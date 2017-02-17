Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Происшествие случилось в Славянске в ночь на 8 января. Как выяснило следствие, 26-летний водитель «Хюндая» находился в состоянии алкогольного опьянения. Превысив скорость, он не справился с управлением автомобилем. В результате выехал на правую обочину и врезался в железобетонный электроопору.

На тот момент в машине вместе с водителем находились пять человек. Две женщины 22-х и 26 лет от полученных травм погибли на месте.

Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами. управляющими транспортным средством) УК Украины. Все время следствия он находится под стражей без права внесения залога. В настоящий момент прокуратура направила обвинительный акт в суд. Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы.