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Бездумная исполнительность

Как стать начальником: советы и рекомендации

Татьяна Ковалева
26 мая 2022 Просмотров: 58  

Руководитель представляет собой наемного рабочего или собственника предприятия, который выполняет задачи управленца. Именно от того, насколько качественно он это делает, зависит будущее и настоящее компании.

Стать успешным директором дано далеко не каждому. Для этого нужны как знания и опыт, так и определенные личные качества, без которых невозможно управлять людьми и компанией.

Где выучиться на руководителя? Подобных заведений в Украине нет. Как правило, большинство директоров в нашей стране стали ими благодаря своим навыкам и качествам. Если вам удастся хорошо зарекомендовать себя в качестве ТОПа, то вы сможете перемещаться и на другие предприятия, выполняя задачи директора. Отметим, что работа начальника в Киеве достаточно хорошо оплачивается. Но при этом к соискателю выдвигаются и серьезные требования.

Что нужно уметь

Каких-то строгих требований для руководителя нет: на него не учат в ВУЗах или на курсах. Имеются специальные бизнес-школы, которые читают лекции по управлению персоналом, основам документооборота и менеджмента, но они, скорее, являются дополнением к резюме, а не обязательной его частью.

Во-первых, вам нужно знать, как функционируют предприятие, на которое вы устраиваетесь. Во-вторых, иметь навыки управленца. По сути, вы берете на себя ответственность за все принятые решения. Вам нужно будет разрабатывать и утверждать стратегии развития и захвата рынков, просчитывать возможные риски, решать текущие проблемы и пр.

Также вам нужно уметь справляться со стрессами. Они будут постоянно присутствовать в вашей жизни, особенно первые 2-3 года. Это очень важное умение, которое доступно не каждому. Также надо научиться брать на себя ответственность и принимать решения, которые могут влиять на судьбу всей компании.

Общие рекомендации

Напоследок мы дадим несколько советов тем, кто хочет стать начальником:

  1. Не спешите что-то менять. Если вы не кризис-менеджер, то не нужно пытаться вносить изменения в работающий механизм. Дайте людям привыкнуть к вам, разберитесь в происходящих процессах. Начинать какие-то движения рекомендуется минимум через 3 месяца.
  2. Старайтесь завоевать лояльность коллектива. Пообщайтесь с ключевыми сотрудниками, узнайте у них, чего им не хватает, что они хотят, что считают необходимым изменить. Чересчур сближаться не нужно, чтобы не терять субординацию.
  3. Не пытайтесь охватить все и сразу. Умейте распределять обязанности и полномочия, а не все взваливать на себя. Это непросто, но жизненно необходимо.

Только так вы сможете стать хорошим начальником. Постоянно развивайтесь, учитесь, читайте соответствующую литературу, посещайте курсы для управленцев, научитесь распоряжаться своим временем, и вы будете желанным кандидатом в любую структуру.

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