая должна быть в гардеробе каждой it-girl. С ними легко перевоплощаться, ведь они хорошо комбинируются с одеждой многих стилей. Как говорила Мэрилин Монро: "Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить весь мир".

Джинсы

Базовыми могут быть джинсы любого покроя – зауженные, прямые, расклешенные, при условии, что они девушке подходят, подчеркивают достоинства фигуры, создают красивый силуэт. Посудите сами, какая еще одежда настолько практична, что ее можно носить круглый год, она всегда в моде, в почете и у школьниц, и у звезд.

Белая блузка или рубашка

В гардеробе девушки не менее универсальна - белая рубашка. Она отличается универсальностью, строгостью и придает внешнему виду свежесть в течение дня. Эта вещь отлично вписывается в любой образ и делает его продуманным и элегантным. “Белая рубашка — основа всего”, как говорил Карл Лагерфельд.

Маленькое черное платье

Черный цвет всегда считался идеальным, так как всем подходит к лицу. Черное платье всегда уместно и выглядит сексуально. Маленькое черное платье на пьедестале женского гардероба появилось благодаря Коко Шанель, которая и устроила «черную революцию».

Пиджак или жакет

Базовый жакет наиболее универсален именно для создания разноплановых образов. Он помогает сделать гардероб многофункциональным, даже если вещей в нем немного.

Кардиган

Кардиган - незаменимая, фундаментальная часть женского гардероба. Привычный кардиган может выглядеть стильно и актуально самым модным трендам. Важно знать, чем его дополнить.

Длинная юбка

Длинные юбки всегда были одним из самых романтичных женских нарядов. Их господство никогда не прекращалось, ведь они подчеркивают изящество и загадку.

Водолазка

Незаменимая женская водолазка актуальна в любое время года в любую погоду. В наше время водолазка является универсальной одеждой унисекс, предназначенной для мужской и женской аудитории, позволяющей создавать привлекательные ансамбли широкого назначения.

Тренч

Тренч имеет очень долгую историю, но, несмотря на это, не потерял своей популярности и сохранил все свои отличительные признаки. Тот самый плащ, который в юности нам казался чем-то скучным, теперь официально самая модная верхняя одежда.

Человеку необходимо соответствовать определенному социальному статусу, и именно мода помогает правильно ориентироваться в создании своего стиля. Она стремительна, сегодня может быть одно, а завтра совершенно другое и часто любит возвращаться. То, что было модным 30 лет назад, может быть в тренде уже завтра.