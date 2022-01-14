Музичні інструменти: як обрати гітару

Купити відповідну акустичну гітару – справа непроста. Якщо музикант фахівець у цій галузі, звичайно, труднощів буде менше. Хоча інтернет магазин музичних інструментів пропонує професійну допомогу, все ж таки варто знати, як має виглядати хороша акустична гітара.

Класична та акустична гітара – чим вони відрізняються?

Як показує сама історія походження гітар, перша відмінність — це більша гучність і сильніший звук акустичної гітари. Найбільш помітна відмінність — металеві струни в акустичній гітарі та нейлонові в класичній гітарі (зараз все частіше використовуються 3 нейлонові струни та 3 струни з металевою обгорткою). Крім того, корпус акустичної гітари, тобто резонансна коробка, по своїй суті більше, що призводить до сильнішого звуку та кращого звучання.

Ще один елемент — це сам гриф класичної та акустичної гітари, який у разі акустичної гітари трохи менше. В результаті струни на акустичній гітарі розташовані ближче одна до одної, ніж на класичній. Варто зазначити, що акустична гітара була винайдена як потужний акомпанемент, тому вужчі струни полегшують перебір акордів.

По-перше – перевірка

Звичайно, найголовніше при грі це звучання гітари. Не варто судити про гітару тільки вухом, якщо у покупця немає абсолютного слуху. Основна вправа — перевірка висоти звуку октави кожної струни на 12-му ладі. Якщо крок не той, гриф встановлено неправильно. Проте навіть настроювання на октаву ще не визначає інших позицій. Тому слід скористатися професійним тюнером і переконатися, що основні акорди також звучать чисто.

Гарний звук

Не лише чистота звуку впливає на вибір гітари. Звичайно, важливу роль відіграє сам звук. Варто пам'ятати, що його якість залежить не тільки від самої конструкції, але і від:

матеріалу,

розміру,

форми резонансного тіла, що використовується.

Тому тип деревини, з якої виготовлений корпус, дека та гриф, має велике значення. Гітара з фанери матиме зовсім інший звук, ніж гітара із твердою поверхнею. На щастя, можна побачити різницю, подивившись крізь звуковий отвір на шари фанери або масив дерева.

Декілька практичних порад

Акустичну гітару потрібно перевіряти на свіжих струнах, бо зі старими струнами навіть звук гарної гітари може бути незадовільним. Крім того, варто переконатися, що лади не виступають за межі накладки грифа, що може призвести до травм рук і незручності під час гри. Також важливий стан фарби на корпусі. Якщо на ньому є невеликі тріщини, мабуть, гітара висохла. Такий інструмент краще не купувати, якщо не хочеться витрачати зайві гроші на ремонт чи заміну окремих елементів.