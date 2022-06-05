|5 июня 2022
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Украина может возобновить футбольные чемпионаты уже в августе 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко для AP.
По его словам, возобновление футбольных чемпионатов поддерживает президент Украины Владимир Зеленский. Поскольку футбол очень важен для украинцев.
"Поэтому мы приняли решение с президентом, что возобновим чемпионат Украины в августе. Мы будем играть на всех уровнях - премьер-лига, первый, второй профессиональные дивизионы и женский чемпионат", - отметил он.
Павелко подчеркнул, что проведение матчей в Украине обсуждалось с президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом УЕФА Александром Чеферином.
"Я сообщил им, что мы возобновим чемпионаты в военное время в Украине… под бомбами и рассчитываем на их поддержку. Мы обсуждаем детали", - добавил он.
В то же время пока неясно, в каких регионах будут проводиться матчи.
Отметим, из-за российского вторжения был досрочно прекращен сезон УПЛ 2021/2022 годов. Донецкий "Шахтер", который лидировал на тот момент в турнирной таблице, получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
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Комментарии к статье «Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине»
Украина может возобновить футбольные чемпионаты уже в августе 2022 года.