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Бездумная исполнительность

Как правильно выбрать фонарь для личного использования?

Татьяна Ковалева
15 февраля 2022 Просмотров: 34  

Не секрет, что фонарь является незаменимым и незаменимым атрибутом в дороге, путешествии и отдыхе, а, следовательно, каждый из нас стремится выбрать лучший фонарь.

Все зависит от того, какого вида фонарь вы покупаете и в каких целях планируете его использовать. На сайте Ptd.od.ua представлены ручные и налобные фонари с уникальными характеристиками.

Основные критерии

 Что касается выбора лучшего фонарика, то тут необходимо руководствоваться несколькими основными факторами:

  • Первое, на что необходимо обратить внимание - это световой поток. От данного показателя зависит дальность освещения. Чем выше показатель, тем лучше. Световой поток можно также увеличить, установив в фонарь специальный отражатель, но это повлечет за собой увеличение габаритов фонаря, а значит и его веса.
  • Второе важное свойство - это качество материала, из которого изготовлен фонарь. Обычно такие фонарики имеют металлический корпус, защищающий фонарь от падения, например. А потому он более долговечен. Также это свойство защищает и от проникновения влаги.

Наиболее распространены следующие типы фонариков: светодиодный (LED), газоразрядный (к примеру, фонарь кемпинговый светодиодный) и ультрафиолетовый. В случае с газоразрядным фонарем главным отличием является то, что его световой поток направлен вверх, а, следовательно, он может освещать очень большое пространство. LED-фонарик же работает по другому принципу. Его можно назвать универсальным, так как он способен освещать не только большое пространство, но и его отдельные области.

На что обратить внимание

Чем больше световой поток, тем лучше будет освещен объект. Второе, это продолжительность срока работы от одной зарядки аккумулятора. Все зависит от того, каким аккумулятором вы обладаете в данный момент и на сколько часов его хватит, если вы собираетесь использовать фонарь постоянно. Третье, это, конечно же, дизайн и вес фонаря. С таким фонарем можно не бояться его потерять и не заботиться о том, как он будет выглядеть в рюкзаке или сумке.

Если вы планируете пользоваться фонарем в домашних условиях, то вам следует учитывать площадь помещения и для каких целей вы его покупаете. Если же вам необходим фонарик для использования на улице, то следует учитывать дальность освещения и наличие в нем элементов питания. Так же при выборе хорошего фонарика следует учитывать его вес и габариты. Немаловажным фактором является и материал корпуса. 

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