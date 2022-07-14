"Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером

|14 июля 2022
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Новым наставником донецкого "Шахтера" прогнозируемо стал бывший главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Хорватский специалист присоединился к "горнякам". Сегодня же отечественный гранд начнет подготовку к грядущему сезону под руководством нового тренерского штаба.
Йовичевич подписал с "Шахтером" 2-летний контракт. Ранее он на протяжении почти двух лет работал во главе СК "Днепр-1" и вывел "спортклубовцев" в Лигу Европы. Также 48-летний хорват тренировал загребское "Динамо", словенский "Целе" и львовские "Карпаты".
Йовичевич-футболист является воспитанником "Динамо Загреб". В 1991-1995 гг. находился в структуре мадридского "Реала", но за первую команду "сливочных" так и не смог дебютировать. После тяжелой травмы балканец недолго поиграл на Дальнем Востоке и "Карпатах".
В понедельник "Шахтер" объявил об уходе Де Дзерби с должности наставника команды. Итальянский специалист договорился о досрочном прекращении сотрудничества по соглашению сторон.
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• В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару
11 июля 2022
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• Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу
• Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
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8 июля 2022
• Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой
• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
7 июля 2022
• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
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• В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины
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• Нотариальные услуги переводят в "Дію"
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Новым наставником донецкого "Шахтера" прогнозируемо стал бывший главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич.