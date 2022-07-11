"Шахтер" объявил об отставке главного тренера Роберто Де Дзерби

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" объявил о завершении сотрудничества с Роберто Де Дзерби. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 11 июля.

Вместе с итальянским специалистом "Шахтер" покинул и весь тренерский штаб: Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки, Паоло Бьянко.

Роберто Де Дзерби возглавлял «Шахтер» с 25 мая 2021 года и стал 34-м главным тренером в истории клуба. Команда вместе с итальянским специалистом успела провести всего 30 официальных матчей, в которых одержала 20 побед при 5 ничьих и 5 поражениях.