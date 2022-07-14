"Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Хорватский специалист присоединился к "горнякам". Сегодня же отечественный гранд начнет подготовку к грядущему сезону под руководством нового тренерского штаба.

Йовичевич подписал с "Шахтером" 2-летний контракт. Ранее он на протяжении почти двух лет работал во главе СК "Днепр-1" и вывел "спортклубовцев" в Лигу Европы. Также 48-летний хорват тренировал загребское "Динамо", словенский "Целе" и львовские "Карпаты".

Йовичевич-футболист является воспитанником "Динамо Загреб". В 1991-1995 гг. находился в структуре мадридского "Реала", но за первую команду "сливочных" так и не смог дебютировать. После тяжелой травмы балканец недолго поиграл на Дальнем Востоке и "Карпатах".

В понедельник "Шахтер" объявил об уходе Де Дзерби с должности наставника команды. Итальянский специалист договорился о досрочном прекращении сотрудничества по соглашению сторон.